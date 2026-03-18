Realme 16 Pro z darmowym dodatkiem. Masz czas tylko do końca marca

Realme 16 Pro i 16 Pro+ to solidne urządzenia, które sprawnie wywiązują się ze swoich codziennych zadań. Zastosowane procesory zapewniają płynne działanie systemu i aplikacji, unikając zbędnych zacięć.

To sprzęt, który spokojnie wystarczy do przeglądania internetu, obsługi komunikatorów czy grania w mniej wymagające tytuły. Nie ma tu mowy o flagowej wydajności, ale w codziennym użytkowaniu sprawdzają się one naprawdę dobrze.

Na uwagę zasługuje również projekt obudowy. Telefony z tej serii prezentują się nowocześnie, a współpraca z projektantem Naoto Fukasawą przyniosła interesujące efekty wizualne. Urządzenia dobrze leżą w dłoni, a wariant Pro+ może pochwalić się dodatkowo certyfikatem odporności IP69. W tej klasie cenowej jest to rzadko spotykany i bardzo praktyczny dodatek.

Aparat z peryskopowym teleobiektywem

Tym, co wyróżnia te modele na tle bezpośredniej konkurencji, są możliwości fotograficzne. Główny aparat 200 MP radzi sobie nieźle w różnych warunkach oświetleniowych, gwarantując ostre kadry.

Model 16 Pro+ wypada pod tym kątem jeszcze lepiej, oferując na pokładzie peryskopowy teleobiektyw z 3,5-krotnym zbliżeniem optycznym. Biorąc pod uwagę cenę tych urządzeń, jakość zdjęć pozostaje w pełni zadowalająca i powinna spełnić oczekiwania użytkowników szukających rozsądnego kompromisu.

Dwa gadżety do wyboru w nowej promocji

Osoby rozważające zakup jednego z tych modeli mają teraz dodatkowy argument, by podjąć decyzję. Producent wystartował ze specjalną ofertą promocyjną skierowaną do klientów, którzy zdecydują się na nabycie urządzenia w wyznaczonym terminie.

W ramach akcji do smartfona możesz otrzymać jeden z dwóch darmowych gadżetów:

Słuchawki bezprzewodowe realme Buds T500 Pro (w kolorze czarno-granatowym).

Smartwatch realme Watch 5 (w czarnej wersji).

Jak odebrać prezent i gdzie kupić telefon?

Aby skorzystać z okazji, należy kupić model realme 16 Pro 5G lub 16 Pro+ 5G w okresie od 17 do 29 marca 2026 r. Konieczne jest zachowanie dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury.

Kolejnym krokiem jest rejestracja transakcji na stronie internetowej producenta. Formularz zgłoszeniowy na portalu realmemembers.pl pozostanie aktywny od 17 marca do 12 kwietnia 2026 roku. Podczas wypełniania danych musisz wgrać skan dowodu zakupu, podać numer IMEI smartfona oraz wskazać wybrany przez ciebie prezent.

Ofertą objęte są urządzenia nabyte w następujących miejscach:

sieci z elektroniką: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik,

platforma Allegro,

oficjalny sklep marki realme,

operatorzy komórkowi: Plus i Play.

Warto zachować czujność w przypadku sieci Orange oraz T-Mobile. Zasady są tam nieco inne, ponieważ u tych operatorów bonus przysługuje wyłącznie przy wyborze droższego modelu 16 Pro+.

Po poprawnym wypełnieniu formularza i pozytywnej weryfikacji twojego zgłoszenia pozostaje jedynie czekać na przesyłkę. Producent deklaruje, że wybrany sprzęt trafi bezpośrednio pod wskazany adres w ciągu 30 dni.

Oliwier Nytko 18.03.2026 08:16

