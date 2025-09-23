Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem

Ładowanie...

Email Assistant w ramach Perplexity AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji najczęstszych zadań związanych z obsługą skrzynki pocztowej - od sortowania wiadomości, przez tworzenie odpowiedzi, aż po planowanie spotkań. Funkcja współpracuje z dwoma najpopularniejszymi platformami pocztowymi: Gmail i Outlook, co oznacza, że pokrywa potrzeby zdecydowanej większości użytkowników korporacyjnych i indywidualnych. Asystent działa zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, zapewniając ciągłość obsługi niezależnie od używanej platformy.

Obiecują oszczędzić nam mnóstwo czasu

Email Assistant wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami, które wykraczają daleko poza standardowe narzędzia automatyzacji poczty elektronicznej. System automatycznie kategoryzuje przychodzące wiadomości, używając inteligentnych etykiet do oznaczania tych, które wymagają natychmiastowej odpowiedzi, od informacyjnych komunikatów.

Jedną z najbardziej imponujących funkcji jest zdolność do tworzenia odpowiedzi dopasowanych do stylu pisania użytkownika. AI analizuje poprzednie wiadomości, aby zrozumieć preferowany ton komunikacji i automatycznie generuje drafty odpowiedzi, które wymagają jedynie zatwierdzenia przed wysłaniem. To oznacza koniec z męczącym pisaniem podobnych odpowiedzi na rutynowe zapytania.

Planowanie spotkań bez zbędnej korespondencji

Szczególnie użyteczną funkcją jest automatyczne zarządzanie kalendarzem i planowanie spotkań. Gdy ktoś prosi o umówienie się na spotkanie to wystarczy dodać Email Assistant do wątku korespondencji - narzędzie automatycznie sprawdzi dostępność w kalendarzu, zaproponuje wolne terminy i wyśle zaproszenia na spotkania.

System potrafi również generować codzienne podsumowania najważniejszych wiadomości, nadchodzących spotkań i priorytetowych zadań, co znacząco ułatwia organizację codziennej pracy. Dla osób, które codziennie otrzymują dziesiątki lub setki emaili, taka funkcjonalność może oznaczać różnicę między chaosem a kontrolą nad skrzynką pocztową.

Bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym

Perplexity zdaje sobie sprawę z wrażliwości danych przechowywanych w korespondencji elektronicznej i zapewnia, że Email Assistant spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Narzędzie jest zgodne z normami SOC 2 Type II oraz GDPR, a wszystkie przesyłane dane są szyfrowane na poziomie korporacyjnym.

Szczególnie istotne jest zobowiązanie firmy, że dane użytkowników nie będą wykorzystywane do trenowania modeli AI - obietnica, która nabiera znaczenia w kontekście rosnących obaw o prywatność w erze sztucznej inteligencji. System umożliwia również konfigurowalną retencję danych i kontrolę dostępu, co czyni go potencjalnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla organizacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa.

Email Assistant wpisuje się w szerszy trend wykorzystywania sztucznej inteligencji w narzędziach produktywności, gdzie główna walka toczy się między gigantami technologicznymi. Microsoft z Copilotem i Google z Gemini Workspace prowadzą obecnie wyścig o dominację w segmencie produktywności wspomaganej przez AI.

Nie wróżymy popularności

Email Assistant jest dostępny wyłącznie w ramach planu Perplexity Max, który kosztuje 200 dol. miesięcznie - czyli około 800 zł przy obecnym kursie. Plan Max obejmuje nie tylko Email Assistant, ale również nielimitowany dostęp do zaawansowanych modeli AI, narzędzia Labs do tworzenia prezentacji i aplikacji webowych oraz wczesny dostęp do nowych funkcjonalności, takich jak przeglądarka Comet od Perplexity. Mimo to cena może stanowić barierę dla wielu potencjalnych użytkowników, szczególnie indywidualnych profesjonalistów czy małych firm.

Perplexity pozycjonuje Email Assistant jako rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują najwyższego poziomu produktywności. W gronie docelowych odbiorców znajdują się projektanci treści, strategowie biznesowi, badacze akademiccy oraz organizacje obsługujące duże wolumeny korespondencji.

Rozwój takich narzędzi wydaje się nieunikniony - email pozostaje podstawowym medium komunikacji biznesowej, ale jednocześnie staje się coraz większym obciążeniem dla produktywności. Asystenci AI mogą być odpowiedzią na ten paradoks, pozwalając skupić się na treści komunikacji zamiast na jej mechanice. Czy się sprawdzą? Na dziś to nadal niejasne.

Maciej Gajewski 23.09.2025 15:17

