Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google ma dość czatów. Z botem pogadasz jak w epoce bita łupanego

Zapomnij o wpisywaniu komend w okienko czatu. Google testuje zupełnie nowe podejście do sztucznej inteligencji - takie, które wraca do źródeł internetowej komunikacji, czyli do twojej skrzynki pocztowej.

Maciej Gajewski
Google CC DW AI
REKLAMA

W świecie technologii niemal co tydzień słyszymy o kolejnym przełomowym modelu językowym. Google Labs postanowiło obrać inną drogę. Zamiast kolejnego chatbota z którym trzeba prowadzić aktywną rozmowę gigant z Mountain View prezentuje narzędzie o nazwie CC. 

Skrót ten pochodzi od angielskiego Carbon Copy - dobrze znanego polskim internautom jako DW (Do Wiadomości). I właśnie ta nazwa najlepiej oddaje istotę projektu: CC to asystent, który cicho obserwuje, analizuje i odzywa się tylko wtedy, gdy ma coś naprawdę istotnego do przekazania. 

REKLAMA

Czytaj też:

Twój dzień w jednym mailu 

Najważniejszym zadaniem CC nie jest odpowiadanie na pytania o stolicę Peru, lecz organizacja codziennego chaosu. Napędzany najnowszymi modelami Gemini agent integruje się z całym ekosystemem Google: Gmailem, Kalendarzem i Dyskiem. 

Każdego ranka CC analizuje twoją pocztę, spotkania i pliki, a następnie wysyła ci Briefing na dobry początek dnia (Your Day Ahead). To inteligentna synteza informacji. Przykład? Masz dziś spotkanie z zarządem o 14:00. Pamiętaj, że musisz wcześniej opłacić fakturę od dostawcy Internetu, która wpłynęła wczoraj. Dokumenty do prezentacji znajdziesz na Dysku w folderze X

Interakcja z CC odbywa się w najbardziej naturalny sposób dla środowiska biurowego - poprzez e-mail. Google promuje CC jako narzędzie zmniejszające kognitywne obciążenie. Zamiast przekopywać się przez dziesiątki wątków i powiadomień dostajesz jedną, skondensowaną pigułkę wiedzy. 

Google Labs podkreśla, że CC potrafi nie tylko czytać, ale i działać. Może przygotować gotowe szkice maili, linki do spotkań w kalendarzu czy propozycje odpowiedzi, które zatwierdzasz jednym kliknięciem.

Dostępność i nieuniknione ale 

Jak to zwykle bywa z nowinkami od Google, entuzjazm trzeba ostudzić kubłem zimnej wody o nazwie geoblokada. 

REKLAMA

Projekt CC jest obecnie w fazie eksperymentalnej (Labs) i dostępny wyłącznie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pierwszeństwo mają subskrybenci płatnych planów Google One AI Premium, korzystający z modeli Ultra. Na razie nie wiadomo, kiedy - i czy w ogóle - usługa trafi nad Wisłę. 

Drugim ale jest kwestia prywatności. Aby CC działał musisz dać mu pełny dostęp do swoich maili, kalendarza i plików. Google zapewnia, że dane przetwarzane przez CC nie są wykorzystywane do trenowania podstawowych modeli AI firmy, a udział w eksperymencie jest dobrowolny i odwracalny. Mimo to dla wielu osób wizja algorytmu czytającego każdy e-mail do wiadomości może być wciąż zbyt futurystyczna - albo po prostu przerażająca. Na razie pozostaje nam zapisać się na listę oczekujących i… cóż, ręcznie przekopywać spam. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
17.12.2025 21:00
Tagi: Dysk GoogleE-mailGmailGoogleKalendarz googleKalendarzeSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
19:24
Amerykanie mówią, że Europa dyskryminuje ich firmy. Grożą zemstą
Aktualizacja: 2025-12-17T19:24:22+01:00
18:42
Następca Skyrima? Bethesda bez litości
Aktualizacja: 2025-12-17T18:42:25+01:00
18:30
Rosomak dostaje nowe życie. Świetna wiadomość dla polskiej armii
Aktualizacja: 2025-12-17T18:30:51+01:00
17:56
Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem. Szykuj się
Aktualizacja: 2025-12-17T17:56:51+01:00
17:08
Apple naprawi tanie telefony. iPhone 17e ma w końcu trzymać poziom
Aktualizacja: 2025-12-17T17:08:56+01:00
16:28
Samsung ma sposób na drogi RAM. Mam nadzieję, że to pomoże
Aktualizacja: 2025-12-17T16:28:19+01:00
16:06
Instagram na telewizorze. Tego się nikt nie spodziewał
Aktualizacja: 2025-12-17T16:06:02+01:00
16:00
OnePlus 15R - recenzja. Bateria tak potężna, że rzuciłem się sprawdzać grubość telefonu
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
16:00
To miał być tani zegarek z ekranem premium. OnePlus Watch Lite - test
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
15:00
Sprzedają stary RAM jako nowy DDR5. Bezczelność
Aktualizacja: 2025-12-17T15:00:25+01:00
14:27
Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów
Aktualizacja: 2025-12-17T14:27:29+01:00
13:51
Steam odpalił podsumowanie dla graczy. Czas sprawdzić wynik
Aktualizacja: 2025-12-17T13:51:24+01:00
13:05
Poczta Polska obiecuje dostawę na święta. Jest ostateczny termin
Aktualizacja: 2025-12-17T13:05:49+01:00
12:44
Biorą się za głośnych pasażerów. Naprawdę trzeba ludzi wychowywać?
Aktualizacja: 2025-12-17T12:44:34+01:00
12:01
Jaki robot sprzątający do 2000 zł. Nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze sprzątał
Aktualizacja: 2025-12-17T12:01:00+01:00
11:57
Zegar zagłady tyka na orbicie. Jeden błąd dzieli nas od katastrofy
Aktualizacja: 2025-12-17T11:57:23+01:00
10:22
PKP Intercity pokazuje niemieckie używane wagony. Aż chce się wsiadać
Aktualizacja: 2025-12-17T10:22:09+01:00
9:46
Teleskop Webba znalazł planetę jak cytryna. "Co to, u licha, jest?"
Aktualizacja: 2025-12-17T09:46:37+01:00
9:30
ChatGPT przyspieszył i ulepszył obrazki. Nowa wersja robi różnicę
Aktualizacja: 2025-12-17T09:30:39+01:00
9:00
Co kupić na prezent do nowej kuchni? Mamy kilka nieoczywistych propozycji
Aktualizacja: 2025-12-17T09:00:05+01:00
8:34
Firefox skręca w modną stronę. Użytkownicy: to duży błąd
Aktualizacja: 2025-12-17T08:34:35+01:00
6:35
Apple gotowy na kryzys. Cennik iPhone'a ucieszy
Aktualizacja: 2025-12-17T06:35:00+01:00
5:54
Revolut zaoferuje nową usługę. Polska na pierwszej linii
Aktualizacja: 2025-12-17T05:54:00+01:00
5:27
Polska stawia na drony z Tajwanu. Pekin wypada z gry
Aktualizacja: 2025-12-17T05:27:00+01:00
5:12
Kluczowa umowa na czołgi K2. "Kamień milowy w programie"
Aktualizacja: 2025-12-17T05:12:00+01:00
21:36
Apple TV na Androida z kluczową funkcją. Teraz to ma sens
Aktualizacja: 2025-12-16T21:36:24+01:00
20:12
LG ma dla fanów telewizorów dwie wiadomości. Świetną i fatalną
Aktualizacja: 2025-12-16T20:12:52+01:00
19:44
Polska zbrojeniówka odpala taśmy produkcyjne. Heron 6x6 wjeżdża do gry
Aktualizacja: 2025-12-16T19:44:36+01:00
18:38
Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 
Aktualizacja: 2025-12-16T18:38:17+01:00
18:34
Sprawdź swój zegarek Samsunga. Mogłeś przegapić dużą zmianę
Aktualizacja: 2025-12-16T18:34:49+01:00
17:47
Smartfon zjada telewizor. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-12-16T17:47:10+01:00
16:56
AI na celowniku. Halucynacje mogą skończyć się w sądzie
Aktualizacja: 2025-12-16T16:56:01+01:00
16:51
Microsoft mówi, jakiego komputera potrzebujesz. Lepiej zapnij pasy
Aktualizacja: 2025-12-16T16:51:12+01:00
15:35
Aplikacja InPost z nowością. Będziesz chciał pogadać
Aktualizacja: 2025-12-16T15:35:50+01:00
14:42
Bóg Wojny wraca na tron. Polska artyleria potężna jak nigdy
Aktualizacja: 2025-12-16T14:42:10+01:00
14:00
Innowacyjna blokada w twoim ulubionym banku. Nowa tarcza przed oszustami
Aktualizacja: 2025-12-16T14:00:00+01:00
13:49
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE
Aktualizacja: 2025-12-16T13:49:21+01:00
13:06
Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-16T13:06:21+01:00
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA