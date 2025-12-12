Android utrudnia kasowanie aktualizacji. Kompletna porażka

Ładowanie...

Sprawa wygląda tak, że gigant usunął przycisk odinstaluj ze sklepu Google Play dla programów, które są od razu zainstalowane w systemie Android. Dotyczy to aplikacji dostarczonych przez Google: YouTube, Mapy, Telefon, Wiadomości, Kalendarz i wiele innych. Przez co trudniej będzie cofnąć aktualizację, co jest sporym utrudnieniem.

Google usuwa możliwość cofnięcia aktualizacji. Usuwa przycisk Odinstaluj

Twórcy systemu Android wycwanili się i od dłuższego czasu nie pozwalają odinstalować wielu aplikacji. Nawet jeśli chcielibyśmy kompletnie pozbyć się np. YouTube’a i uzależniających Shortsów ze swojego życia, to nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Ponieważ gigant chce, abyśmy korzystali z jego usług - to oczywiste.

Ale jak to? Przecież w sklepie Play do niedawna była dostępna opcja Odinstaluj przy domyślnych aplikacjach typu Google. Działała ona w trochę inny sposób - powodowała odinstalowanie aktualizacji. To było przydatne, gdy nowa wersja danego programu wykazywała obecność różnych błędów lub niestabilność. Wracaliśmy do starszej wersji i wszystko działało jak należy.

Teraz jednak zauważono, że Sklep Google Play został pozbawiony tej funkcji. Zmiana została już rozpowszechniona i widać ją po aktualizacji usług Google Play na właściwie dowolnym telefonie z Androidem. Czyli nieważne czy korzystamy z Nothing Phone, czy Google Pixela i tak jesteśmy w stanie ją dostrzec.

Sprawdziłem na swoim urządzeniu i faktycznie wiele kluczowych aplikacji typu YouTube, Google Chrome, Gmail, Mapy czy Kalendarz pozostaje bez możliwości cofnięcia aktualizacji w Sklepie Google Play. Dotyczy to jednak także aplikacji systemowych, których nie znajdziemy w szufladzie z aplikacją, a które są związane z innymi funkcjami telefonu - np. Android Auto.

Dlaczego ta zmiana może być denerwująca bardziej, niż się wydaje? Załóżmy, że pojawi się problem z Android Auto, które po aktualizacji będzie pełne błędów. Normalnie moglibyśmy cofnąć uaktualnienie do starej wersji, a teraz? No tak średnio bym powiedział, jak to mówi polski klasyczek internetu.

Co mamy w zamian? Bawienie się w hakera i szukanie ustawień aplikacji

Utrudnienie w praktyce będzie oznaczać, że użytkownicy muszą przejść do ustawień aplikacji (np. przez menu), aby odinstalować aktualizację aplikacji systemowej. Niedawno Google ułatwił w Google Play zdalne odinstalowanie aplikacji z innych telefonów - jeśli wybierzemy określony program w sklepie, tuż pod przyciskami instalacji wyświetlają się inne urządzenia.

Nie jestem przekonany, komu przeszkadzało cofanie aktualizacji. Rozumiem, że Google chce mieć większą kontrolę nad swoim systemem oraz aplikacjami, ale to już lekka przesada.

Albert Żurek 12.12.2025 15:11

