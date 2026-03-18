Samsung idzie na rekord. Przy nim twój telefon to nie cegła, a pustak

Samsung był jednym z propagatorów pomysłu cienkich telefonów z obudowami mierzącymi ok. 5 mm wraz ze swoim sztandarowym modelem S25 Edge. Prawda jest jednak taka, że już wcześniej gigant tworzył podobnie smukłe telefony - były to jednak urządzenia składane typu Galaxy Z Fold. Wraz z wydanym pod koniec roku TriFoldem przeszedł samego siebie. Sprzęt po rozłożeniu mierzy ok. 3,9 - 4,2 mm. Gigant jednak pracuje nad jeszcze cieńszym następcą.

Samsung Galaxy Z TriFold 2. generacji powstaje. Prace ruszyły

Samsung ostatnimi czasy zaledwie trzy miesiące po premierze Galaxy Z TriFold zakończył sprzedaż tego modelu. Pierwsze wydanie tego nietypowego urządzenia było dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej i to w bardzo ograniczonych liczbach - dostawy ograniczały się do kilku tysięcy egzemplarzy i znikały w ciągu kilku minut.

Mam dobrą wiadomość - Samsung nie kończy z potrójnymi składakami. Według informatora z Korei Południowej Samsung miał zacząć pracę nad dwoma typami składanych urządzeń. Pierwszy z nich ma wykorzystywać wysuwany ekran OLED, z kolei drugi to bezpośredni następca dobrze znanego nam Galaxy Z TriFolda.

Druga generacja hybrydy smartfona i tableta ma zostać wyposażony w nowy system zawiasów. Mówi się, że premiera nastąpi w drugiej połowie 2027 r.

fot. Samsung

Dlaczego akurat skupiono się na zawiasie? Otóż ten element jest kluczowy w składanych smartfonach. Jego zadaniem jest złożenie telefonu na dwie części - w przypadku TriFolda zawiasy są aż dwa, a więc ekran składa się z trzech segmentów. Od zawiasu może zależeć też grubość samego urządzenia.

Problemem jest jednak to, że w TriFoldzie stosuje się dwa zupełnie inne mechanizmy. Jeden jest standardowy - składa lewy segment telefonu na płasko. Z kolei prawy zawias jest nieco szerszy ze względu nietypowy sposób składania się urządzenia do środka.

Dzięki ulepszonemu zawiasowi Samsung Galaxy Z TriFold 2 ma być znacznie cieńszy niż obecny model. Mówi się, że urządzenie będzie trochę grubszy niż Galaxy Z Fold 7, który po złożeniu mierzy 8,9 mm grubości - w trybie rozłożonym jest to tylko 4,2 mm. Dla lepszego zobrazowania dodam, że zwykły smartfon mierzy aż 8,75 mm grubości. Z kolei obecny TriFold - 12,9 mm.

Czyli Z TriFold 2 po rozłożeniu musiałby mierzyć nieco ponad 3 mm. Pamiętajmy, że sama wtyczka USB-C ma ok. 2,6 mm grubości!

Możemy też zobaczyć smartfon z rozwijanym telefonem

Jednocześnie w 2027 lub w 2028 r. Samsung może wydać na rynek pierwszy smartfon z wysuwanym wyświetlaczem. To byłoby naprawdę coś nowego.

Albert Żurek 18.03.2026 21:16

