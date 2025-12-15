Logo
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz

Google rozpoczęło udostępnianie nowej funkcji łączącej dwa najlepsze narzędzia firmy - Gemini i NotebookLM. Tę integrację doceni każdy pracujący z dużą ilością informacji.

Malwina Kuśmierek
NotebookLM trafia do Gemini
NotebookLM to zdecydowanie moje ulubione narzędzie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję. Niepozorna aplikacja od Google'a pozwala w łatwy sposób przyswajać wiedzę z dużej liczby różnych źródeł, lub po prostu kondensować najważniejsze informacje z dużych dokumentów lub długich filmików. Teraz Google ponownie - po dodaniu nowych formatów podsumowań audio i wprowadzeniu języka polskiego - podbija użyteczność NotebookLM.

NotebookLM i czatbot Gemini uściskają sobie dłonie

Tym razem chodzi o integrację, na którą wiele osób czekało od miesięcy. Bowiem Google zaczął powoli udostępniać łącze do NotebookLM bezpośrednio w Gemini, czyli głównym czatbocie AI Google’a. Zamiast przełączać się między aplikacjami, użytkownik będzie mógł dołączyć swój notatnik jako kontekst rozmowy i korzystać z pełnych możliwości modeli rozumujących Gemini, opartych o własne, wcześniej załadowane źródła.

Nowa funkcja działa w prosty sposób. W oknie Gemini, obok standardowych załączników, ma pojawić się opcja NotebookLM. Po jej wybraniu można wskazać jeden lub kilka notatników z NotebookLM i poprosić Gemini o analizę, streszczenie, porównanie informacji czy rozwinięcie konkretnego wątku - wszystko w oparciu o materiały, które sami wcześniej dodaliśmy. W każdej chwili da się też wrócić do widoku NotebookLM przez przycisk źródeł, bez utraty kontekstu rozmowy.

To ważna zmiana, bo do tej pory NotebookLM i Gemini funkcjonowały obok siebie. Pierwszy świetnie radził sobie z pracą na źródłach, drugi oferował coraz lepsze modele rozumowania i bardziej elastyczną rozmowę. Integracja sprawia, że te dwa światy wreszcie się łączą - w końcu można korzystać z "mózgu" Gemini, nie rezygnując z uporządkowanej bazy wiedzy w NotebookLM.

Na razie dostęp do nowości jest mocno ograniczony. Funkcja pojawia się tylko na wybranych kontach i - według pierwszych obserwacji - głównie w wersji webowej Gemini. Nie wszyscy użytkownicy Pro ją widzą, a aplikacja mobilna na Androidzie nadal jej nie oferuje. Dlatego prawdopodobnie zajmie jeszcze kilka dni (lub nawet tygodni) zanim trafi do wszystkich użytkowników

W połączeniu z Gemini, NotebookLM to prawdziwy kombajn dla każdego, kto pracuje z dużą ilością informacji - od licealisty uczącego się na sprawdzian, po studenta przygotowującego się do egzaminu, a kończąc na pracowniku pracującym nad obszerną prezentacją. Mnie samej NotebookLM przydaje się podczas opracowywania przepisów na podstawie starych książek kucharskich i literatury naukowej, dlatego z niecierpliwością czekam aż nowa funkcja trafi na moje konto Google.

Więcej na temat aplikacji:

Malwina Kuśmierek
15.12.2025 13:24
