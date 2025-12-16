Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja

Google zdecydował się przywrócić uwielbianą funkcję dedykowaną dla narciarzy. Do aplikacji zostaną wprowadzone trasy narciarskie oraz informacje na temat schronisk i wyciągów. 

Albert Żurek
Mapy Google narciarze
REKLAMA

Rozwiązanie było dostępne jeszcze dwa lata temu podczas sezonu zimowego. Teraz jednak ma zawierać zaktualizowane dane pochodzące ze sprawdzonych źródeł np. ośrodków narciarskich. Narzędzie ma wspierać także europejskie resorty narciarskie.

REKLAMA

Mapy Google przywracają funkcję dla narciarzy. Przydatne informacje w telefonie

Nietrudno się domyślić, że to Mapy Google pozostają najpopularniejszą aplikacją nawigacyjną na świecie. Mimo że idealna nie jest (komu aplikacja nie kazała wjechać na wcześniejszy zjazd niech pierwszy rzuci kamieniem), zawiera dużo przydatnych informacji np. o lokalizacjach, ciekawych miejscach. Wcześniej pozwalała nawet lepiej planować zimowe wyjazdy.

Na sezon zimowy 2025 r. wprowadzono nowe podejście tras narciarskich czy schronisk. Dodam, że opcja zaczęła pojawiać się w ramach eksperymentu w 2013 r., jednak tego typu funkcje wymagają stałej aktualizacji i nadzoru. Z czasem dane stały się nieaktualne i niedokładne, aż usunięto je w październiku 2024 r. 

W oświadczeniu informującym o końcu tras narciarskich Google twierdził, że użytkownicy wolą "korzystać z map bezpośrednio z poszczególnych ośrodków narciarskich, ponieważ są one postrzegane jako najbardziej wiarygodne źródło informacji". No bo dlaczego ktoś miałby korzystać z narzędzia, które nie spełnia swojej głównej funkcji? 

Jednak rzecznik Google w rozmowie z Powder ujawnił, że gigant zmienił zdanie. 

Wiele osób tęskniło za informacjami o stokach w Mapach Google, dlatego tej zimy przywracamy wyciągi i trasy narciarskie. Zobaczycie aktualne informacje o stokach, zaczynając od popularnych ośrodków w Ameryce Północnej i Europie - powiedział pracownik Google’a.

Trasy narciarskie, wyciągi i ośrodki narciarskie nie tylko miały powrócić, ale miały też zostać zaktualizowane. Powinny zatem być znacznie dokładniejsze i przede wszystkim bardziej użyteczne niż wcześniej przed usunięciem rozwiązania w 2024 r.

Obecnie nie ma publicznych danych, które ośrodki narciarskie współpracują z Mapami Google. Producent jasno zaznaczył, że rozwiązanie ma być też dostępne w Europie, więc powinniśmy z niego skorzystać podczas wyjazdów za granicę w nadchodzące ferie. Polska też jest znana z aktywności narciarskic - polecam sprawdzić, czy u nas opcja wyświetlania przydatnych informacji dla narciarzy w Mapach Google również będzie dostępna.

REKLAMA

Więcej o Google'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
16.12.2025 13:06
Tagi: GoogleGoogle Mapsmapy
Najnowsze
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
11:19
Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów
Aktualizacja: 2025-12-16T11:19:54+01:00
11:00
Telewizja prosi, by kupić sztuczną choinkę. "Dla dobra AI"
Aktualizacja: 2025-12-16T11:00:42+01:00
10:56
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa
Aktualizacja: 2025-12-16T10:56:51+01:00
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
9:15
Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią
Aktualizacja: 2025-12-16T09:15:39+01:00
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
6:16
Druga Ziemia to nie wygrana na loterii. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-12-16T06:16:03+01:00
6:13
Nowa epoka na Księżycu trwa od 1959 r. To nasza wina
Aktualizacja: 2025-12-16T06:13:05+01:00
6:12
Mamy fabrykę chipów w Polsce. Brakuje dosłownie jednego ruchu
Aktualizacja: 2025-12-16T06:12:05+01:00
6:11
Zbanowali Robloxa. Wkurzeni ludzie wyszli na ulice
Aktualizacja: 2025-12-16T06:11:00+01:00
21:40
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:40:28+01:00
21:23
Zagrali w Tetrisa na dronach. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:23:22+01:00
20:34
Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie
Aktualizacja: 2025-12-15T20:34:57+01:00
20:04
Tłumacz Google stanie się mądrzejszy. Koniec z dziwnymi wynikami
Aktualizacja: 2025-12-15T20:04:19+01:00
19:45
Część butelek może ominąć kaucję. Muszą spełnić jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-15T19:45:26+01:00
18:37
Windows 10 zepsuty aktualizacją. Gdzie zasada "jak działa, to nie dotykać"?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:37:05+01:00
18:07
Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny
Aktualizacja: 2025-12-15T18:07:46+01:00
18:00
Prezent, który nie trafi na dno szuflady? Philips Sonicare i po sprawie
Aktualizacja: 2025-12-15T18:00:13+01:00
17:32
iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu
Aktualizacja: 2025-12-15T17:32:28+01:00
16:56
Wysokie ceny pamięci zostaną z nami na lata. Ręce opadają
Aktualizacja: 2025-12-15T16:56:34+01:00
16:05
Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój
Aktualizacja: 2025-12-15T16:05:26+01:00
15:36
Łódź chce tropikalnej dżungli. "To poważne zagrożenie"
Aktualizacja: 2025-12-15T15:36:07+01:00
13:50
"Kino w domu" nabiera nowego znaczenia. Oto Hisense L9Q
Aktualizacja: 2025-12-15T13:50:44+01:00
13:48
Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela
Aktualizacja: 2025-12-15T13:48:15+01:00
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA