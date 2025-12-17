ChatGPT przyspieszył i ulepszył obrazki. Nowa wersja robi różnicę

Ładowanie...

Ogłoszony przez Sama Altmana kod czerwony przynosi efekty. Po wydaniu aktualizacji modelu GPT-5 do wersji 5.2, OpenAI ma kolejny prezent gwiazdkowy dla entuzjastów AI - tym razem tych generujących obrazki. Firma oficjalnie zaprezentowała nową wersję ChatGPT Images, czyli wbudowanego w ChatGPT generatora grafik, który ma być wyraźnie szybszy, dokładniejszy i po prostu bardziej użyteczny w codziennej pracy.

Generator obrazów OpenAI dostał aktualizację. Szybciej, dokładniej i bardziej realistycznie

Najważniejsza zmiana jest również tą najbardziej zauważalną: nowe ChatGPT Images działa nawet cztery razy szybciej niż poprzednia wersja. OpenAI otwarcie przyznaje, że dotychczasowe generowanie obrazów potrafiło być wąskim gardłem całej usługi, szczególnie w godzinach szczytu i dla użytkowników bez subskrypcji Plus. Skrócenie czasu oczekiwania to więc nie tylko poprawa komfortu, ale też element walki z Googlem, którego Gemini - napędzany popularnością generatora Nano Banana Pro i jakości treści w Gemini 3 - w ostatnich miesiącach mocno zwiększył bazę użytkowników.

"Make an old school golden age hollywood movie poster of a movie called 'codex' from the image of these two men. [...]" - plakat ze skopiowanymi ze zdjęcia wizerunkami Wojciecha Zaremby i Grega Brockmana wygenreroany przez ChatGPT Images

Sama szybkość to jednak tylko część historii. Nowy model, nazwany GPT Image 1.5 i udostępniany zarówno w ChatGPT, jak i przez API, ma znacznie lepiej rozumieć polecenia użytkownika. OpenAI podkreśla, że generator sprawniej radzi sobie z edycją już wygenerowanych lub przesłanych obrazów: potrafi dodawać, usuwać, łączyć czy przekształcać elementy bez "rozsypywania" całej sceny. To odpowiedź na jedną z największych bolączek narzędzi OpenAI, które przy drobnych poprawkach często interpretowały obraz od nowa, gubiąc spójność twarzy, oświetlenia czy kompozycji.

Istotną poprawę widać także w renderowaniu tekstu, czyli obszarze, w którym generatory obrazów od lat zawodzą. Według OpenAI nowy ChatGPT Images lepiej radzi sobie z mniejszym i gęstszym tekstem, co otwiera drogę do bardziej użytecznych grafik informacyjnych, plakatów czy prostych materiałów marketingowych.

Inforgrafika z burgerem wygenerowana przez ChatGPT Images

Firma wspomina też o lepszym odwzorowaniu wielu drobnych detali, takich jak duża liczba twarzy na jednym obrazie czy ogólna "naturalność" wygenerowanych scen.

"A diver playing an underwater piano with mermaids watching. Hyper-realistic amateur photography" wygenerowane przez ChatGPT Images

Równolegle z nowym modelem OpenAI przebudowuje sam interfejs ChatGPT. W bocznym pasku aplikacji - zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej - pojawiła się osobna sekcja "Obrazy", opisywana przez firmę jako coś w rodzaju kreatywnego studia. Użytkownicy dostają dostęp do gotowych filtrów i inspirujących promptów, które można uruchomić nawet bez wpisywania własnego opisu.

Nowy interfejs ChatGPT Images (ChatGPT Obrazy)

Nowe ChatGPT Images trafia dziś do wszystkich użytkowników na świecie. OpenAI zaznacza, że wcześniejsza wersja generatora nie znika - będzie nadal dostępna jako osobny, niestandardowy GPT, co może ucieszyć osoby przywiązane do poprzedniego stylu działania narzędzia. Jednocześnie firma studzi oczekiwania, przyznając wprost, że mimo wyraźnego postępu model wciąż nie jest idealny i wciąż istnieje przestrzeń na kolejne ulepszenia.

Malwina Kuśmierek 17.12.2025 09:30

