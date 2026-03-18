Samsung idzie na rekord. Przy nim twój telefon to nie cegła, a pustak

Cienkie smartfony jeszcze nie umarły. Samsung ma w planach stworzenie kolejnego rekordzisty, przy którym twój obecny telefon to nie cegła, a pustak. 

Albert Żurek
Samsung idzie na rekord. Przy nim twój telefon to nie cegła, a pustak
Samsung był jednym z propagatorów pomysłu cienkich telefonów z obudowami mierzącymi ok. 5 mm wraz ze swoim sztandarowym modelem S25 Edge. Prawda jest jednak taka, że już wcześniej gigant tworzył podobnie smukłe telefony - były to jednak urządzenia składane typu Galaxy Z Fold. Wraz z wydanym pod koniec roku TriFoldem przeszedł samego siebie. Sprzęt po rozłożeniu mierzy ok. 3,9 - 4,2 mm. Gigant jednak pracuje nad jeszcze cieńszym następcą. 

Samsung Galaxy Z TriFold 2. generacji powstaje. Prace ruszyły

Samsung ostatnimi czasy zaledwie trzy miesiące po premierze Galaxy Z TriFold zakończył sprzedaż tego modelu. Pierwsze wydanie tego nietypowego urządzenia było dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej i to w bardzo ograniczonych liczbach - dostawy ograniczały się do kilku tysięcy egzemplarzy i znikały w ciągu kilku minut.

Mam dobrą wiadomość - Samsung nie kończy z potrójnymi składakami. Według informatora z Korei Południowej Samsung miał zacząć pracę nad dwoma typami składanych urządzeń. Pierwszy z nich ma wykorzystywać wysuwany ekran OLED, z kolei drugi to bezpośredni następca dobrze znanego nam Galaxy Z TriFolda.

Druga generacja hybrydy smartfona i tableta ma zostać wyposażony w nowy system zawiasów. Mówi się, że premiera nastąpi w drugiej połowie 2027 r.

Samsung Galaxy Z TriFold
fot. Samsung

Dlaczego akurat skupiono się na zawiasie? Otóż ten element jest kluczowy w składanych smartfonach. Jego zadaniem jest złożenie telefonu na dwie części - w przypadku TriFolda zawiasy są aż dwa, a więc ekran składa się z trzech segmentów. Od zawiasu może zależeć też grubość samego urządzenia. 

Problemem jest jednak to, że w TriFoldzie stosuje się dwa zupełnie inne mechanizmy. Jeden jest standardowy - składa lewy segment telefonu na płasko. Z kolei prawy zawias jest nieco szerszy ze względu nietypowy sposób składania się urządzenia do środka.

Dzięki ulepszonemu zawiasowi Samsung Galaxy Z TriFold 2 ma być znacznie cieńszy niż obecny model. Mówi się, że urządzenie będzie trochę grubszy niż Galaxy Z Fold 7, który po złożeniu mierzy 8,9 mm grubości - w trybie rozłożonym jest to tylko 4,2 mm. Dla lepszego zobrazowania dodam, że zwykły smartfon mierzy aż 8,75 mm grubości. Z kolei obecny TriFold - 12,9 mm.

Czyli Z TriFold 2 po rozłożeniu musiałby mierzyć nieco ponad 3 mm. Pamiętajmy, że sama wtyczka USB-C ma ok. 2,6 mm grubości!

Możemy też zobaczyć smartfon z rozwijanym telefonem

Jednocześnie w 2027 lub w 2028 r. Samsung może wydać na rynek pierwszy smartfon z wysuwanym wyświetlaczem. To byłoby naprawdę coś nowego. 

Albert Żurek
18.03.2026 21:16
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
20:26
Nie przepłacaj za internet i telefon. Mam dla ciebie sposób
Aktualizacja: 2026-03-18T20:26:43+01:00
20:00
Polski dron wyrwie cię ze szponów śmierci. Karetka nie ma z nim szans
Aktualizacja: 2026-03-18T20:00:35+01:00
19:01
Tani iPhone 16e może być jak iPhone 17e. Twój Android tego nie potrafi
Aktualizacja: 2026-03-18T19:01:31+01:00
18:39
Infinix Note Edge zachwyca wyglądem. Ale zalet ma więcej
Aktualizacja: 2026-03-18T18:39:12+01:00
17:35
F-35 z potężnymi problemami. Przełom, z którego nie da się korzystać
Aktualizacja: 2026-03-18T17:35:17+01:00
17:24
W tę grę miało grać miliard ludzi. Mark Zuckerberg właśnie ją skasował
Aktualizacja: 2026-03-18T17:24:08+01:00
17:07
Prezes Nvidii: gracze się nie znają, my wiemy lepiej czego chcą
Aktualizacja: 2026-03-18T17:07:49+01:00
16:15
Sprawdziłem MacBooka Neo za 2999 zł. Nie powinien być aż tak dobry
Aktualizacja: 2026-03-18T16:15:25+01:00
15:45
Orange daje darmowy internet na dzień wiosny. Trzy dni wcześniej
Aktualizacja: 2026-03-18T15:45:16+01:00
15:14
Koniec z zastanawianiem się, co obiad. Polska aplikacja cię wyręczy
Aktualizacja: 2026-03-18T15:14:10+01:00
14:41
Składacz iPhone’ów postawi u nas wielką fabrykę. "40 tys. miejsc pracy"
Aktualizacja: 2026-03-18T14:41:54+01:00
14:21
Rząd przemówił. Będzie zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych
Aktualizacja: 2026-03-18T14:21:27+01:00
13:37
Kolejna odsłona wojny Brzoski z Allegro. "Utrudniają wybór InPostu"
Aktualizacja: 2026-03-18T13:37:25+01:00
12:49
Alarmy bombowe sparaliżowały polskie przedszkola. Ewakuowano tysiące dzieci
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:45+01:00
12:05
Aplikacja Pierwszy Ratownik już działa. Lepiej ją mieć, niż kiedyś żałować
Aktualizacja: 2026-03-18T12:05:34+01:00
11:32
Samsung ma sposób na drożyznę. Pomoże mu chińska konkurencja
Aktualizacja: 2026-03-18T11:32:19+01:00
10:52
Załataliśmy krytyczną lukę w niebie. Polska BASIA namierzy każdego drona
Aktualizacja: 2026-03-18T10:52:11+01:00
9:58
Monitoring domu w 5 minut i zero kabli. Sprawdziłem: nie potrzebujesz fachowca
Aktualizacja: 2026-03-18T09:58:18+01:00
9:56
T-Mobile idzie pod prąd i pokazuje nową strategię. "Chcemy robić to inaczej" [WYWIAD]
Aktualizacja: 2026-03-18T09:56:48+01:00
9:07
Piekło na najdroższym okręcie świata. "To nie wypadek, a akt desperacji"
Aktualizacja: 2026-03-18T09:07:51+01:00
