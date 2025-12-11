Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie

ChatGPT z narzędziami Adobe zmienia codzienną pracę twórczą w pisanie kilku zdań. I tak, boli mnie, jak łatwo teraz zrobić to, do czego uczyłam się Photoshopa latami.

Malwina Kuśmierek
Integracja ChataGPT z Photoshopem
REKLAMA

OpenAI i Adobe łączą siły w ruchu, który może na długo ustawić rynek narzędzi kreatywnych. Od dziś Photoshop, Adobe Express i Acrobat działają bezpośrednio w ChatGPT, pozwalając użytkownikom edytować zdjęcia, tworzyć grafiki i obrabiać dokumenty po prostu pisząc, co chcą zrobić. Wymagane jest zero umiejętności i - co ważniejsze - zero płatności.

REKLAMA

Photoshop, Express i Acrobat w oknie ChataGPT. Adobe i OpenAI łączą siły

Nowe aplikacje Adobe w ChatGPT nie są pełnoprawnymi wersjami desktopowymi, ale oferują kluczowe funkcje, które użytkownik może uruchamiać rozmową. Photoshop pozwala m.in. regulować jasność i kontrast, poprawiać ekspozycję, modyfikować wybrane fragmenty zdjęcia czy nakładać efekty w rodzaju Glitch lub Glow. W razie potrzeby ChatGPT udostępni także elementy UI, takie jak suwaki, by precyzyjniej kontrolować parametry.

Natomiast Adobe Express działa jako narzędzie do tworzenia projektów graficznych - od zaproszeń po materiały do social mediów. Wystarczy poprosić o szablon, wymienić zdjęcia, animować fragment projektu lub zmienić kolory. Choć całość odbywa się bez opuszczania czatu, projekty można potem otworzyć w natywnych aplikacjach Creative Cloud i kontynuować pracę z pełnym plikiem.

Adobe Express w ChatGPT

Acrobat z kolei pozwala edytować PDF-y, wyciągać dane z tabel, scalać różne dokumenty, kompresować je lub konwertować do PDF z zachowaniem formatowania. Dostępna jest także funkcja usuwania wrażliwych danych.

Integracje opierają się na agentycznym AI i Model Context Protocol (MCP), dzięki czemu ChatGPT potrafi wywołać odpowiednią aplikację Adobe, rozumieć kontekst zadań i prowadzić użytkownika przez kolejne kroki edycji.

Jedno zdanie, zero umiejętności, zero płatności

Aby zacząć, wystarczy wpisać nazwę aplikacji i polecenie - na przykład: "Adobe Photoshop, pomóż mi rozmyć tło na tym zdjęciu". ChatGPT sam wykryje odpowiednią integrację, załaduje narzędzie Adobe i podpowie, jak dokończyć edycję. Kolejne komendy nie wymagają ponownego wskazywania aplikacji.

Integracje działają globalnie w ChatGPT na desktopie, w przeglądarce i na iOS. Adobe Express jest dostępny także na Androidzie, a Photoshop i Acrobat trafią tam w późniejszym terminie. Co ważne: wszystkie narzędzia są darmowe - nie potrzeba ani subskrypcji Adobe Creative Cloud, ani ChatGPT Go lub Plus.

Wprowadzenie Photoshopa i pozostałych aplikacji Adobe bezpośrednio do ChatGPT to strategiczny ruch w rywalizacji z Google Gemini, które od maja oferuje własne funkcje edycji obrazów.

Dla samego OpenAI to kolejna duża integracja po debiucie aplikacji w czatbocie. Zarówno OpenAI, jak i Adobe liczą, że połączenie konwersacyjnego interfejsu z profesjonalnymi narzędziami obniży próg wejścia dla nowych użytkowników - i zatrzyma ich w aplikajach na dłużej.

REKLAMA

Więcej na temat sztucznej inteligencji:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
11.12.2025 10:51
Tagi: AdobeChatGPTedytory graficzneOpenAIPhotoshopSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
6:13
Prawdziwa noc to już luksus. Ludzie chcą jeszcze więcej światła
Aktualizacja: 2025-12-11T06:13:00+01:00
6:08
Teleskop Webba pobił własny rekord. "Spojrzał w otchłań czasu"
Aktualizacja: 2025-12-11T06:08:00+01:00
6:06
Potężna tarcza się przebiła. Powstaje długi tunel dla samochodów
Aktualizacja: 2025-12-11T06:06:00+01:00
6:01
Nie tylko klimat winduje ceny żywności. Prawdziwy winny jest inny
Aktualizacja: 2025-12-11T06:01:00+01:00
21:20
Świat zaczyna przekonywać się do składaków. Ile można czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T21:20:31+01:00
20:37
Potężna sieć przemytu napędza chińską rewolucję AI. Powstał czarny rynek chipów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:37:06+01:00
20:10
Koniec przewagi NVIDII. Konkurencja wreszcie nadrobiła
Aktualizacja: 2025-12-10T20:10:38+01:00
19:36
RAM droższy niż karty graficzne i procesory. To już jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-12-10T19:36:32+01:00
19:12
Apple ma bat na Rosję. Nie zablokują jednej aplikacji
Aktualizacja: 2025-12-10T19:12:13+01:00
18:49
Biały Dom walczy z fontem Calibri. Jest zbyt lewacki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:49:42+01:00
18:23
Będą remastery Fallouta? Zjadłem na nim zęby i czuję się olany
Aktualizacja: 2025-12-10T18:23:06+01:00
18:03
Szykują szpitale na wojnę. Lekarze poczują klimat okopów
Aktualizacja: 2025-12-10T18:03:50+01:00
18:01
Koniec serii Call of Duty, jaką znaliśmy. Graczom niech będą dzięki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:01:19+01:00
17:40
Da się zrobić telefon, który nie jest nudny. Aż boli, że powstanie tak mało sztuk
Aktualizacja: 2025-12-10T17:40:07+01:00
17:31
Samsung zmienia podejście do telefonów. Tych, które Polacy kupują najchętniej
Aktualizacja: 2025-12-10T17:31:34+01:00
16:46
Pięć lat po premierze Cyberpunk 2077 dostał najlepszy zwiastun w historii. Czyste kino
Aktualizacja: 2025-12-10T16:46:38+01:00
15:49
Pierwszy składany iPhone zmieni wszystko. Poruszy cały świat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:49:20+01:00
15:32
Najlepsze menedżery haseł. Te aplikacje to inwestycja w bezpieczeństwo - i wygodę
Aktualizacja: 2025-12-10T15:32:17+01:00
15:00
Limitowane okulary XR od VITURE i CD PROJEKT RED. Cyberpunk 2077 wychodzi poza ekran
Aktualizacja: 2025-12-10T15:00:16+01:00
14:57
Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów
Aktualizacja: 2025-12-10T14:57:26+01:00
14:37
Windows 11 nie będzie mulić w grach. Koniec męczarni
Aktualizacja: 2025-12-10T14:37:26+01:00
14:23
Polskie myśliwce dla Ukrainy. W zamian chcemy strategiczną technologię
Aktualizacja: 2025-12-10T14:23:32+01:00
13:39
Allegro dalej wojuje z InPostem. Efekt: usługa, która namiesza
Aktualizacja: 2025-12-10T13:39:58+01:00
13:04
Polska elektrownia jądrowa lada moment. "Konkurencja może się zdziwić"
Aktualizacja: 2025-12-10T13:04:40+01:00
12:00
Budujesz PC na lata? Samsung 9100 PRO pokazuje sens przejścia na PCIe 5.0
Aktualizacja: 2025-12-10T12:00:48+01:00
11:27
Orange przygotował się na święta. Mikołaj w tym roku szybciej przyniesie prezenty
Aktualizacja: 2025-12-10T11:27:12+01:00
11:09
McDonald's serwuje świąteczny koszmar. Dawno nie widziałam takiego bubla
Aktualizacja: 2025-12-10T11:09:28+01:00
10:30
Kometa 3I/Atlas wywołała burzę. "Musi zawierać coś jeszcze"
Aktualizacja: 2025-12-10T10:30:55+01:00
9:14
Uber zmienia zamawianie kursów. Klikasz jak po fast fooda
Aktualizacja: 2025-12-10T09:14:55+01:00
9:00
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu
Aktualizacja: 2025-12-10T09:00:09+01:00
8:33
Android z funkcją jak w iPhonie. Taką inspirację rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-10T08:33:28+01:00
8:12
PS5 wie o tobie więcej, niż myślisz. Ruszyło wielkie podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-10T08:12:30+01:00
6:45
Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp
Aktualizacja: 2025-12-10T06:45:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA