ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie

OpenAI i Adobe łączą siły w ruchu, który może na długo ustawić rynek narzędzi kreatywnych. Od dziś Photoshop, Adobe Express i Acrobat działają bezpośrednio w ChatGPT, pozwalając użytkownikom edytować zdjęcia, tworzyć grafiki i obrabiać dokumenty po prostu pisząc, co chcą zrobić. Wymagane jest zero umiejętności i - co ważniejsze - zero płatności.

Photoshop, Express i Acrobat w oknie ChataGPT. Adobe i OpenAI łączą siły

Nowe aplikacje Adobe w ChatGPT nie są pełnoprawnymi wersjami desktopowymi, ale oferują kluczowe funkcje, które użytkownik może uruchamiać rozmową. Photoshop pozwala m.in. regulować jasność i kontrast, poprawiać ekspozycję, modyfikować wybrane fragmenty zdjęcia czy nakładać efekty w rodzaju Glitch lub Glow. W razie potrzeby ChatGPT udostępni także elementy UI, takie jak suwaki, by precyzyjniej kontrolować parametry.

Natomiast Adobe Express działa jako narzędzie do tworzenia projektów graficznych - od zaproszeń po materiały do social mediów. Wystarczy poprosić o szablon, wymienić zdjęcia, animować fragment projektu lub zmienić kolory. Choć całość odbywa się bez opuszczania czatu, projekty można potem otworzyć w natywnych aplikacjach Creative Cloud i kontynuować pracę z pełnym plikiem.

Adobe Express w ChatGPT

Acrobat z kolei pozwala edytować PDF-y, wyciągać dane z tabel, scalać różne dokumenty, kompresować je lub konwertować do PDF z zachowaniem formatowania. Dostępna jest także funkcja usuwania wrażliwych danych.

Integracje opierają się na agentycznym AI i Model Context Protocol (MCP), dzięki czemu ChatGPT potrafi wywołać odpowiednią aplikację Adobe, rozumieć kontekst zadań i prowadzić użytkownika przez kolejne kroki edycji.

Jedno zdanie, zero umiejętności, zero płatności

Aby zacząć, wystarczy wpisać nazwę aplikacji i polecenie - na przykład: "Adobe Photoshop, pomóż mi rozmyć tło na tym zdjęciu". ChatGPT sam wykryje odpowiednią integrację, załaduje narzędzie Adobe i podpowie, jak dokończyć edycję. Kolejne komendy nie wymagają ponownego wskazywania aplikacji.

Integracje działają globalnie w ChatGPT na desktopie, w przeglądarce i na iOS. Adobe Express jest dostępny także na Androidzie, a Photoshop i Acrobat trafią tam w późniejszym terminie. Co ważne: wszystkie narzędzia są darmowe - nie potrzeba ani subskrypcji Adobe Creative Cloud, ani ChatGPT Go lub Plus.

Wprowadzenie Photoshopa i pozostałych aplikacji Adobe bezpośrednio do ChatGPT to strategiczny ruch w rywalizacji z Google Gemini, które od maja oferuje własne funkcje edycji obrazów.

Dla samego OpenAI to kolejna duża integracja po debiucie aplikacji w czatbocie. Zarówno OpenAI, jak i Adobe liczą, że połączenie konwersacyjnego interfejsu z profesjonalnymi narzędziami obniży próg wejścia dla nowych użytkowników - i zatrzyma ich w aplikajach na dłużej.

Malwina Kuśmierek 11.12.2025 10:51

