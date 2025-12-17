Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

ChatGPT przyspieszył i ulepszył obrazki. Nowa wersja robi różnicę

Generator obrazów w ChatGPT dostał długo wyczekiwaną aktualizację. Obrazki będą generowane szybciej, dokładniej i bardziej realistycznie. Z grafik mają zniknąć także typograficzne potworki.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT Images
REKLAMA

Ogłoszony przez Sama Altmana kod czerwony przynosi efekty. Po wydaniu aktualizacji modelu GPT-5 do wersji 5.2, OpenAI ma kolejny prezent gwiazdkowy dla entuzjastów AI - tym razem tych generujących obrazki. Firma oficjalnie zaprezentowała nową wersję ChatGPT Images, czyli wbudowanego w ChatGPT generatora grafik, który ma być wyraźnie szybszy, dokładniejszy i po prostu bardziej użyteczny w codziennej pracy.

REKLAMA

Generator obrazów OpenAI dostał aktualizację. Szybciej, dokładniej i bardziej realistycznie

Najważniejsza zmiana jest również tą najbardziej zauważalną: nowe ChatGPT Images działa nawet cztery razy szybciej niż poprzednia wersja. OpenAI otwarcie przyznaje, że dotychczasowe generowanie obrazów potrafiło być wąskim gardłem całej usługi, szczególnie w godzinach szczytu i dla użytkowników bez subskrypcji Plus. Skrócenie czasu oczekiwania to więc nie tylko poprawa komfortu, ale też element walki z Googlem, którego Gemini - napędzany popularnością generatora Nano Banana Pro i jakości treści w Gemini 3 - w ostatnich miesiącach mocno zwiększył bazę użytkowników.

"Make an old school golden age hollywood movie poster of a movie called 'codex' from the image of these two men. [...]" - plakat ze skopiowanymi ze zdjęcia wizerunkami Wojciecha Zaremby i Grega Brockmana wygenreroany przez ChatGPT Images

Sama szybkość to jednak tylko część historii. Nowy model, nazwany GPT Image 1.5 i udostępniany zarówno w ChatGPT, jak i przez API, ma znacznie lepiej rozumieć polecenia użytkownika. OpenAI podkreśla, że generator sprawniej radzi sobie z edycją już wygenerowanych lub przesłanych obrazów: potrafi dodawać, usuwać, łączyć czy przekształcać elementy bez "rozsypywania" całej sceny. To odpowiedź na jedną z największych bolączek narzędzi OpenAI, które przy drobnych poprawkach często interpretowały obraz od nowa, gubiąc spójność twarzy, oświetlenia czy kompozycji.

Istotną poprawę widać także w renderowaniu tekstu, czyli obszarze, w którym generatory obrazów od lat zawodzą. Według OpenAI nowy ChatGPT Images lepiej radzi sobie z mniejszym i gęstszym tekstem, co otwiera drogę do bardziej użytecznych grafik informacyjnych, plakatów czy prostych materiałów marketingowych.

Inforgrafika z burgerem wygenerowana przez ChatGPT Images

Firma wspomina też o lepszym odwzorowaniu wielu drobnych detali, takich jak duża liczba twarzy na jednym obrazie czy ogólna "naturalność" wygenerowanych scen.

"A diver playing an underwater piano with mermaids watching. Hyper-realistic amateur photography" wygenerowane przez ChatGPT Images

Równolegle z nowym modelem OpenAI przebudowuje sam interfejs ChatGPT. W bocznym pasku aplikacji - zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej - pojawiła się osobna sekcja "Obrazy", opisywana przez firmę jako coś w rodzaju kreatywnego studia. Użytkownicy dostają dostęp do gotowych filtrów i inspirujących promptów, które można uruchomić nawet bez wpisywania własnego opisu. 

Nowy interfejs ChatGPT Images (ChatGPT Obrazy)

Nowe ChatGPT Images trafia dziś do wszystkich użytkowników na świecie. OpenAI zaznacza, że wcześniejsza wersja generatora nie znika - będzie nadal dostępna jako osobny, niestandardowy GPT, co może ucieszyć osoby przywiązane do poprzedniego stylu działania narzędzia. Jednocześnie firma studzi oczekiwania, przyznając wprost, że mimo wyraźnego postępu model wciąż nie jest idealny i wciąż istnieje przestrzeń na kolejne ulepszenia.

REKLAMA

Więcej na temat ChatGPT:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
17.12.2025 09:30
Tagi: ChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
9:00
Co kupić na prezent do nowej kuchni? Mamy kilka nieoczywistych propozycji
Aktualizacja: 2025-12-17T09:00:05+01:00
8:34
Firefox skręca w modną stronę. Użytkownicy: to duży błąd
Aktualizacja: 2025-12-17T08:34:35+01:00
6:35
Apple gotowy na kryzys. Cennik iPhone'a ucieszy
Aktualizacja: 2025-12-17T06:35:00+01:00
5:54
Revolut zaoferuje nową usługę. Polska na pierwszej linii
Aktualizacja: 2025-12-17T05:54:00+01:00
5:27
Polska stawia na drony z Tajwanu. Pekin wypada z gry
Aktualizacja: 2025-12-17T05:27:00+01:00
5:12
Kluczowa umowa na czołgi K2. "Kamień milowy w programie"
Aktualizacja: 2025-12-17T05:12:00+01:00
21:36
Apple TV na Androida z kluczową funkcją. Teraz to ma sens
Aktualizacja: 2025-12-16T21:36:24+01:00
20:12
LG ma dla fanów telewizorów dwie wiadomości. Świetną i fatalną
Aktualizacja: 2025-12-16T20:12:52+01:00
19:44
Polska zbrojeniówka odpala taśmy produkcyjne. Heron 6x6 wjeżdża do gry
Aktualizacja: 2025-12-16T19:44:36+01:00
18:38
Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 
Aktualizacja: 2025-12-16T18:38:17+01:00
18:34
Sprawdź swój zegarek Samsunga. Mogłeś przegapić dużą zmianę
Aktualizacja: 2025-12-16T18:34:49+01:00
17:47
Smartfon zjada telewizor. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-12-16T17:47:10+01:00
16:56
AI na celowniku. Halucynacje mogą skończyć się w sądzie
Aktualizacja: 2025-12-16T16:56:01+01:00
16:51
Microsoft mówi, jakiego komputera potrzebujesz. Lepiej zapnij pasy
Aktualizacja: 2025-12-16T16:51:12+01:00
15:35
Aplikacja InPost z nowością. Będziesz chciał pogadać
Aktualizacja: 2025-12-16T15:35:50+01:00
14:42
Bóg Wojny wraca na tron. Polska artyleria potężna jak nigdy
Aktualizacja: 2025-12-16T14:42:10+01:00
14:00
Innowacyjna blokada w twoim ulubionym banku. Nowa tarcza przed oszustami
Aktualizacja: 2025-12-16T14:00:00+01:00
13:49
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE
Aktualizacja: 2025-12-16T13:49:21+01:00
13:06
Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-16T13:06:21+01:00
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
11:19
Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów
Aktualizacja: 2025-12-16T11:19:54+01:00
11:00
Telewizja prosi, by kupić sztuczną choinkę. "Dla dobra AI"
Aktualizacja: 2025-12-16T11:00:42+01:00
10:56
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa
Aktualizacja: 2025-12-16T10:56:51+01:00
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
9:15
Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią
Aktualizacja: 2025-12-16T09:15:39+01:00
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
6:16
Druga Ziemia to nie wygrana na loterii. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-12-16T06:16:03+01:00
6:13
Nowa epoka na Księżycu trwa od 1959 r. To nasza wina
Aktualizacja: 2025-12-16T06:13:05+01:00
6:12
Mamy fabrykę chipów w Polsce. Brakuje dosłownie jednego ruchu
Aktualizacja: 2025-12-16T06:12:05+01:00
6:11
Zbanowali Robloxa. Wkurzeni ludzie wyszli na ulice
Aktualizacja: 2025-12-16T06:11:00+01:00
21:40
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:40:28+01:00
21:23
Zagrali w Tetrisa na dronach. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:23:22+01:00
20:34
Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie
Aktualizacja: 2025-12-15T20:34:57+01:00
20:04
Tłumacz Google stanie się mądrzejszy. Koniec z dziwnymi wynikami
Aktualizacja: 2025-12-15T20:04:19+01:00
19:45
Część butelek może ominąć kaucję. Muszą spełnić jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-15T19:45:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA