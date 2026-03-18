Tani iPhone 16e może być jak iPhone 17e. Twój Android tego nie potrafi

Tani iPhone 16e może zostać znacząco ulepszony niskim kosztem. Wcale nie potrzebujesz iPhone 17e.

Albert Żurek
iPhone 17e będzie wyglądać jak iPhone 16e
Wcześniej w tym miesiącu Apple wprowadził na rynek zupełnie nowy model: iPhone’a 17e. Urządzenie nie przyniosło rewolucji - pod względem wyglądu i możliwości jest to praktycznie zeszłoroczny iPhone 16e. W telefonie zastosowano jednak pełnoprawne bezprzewodowe ładowanie magnetyczne MagSafe, któremu brakowało tańszej wersji szesnastki. Istnieje jednak sposób na ulepszenie.

iPhone 16e z ładowaniem magnetycznym z iPhone 17e. Przeszczep jest możliwy

Z nowych doniesień wynika, że zeszłorocznego iPhone’a 16e można ulepszyć o wsparcie ładowania MagSafe dzięki komponentom z 17e. Eksperci w kontekście napraw iFixit postanowili rozebrać najnowszy model smartfona Apple wycenionego na 2999 zł. Krótka weryfikacja urządzenia wystarczyła, aby dojść do wniosku, że konstrukcja nowego model jest niemal identyczna ze starszym iPhonem 16e

Zasadniczą różnicą w tegorocznej wersji jest zastosowanie nieco bardziej zaawansowanego systemu ładowania bezprzewodowego MagSafe.

iFixit uważa, że niemal wszystkie części z iPhone’a 17e pasują do iPhone’a 16e i na odwrót. Komponenty można dowolnie przeszczepiać, a system iOS wykrywa je jako oryginalne. Z jednym wyjątkiem - aparat przedni iPhone'a 17e nie działa w 16e.

Co to właściwie znaczy dla nas, użytkowników? A to, że posiadacze iPhone 16e mogą uzyskać kluczową zaletę iPhone’a 17e - ładowanie MagSafe o mocy 15 W w stosunkowo prosty sposób - wykorzystując tylny panel szklany nowszego modelu. Jako że 17e jest na rynku dopiero od niedawna takie części jeszcze nie są ogólnodostępne. Trudno więc mówić ile będzie kosztować taka modyfikacja.

Patrząc na to, że panele tylne do iPhone’a 17 kosztują ok. 150 zł, powinniśmy oczekiwać podobnej ceny dla 17e. Do tego należy doliczyć jeszcze usługę wymiany - cena  oczywiście zależy od serwisu, który będzie chciał się podjąć takiej operacji. Załóżmy, że robocizna będzie kosztować ok. 150 zł - wtedy za całość zapłacimy ok. 300 zł. Czy aby to realnie opłacalna kwestia? Jeśli ma się już iPhone'a 16e lub kupi go za ok. 2300 zł na promocjach - zdecydowanie. 17e kosztuje 2999 zł.

Telefony z Androidem tego nie potrafią. Przeszczepianie komponentów z jednego modelu do drugiego jest praktycznie niemożliwe. Inżynieria Apple’a znowu pokazuje swoją dominację.

18.03.2026 19:01
Tagi: AppleiPhoneMagSafeSmartfony
