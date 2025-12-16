Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja

Ładowanie...

Rozwiązanie było dostępne jeszcze dwa lata temu podczas sezonu zimowego. Teraz jednak ma zawierać zaktualizowane dane pochodzące ze sprawdzonych źródeł np. ośrodków narciarskich. Narzędzie ma wspierać także europejskie resorty narciarskie.

Mapy Google przywracają funkcję dla narciarzy. Przydatne informacje w telefonie

Nietrudno się domyślić, że to Mapy Google pozostają najpopularniejszą aplikacją nawigacyjną na świecie. Mimo że idealna nie jest (komu aplikacja nie kazała wjechać na wcześniejszy zjazd niech pierwszy rzuci kamieniem), zawiera dużo przydatnych informacji np. o lokalizacjach, ciekawych miejscach. Wcześniej pozwalała nawet lepiej planować zimowe wyjazdy.

Na sezon zimowy 2025 r. wprowadzono nowe podejście tras narciarskich czy schronisk. Dodam, że opcja zaczęła pojawiać się w ramach eksperymentu w 2013 r., jednak tego typu funkcje wymagają stałej aktualizacji i nadzoru. Z czasem dane stały się nieaktualne i niedokładne, aż usunięto je w październiku 2024 r.

W oświadczeniu informującym o końcu tras narciarskich Google twierdził, że użytkownicy wolą "korzystać z map bezpośrednio z poszczególnych ośrodków narciarskich, ponieważ są one postrzegane jako najbardziej wiarygodne źródło informacji". No bo dlaczego ktoś miałby korzystać z narzędzia, które nie spełnia swojej głównej funkcji?

Jednak rzecznik Google w rozmowie z Powder ujawnił, że gigant zmienił zdanie.

Wiele osób tęskniło za informacjami o stokach w Mapach Google, dlatego tej zimy przywracamy wyciągi i trasy narciarskie. Zobaczycie aktualne informacje o stokach, zaczynając od popularnych ośrodków w Ameryce Północnej i Europie - powiedział pracownik Google’a.

Trasy narciarskie, wyciągi i ośrodki narciarskie nie tylko miały powrócić, ale miały też zostać zaktualizowane. Powinny zatem być znacznie dokładniejsze i przede wszystkim bardziej użyteczne niż wcześniej przed usunięciem rozwiązania w 2024 r.

Obecnie nie ma publicznych danych, które ośrodki narciarskie współpracują z Mapami Google. Producent jasno zaznaczył, że rozwiązanie ma być też dostępne w Europie, więc powinniśmy z niego skorzystać podczas wyjazdów za granicę w nadchodzące ferie. Polska też jest znana z aktywności narciarskic - polecam sprawdzić, czy u nas opcja wyświetlania przydatnych informacji dla narciarzy w Mapach Google również będzie dostępna.

Albert Żurek 16.12.2025 13:06

