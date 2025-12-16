Logo
Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 

Google zaktualizował wyszukiwarkę. Do charakterystycznego paska dodał ikonę plusika, dzięki której narzędzie stało się przydatniejsze i potężniejsze. Ale nie wiem, czy będziesz zadowolony.

Albert Żurek
Google wyszukiwarka
To sprytne rozwiązanie, które ma nas zachęcić do korzystania ze sztucznej inteligencji. Po tym, jak gigant wprowadził tryb AI, który zamienia wyszukiwarkę w czatbota, nowa opcja zapewnia jeszcze większą integrację z Gemini niż wcześniej. Można przesyłać obrazy, pliki lub uruchomić tryb konwersacji ze sztuczną inteligencją.

Wyszukiwarka Google z nowym elementem. Zachęci do czatbota

W witrynie Google na pasku wyszukiwania znajdziemy nową ikonkę plusa po lewej stronie. Dotychczas w tym miejscu znajdowała się ikonka lupy. Rozwiązanie zostało wyciągnięte z interfejsu czatbota Gemini i zapewnia trzy opcje:

  • przesyłanie pliku w formatach takich jak PDF czy DOCX;
  • przesyłanie obrazów;
  • uruchomienie trybu sztucznej inteligencji.

Niezależnie od tego, które narzędzie wybierzemy, i tak aktywujemy tryb sztucznej inteligencji. Dzięki niemu możemy poprosić o przeanalizowanie i np. wyciągnięcie najważniejszych informacji z dokumentów lub wykonanie określonych czynności w związku ze zdjęciem. Natomiast aktywowanie trybu AI powoduje, że nie korzystamy z klasycznej wyszukiwarki Google, a zamiast tego przeszukujemy internet z asystą sztucznej inteligencji.

Można stwierdzić, że nie jest to żadna większa nowość, ale w praktyce to kolejny zasadniczy krok Google'a w stronę przyzwyczajania użytkowników do rzeczywistości opartej na sztucznej inteligencji. Początkowo tryb AI został wprowadzony nieśmiało, tak aby korzystający z wyszukiwarki nie doznali szoku, że ich narzędzie zostało zastąpione przez czatbota.

Mimo że popularność usług bazujących na AI cały czas rośnie, wiele osób wciąż woli wyszukać informacje w tradycyjny sposób. W najbliższym czasie wyszukiwarka Google najprawdopodobniej nie zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Gigant najwyraźniej wciąż chce dawać użytkownikom wybór. Jeśli potrzebują wyszukać zwykłą stronę internetową, proszę bardzo - pasek wyszukiwania działa jak wcześniej.

Czuć jednak coraz mocniejszy nacisk na narzędzia sztucznej inteligencji. Obecnie zmiana jednak dotyczy tylko wyszukiwarki na komputery stacjonarne. W Google na urządzeniach mobilnych wciąż na lewym boku mamy wyłącznie dostęp do ikony lupy, która jest skrótem do klasycznego wyszukiwania. Tak samo jest w aplikacji Google, gdzie mamy do dyspozycji zarówno klasyczny pasek wyszukiwania, jak i przycisk prowadzący do trybu AI. 

Albert Żurek
16.12.2025 18:38
Tagi: GeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)Wyszukiwarka Google
