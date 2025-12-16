Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 

Ładowanie...

To sprytne rozwiązanie, które ma nas zachęcić do korzystania ze sztucznej inteligencji. Po tym, jak gigant wprowadził tryb AI, który zamienia wyszukiwarkę w czatbota, nowa opcja zapewnia jeszcze większą integrację z Gemini niż wcześniej. Można przesyłać obrazy, pliki lub uruchomić tryb konwersacji ze sztuczną inteligencją.

Wyszukiwarka Google z nowym elementem. Zachęci do czatbota

W witrynie Google na pasku wyszukiwania znajdziemy nową ikonkę plusa po lewej stronie. Dotychczas w tym miejscu znajdowała się ikonka lupy. Rozwiązanie zostało wyciągnięte z interfejsu czatbota Gemini i zapewnia trzy opcje:

przesyłanie pliku w formatach takich jak PDF czy DOCX;

przesyłanie obrazów;

uruchomienie trybu sztucznej inteligencji.

Niezależnie od tego, które narzędzie wybierzemy, i tak aktywujemy tryb sztucznej inteligencji. Dzięki niemu możemy poprosić o przeanalizowanie i np. wyciągnięcie najważniejszych informacji z dokumentów lub wykonanie określonych czynności w związku ze zdjęciem. Natomiast aktywowanie trybu AI powoduje, że nie korzystamy z klasycznej wyszukiwarki Google, a zamiast tego przeszukujemy internet z asystą sztucznej inteligencji.

Można stwierdzić, że nie jest to żadna większa nowość, ale w praktyce to kolejny zasadniczy krok Google'a w stronę przyzwyczajania użytkowników do rzeczywistości opartej na sztucznej inteligencji. Początkowo tryb AI został wprowadzony nieśmiało, tak aby korzystający z wyszukiwarki nie doznali szoku, że ich narzędzie zostało zastąpione przez czatbota.

Mimo że popularność usług bazujących na AI cały czas rośnie, wiele osób wciąż woli wyszukać informacje w tradycyjny sposób. W najbliższym czasie wyszukiwarka Google najprawdopodobniej nie zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Gigant najwyraźniej wciąż chce dawać użytkownikom wybór. Jeśli potrzebują wyszukać zwykłą stronę internetową, proszę bardzo - pasek wyszukiwania działa jak wcześniej.

Czuć jednak coraz mocniejszy nacisk na narzędzia sztucznej inteligencji. Obecnie zmiana jednak dotyczy tylko wyszukiwarki na komputery stacjonarne. W Google na urządzeniach mobilnych wciąż na lewym boku mamy wyłącznie dostęp do ikony lupy, która jest skrótem do klasycznego wyszukiwania. Tak samo jest w aplikacji Google, gdzie mamy do dyspozycji zarówno klasyczny pasek wyszukiwania, jak i przycisk prowadzący do trybu AI.

Albert Żurek 16.12.2025 18:38

