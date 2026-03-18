Samsung ma sposób na drożyznę. Pomoże mu chińska konkurencja

Samsung sięga po chińskie panele OLED w serii Galaxy A i modelach FE. Tańsze komponenty mają ograniczyć wpływ drogiej pamięci na ceny urządzeń.

Malwina Kuśmierek
Samsung zmienia dostawcę ekranów
Niedobory modułów pamięci RAM dały się już we znaki pierwszym producentom smartfonów i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się poprawić w najbliższych miesiącach. Dlatego, by średnia półka nadal pozostała średnią półką, Samsung przyoszczędzi na innym aspekcie produkcji - ekranie.

Samsung stawia na tańsze wyświetlacze z Chin w nowych smartfonach

Według doniesień koreańskiego serwisu The Elec, Samsung Electronics zdecydował się na istotną zmianę w łańcuchu dostaw komponentów. Koncern rozpoczął zakup paneli OLED od chińskiego producenta China Star Optoelectronics Technology (CSOT) należącego do TCL, zamiast - jak dotychczas - polegać niemal wyłącznie na własnej spółce Samsung Display.

Decyzja ma przede wszystkim charakter kosztowy. Panele dostarczane przez CSOT mają być co najmniej o 20 proc. tańsze od tych produkowanych przez Samsung Display. To z kolei ma pozwolić na zrównoważenie rosnących kosztów pamięci, których producenci smartfonów nie są dziś w stanie skutecznie negocjować.

Zmiana obejmie przede wszystkim segment średni i niższy. Samsung miał już zamówić około 15 milionów paneli OLED, które trafią do nadchodzących modeli z serii Galaxy A - w tym prawdopodobnie Galaxy A57 - oraz do przyszłych urządzeń z linii Fan Edition.

To ruch o tyle znaczący, że do tej pory Samsung konsekwentnie wykorzystywał własne wyświetlacze nawet w tańszych urządzeniach, traktując je jako jeden z elementów strategii dominacji na średniej półce. Odejście od tej taktyki pokazuje, jaką dziurę w portfelu producentów elektroniki wypalają ceny pamięci.

Nie oznacza to, że wszyscy przyklasnęli pomysłowi

Według The Elec decyzja wywołała napięcia wewnątrz koncernu. Samsung Display miał próbować zablokować zmianę na wyższym szczeblu zarządzania, jednak bez powodzenia. Dla spółki oznacza to utratę części zamówień, szczególnie w segmencie, który odpowiada za dużą część wolumenu sprzedaży.

Z kolei Samsung Electronics - oprócz niższych kosztów - może skorzystać z dywersyfikacji dostawców, a to poprzez uniezależnienie się od własnych struktur i w efekcie wzmocnić elastyczność negocjacyjną producenta. Jednocześnie otwiera ona drzwi dla chińskich producentów komponentów, którzy coraz śmielej wchodzą do globalnych łańcuchów dostaw największych marek.

Nie można też ukryć, że efekty tej decyzji mogą wykraczać poza same wyświetlacze. Smartfony korzystające z paneli CSOT mają również częściej wykorzystywać układy towarzyszące - takie jak sterowniki wyświetlacza czy układy zarządzania energią - od dostawców z Chin i Tajwanu.

Dla konsumentów najważniejsza pozostaje jednak inna kwestia: ceny. Jeśli Samsungowi faktycznie uda się obniżyć koszty produkcji dzięki tańszym ekranom, średnia półka może uniknąć wyraźnych podwyżek. Pytanie tylko, czy oszczędności nie odbiją się na jakości - i czy użytkownicy rozpieszczeni dotychczasowymi komponentami zauważą różnicę.

Więcej na temat Samsunga:

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
18.03.2026 11:32
Najnowsze
10:52
Załataliśmy krytyczną lukę w niebie. Polska BASIA namierzy każdego drona
Aktualizacja: 2026-03-18T10:52:11+01:00
9:58
Monitoring domu w 5 minut i zero kabli. Sprawdziłem: nie potrzebujesz fachowca
Aktualizacja: 2026-03-18T09:58:18+01:00
9:56
T-Mobile idzie pod prąd i pokazuje nową strategię. "Chcemy robić to inaczej" [WYWIAD]
Aktualizacja: 2026-03-18T09:56:48+01:00
9:07
Piekło na najdroższym okręcie świata. "To nie wypadek, a akt desperacji"
Aktualizacja: 2026-03-18T09:07:51+01:00
8:30
Sześć kłamstw, które opowiadałem sobie o własnym bieganiu - i jak zegarek mnie przyłapał
Aktualizacja: 2026-03-18T08:30:03+01:00
8:16
Realme 16 Pro z darmowym dodatkiem. Masz czas tylko do końca marca
Aktualizacja: 2026-03-18T08:16:57+01:00
7:58
Mundial 2026 na YouTubie to genialna wiadomość. Kibice odpalą mecze za darmo
Aktualizacja: 2026-03-18T07:58:09+01:00
6:34
Sadzą drzewa i myślą, że pomagają klimatowi. To jest bzdura
Aktualizacja: 2026-03-18T06:34:00+01:00
6:23
Odkryli spadkobiercę pierwszych gwiazd. PicII-503 to kosmiczna szlachta
Aktualizacja: 2026-03-18T06:23:00+01:00
6:12
Polska kolej łapie opóźnienie na 10 lat. Miała być duma na Europę, jest strach
Aktualizacja: 2026-03-18T06:12:00+01:00
6:01
Tak Rosja omija sankcje na morzu. Rozpracowali Putina, ale nikt nic nie robi
Aktualizacja: 2026-03-18T06:01:00+01:00
21:35
Apple skasuje fanom Androida powód do drwin. Koniec wstydliwej ery
Aktualizacja: 2026-03-17T21:35:41+01:00
19:41
Szef Amazona buduje na orbicie działo jonowe. Tak, to się dzieje naprawdę
Aktualizacja: 2026-03-17T19:41:06+01:00
19:15
Firefox z najsłodszą aktualizacją od powstania. Kit to wierny towarzysz
Aktualizacja: 2026-03-17T19:15:04+01:00
18:57
Reakcje graczy na DLSS 5 to złoto. Miał być zachwyt, jest pogrom
Aktualizacja: 2026-03-17T18:57:32+01:00
18:28
Wydrukował w domu rakietę MANPADS. Wydał tyle, że ekonomia wojny staje na głowie
Aktualizacja: 2026-03-17T18:28:08+01:00
18:16
Zegarki Garmina z dużą nowością. Przestaniesz płakać za Apple Watchem
Aktualizacja: 2026-03-17T18:16:07+01:00
18:10
Najgłośniejsza gra Xboksa ląduje na PS5. Microsoft zabija swoją konsolę
Aktualizacja: 2026-03-17T18:10:28+01:00
16:11
Największy problem składanych smartfonów rozwiązany. Brawo Oppo
Aktualizacja: 2026-03-17T16:11:52+01:00
16:05
Poco X8 Pro Max to potwór z giga baterią. Tylko ten śmietnik w systemie - test
Aktualizacja: 2026-03-17T16:05:50+01:00
