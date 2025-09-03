/
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują

Google NotebookLM otrzymuje dużą aktualizację na początek roku szkolnego. Wraz z nią aplikacja trzy nowe formaty audio, które pozwalają słuchać notatek jako streszczenie, recenzję ekspercką lub debatę.

Malwina Kuśmierek
NotebookLM zyskuje nowe formaty podusmowań audio
Google rozwija NotebookLM - jedno z najbardziej praktycznych narzędzi AI w swoim portfolio. Najnowsza aktualizacja wprowadza trzy nowe formaty audio, które pozwalają słuchać notatek w zupełnie inny sposób niż dotychczas.

Audio nie tylko jak podcast. NotebookLM zyskał nowe formaty podsumowań audio

Dotychczas NotebookLM w trybie audio oferował jedynie opcję "Deep Dive" - rozmowę dwóch głosów imitujących gospodarzy podcastu, którzy krok po kroku analizowali wgrane w NotebookLM materiały. Nie było możliwości wygenerowania w usłudze choćby zwykłego podsumowania, które skondensuje wiedzę w krótkim nagraniu, z udziałem tylko jednego głosu.

Teraz to się jednak zmienia, gdyż Google dodaje do Audio Overviews trzy nowe opcje podsumowań. Pierwszą z nich jest brief, która pozwala na wygenerowanie krótkiego - bo maksymalnie dwuminutowego - podsumowania informacji. Z kolei tryb critique przemieni spikera AI w eksperta, który "konstruktywnie skrytykuje" twoje materiały. Ostatnim z trzech nowych trybów jest debate, czyli po prostu debata dwóch spikerów, mająca na celu pokazanie problemu z twoich materiałów z dwóch różnych perspektyw.

Użytkownik może wybrać format podsumowania audio poprzez kliknięcie ikony ołówka w karcie Audio Overview. Nowym formatom audio towarzyszą także opcje dostosowania nagrania - np. dostosowaniem języka, długości czy tonu nagrania.

Aktualizacja jest już udostępniana w aplikacji NotebookLM na Androida, iOS oraz w wersji desktopowej aplikacji.

Co to jest NotebookLM?

NotebookLM, rozwijane przez Google Labs, służy do tworzenia notatek i generowania podsumowań za pomocą sztucznej inteligencji Gemini. Umożliwia ono użytkownikom interakcję z własnymi dokumentami w nowy sposób - generuje podsumowania, wyjaśnienia i odpowiedzi na podstawie wgranych lub udostępnionych AI treści takich jak dokumenty, filmy w serwisie YouTube, strony internetowe czy prezentacje. Gotowe podsumowania treści mogą przybrać formę streszczenia, przewodnika, mapy myśli czy właśnie podsumowania audio.

Początkowo znany jako Project Tailwind, NotebookLM zadebiutował pod koniec 2023 roku w formie eksperymentu. W październiku 2024 Google usunęło z usług oznaczenie "eksperymentalny", a niedługo później wprowadziło płatną wersję NotebookLM Plus - najpierw dla firm, a od lutego 2025 także dla użytkowników indywidualnych w ramach planu Google One AI Premium.

Malwina Kuśmierek
03.09.2025 14:03
Tagi: AplikacjeGoogle
