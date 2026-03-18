Samsung ma sposób na drożyznę. Pomoże mu chińska konkurencja

Niedobory modułów pamięci RAM dały się już we znaki pierwszym producentom smartfonów i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się poprawić w najbliższych miesiącach. Dlatego, by średnia półka nadal pozostała średnią półką, Samsung przyoszczędzi na innym aspekcie produkcji - ekranie.

Samsung stawia na tańsze wyświetlacze z Chin w nowych smartfonach

Według doniesień koreańskiego serwisu The Elec, Samsung Electronics zdecydował się na istotną zmianę w łańcuchu dostaw komponentów. Koncern rozpoczął zakup paneli OLED od chińskiego producenta China Star Optoelectronics Technology (CSOT) należącego do TCL, zamiast - jak dotychczas - polegać niemal wyłącznie na własnej spółce Samsung Display.

Decyzja ma przede wszystkim charakter kosztowy. Panele dostarczane przez CSOT mają być co najmniej o 20 proc. tańsze od tych produkowanych przez Samsung Display. To z kolei ma pozwolić na zrównoważenie rosnących kosztów pamięci, których producenci smartfonów nie są dziś w stanie skutecznie negocjować.

Zmiana obejmie przede wszystkim segment średni i niższy. Samsung miał już zamówić około 15 milionów paneli OLED, które trafią do nadchodzących modeli z serii Galaxy A - w tym prawdopodobnie Galaxy A57 - oraz do przyszłych urządzeń z linii Fan Edition.

To ruch o tyle znaczący, że do tej pory Samsung konsekwentnie wykorzystywał własne wyświetlacze nawet w tańszych urządzeniach, traktując je jako jeden z elementów strategii dominacji na średniej półce. Odejście od tej taktyki pokazuje, jaką dziurę w portfelu producentów elektroniki wypalają ceny pamięci.

Nie oznacza to, że wszyscy przyklasnęli pomysłowi

Według The Elec decyzja wywołała napięcia wewnątrz koncernu. Samsung Display miał próbować zablokować zmianę na wyższym szczeblu zarządzania, jednak bez powodzenia. Dla spółki oznacza to utratę części zamówień, szczególnie w segmencie, który odpowiada za dużą część wolumenu sprzedaży.

Z kolei Samsung Electronics - oprócz niższych kosztów - może skorzystać z dywersyfikacji dostawców, a to poprzez uniezależnienie się od własnych struktur i w efekcie wzmocnić elastyczność negocjacyjną producenta. Jednocześnie otwiera ona drzwi dla chińskich producentów komponentów, którzy coraz śmielej wchodzą do globalnych łańcuchów dostaw największych marek.

Nie można też ukryć, że efekty tej decyzji mogą wykraczać poza same wyświetlacze. Smartfony korzystające z paneli CSOT mają również częściej wykorzystywać układy towarzyszące - takie jak sterowniki wyświetlacza czy układy zarządzania energią - od dostawców z Chin i Tajwanu.

Dla konsumentów najważniejsza pozostaje jednak inna kwestia: ceny. Jeśli Samsungowi faktycznie uda się obniżyć koszty produkcji dzięki tańszym ekranom, średnia półka może uniknąć wyraźnych podwyżek. Pytanie tylko, czy oszczędności nie odbiją się na jakości - i czy użytkownicy rozpieszczeni dotychczasowymi komponentami zauważą różnicę.

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 18.03.2026 11:32

