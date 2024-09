iPhone’y z linii Plus to naprawdę duże telefony, co naraża je na upadki, gdyż łatwiej wypadają z rąk niż ich mniejsi bracia. Ze względu na duże ekrany idealnie nadają się za to do oglądania filmów i seriali, ale często nie ma ich o co oprzeć na stoliku w samolocie, pociągu czy też autokarze, ale tutaj do gry wchodzi Spigen Tough Armor.