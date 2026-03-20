Spider-Man woli telefon Samsunga. Sony płacze, ja sprawdzam model

W minioną środę sieć obiegł zwiastun czwartej części przygód Petera Parkera z Tomem Hollandem w roli głównej. Już w pierwszych sekundach materiału można dostrzec, że tytułowy człowiek pająk korzysta z telefonu przeglądając Instagrama. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wykorzystano konkretnego modelu urządzenia - jest to popularny sprzęt Samsunga!

Spider-Man korzysta ze składanego telefonu. Samsunga Galaxy Z Flip

W wielu poprzednich filmach o człowieku pająku główny bohater korzystał z urządzeń Sony Xperia. Seria filmów z o Spider-Manie jest bowiem powiązana z Sony - ostatnie trzy części były przecież wyprodukowane przez Sony Pictures Entertainment.

Tym razem w nadchodzącym filmie zrezygnowano z tej reguły i już w pierwszych kilkunastu sekundach zwiastuna widać, że Peter Parker ma dłoniach inny telefon.

Na początku możemy zobaczyć, że jest to urządzenie z dwoma apartami ustawionymi w pozycji poziomej w lewym górnym rogu. Następnie ruch Spider-Mana ujawnia, iż urządzenie jest złożone z dwóch segmentów. Można to zauważyć też an scenie, gdy główny bohater ogląda nagranie, na którym znajdują się jego przyjaciele. Na środku obramowania urządzenia widać charakterystyczne wcięcia dla smartfonów typu flip.

Warto też zwrócić uwagę na wypukłe ramki ekranu. W zwykłych smartfonach często znajdziemy ekrany z nieco szerszymi obramowaniem, ale nie wystaje ono nad ekranem. W składakach takie rozwiązanie ma za zadanie chronić elastyczny i mimo wszystko podatny na uszkodzenia wyświetlacz z plastikową folią ochronną. Na ekranie usunięto też wycięcie na aparat przedni.

Na końcu Spider-Man wykonuje gest złożenia telefonu, a sprzęt wydaje charakterystyczny dźwięk. Na rynku znajdziemy mnóstwo składanych smartfonów, więc musimy połączyć kropki i znane nam informacje. Najlepiej zwrócić uwagę na tylny panel urządzenia z dwoma aparatami ustawionymi poziomo. Takie rozwiązanie Samsung stosuje od wielu lat w swoich Galaxy Z Flip.

To Galaxy Z Flip 5, Flip 6 lub Galaxy Z Flip 7

Jako że zewnętrzny ekran smartfonu pozostaje wygaszony, trudno mam jednoznacznie określić konkretny model w nowym zwiastunie Spider-Mana. Obstawiamy, że są to albo Z Flip 7, albo Z Flip 6, albo nawet Z Flip 5. Nie wiemy, kiedy ta scena była nagrywana. Jeśli przed wakacjami 2025 r. - kiedy to pojawił się Z Flip 7 - Peter Parker korzystał z Z Flipa 6 lub Flipa 5. Mimo wszystko mówimy o zaawansowanych sztandarowych modelach Samsunga.

Albert Żurek 20.03.2026 06:12

