Samsung połączy się z iPhone'em. Idzie wyczekiwana rewolucja

Tak naprawdę Android jest już częściowo kompatybilny z AirDropem. Google w ubiegłym roku wprowadził obsługę funkcji dla smartfonów z serii Pixel 10, a później rozszerzono ją do Pixela 9. Producent zapowiedział również, że obsługa Quick Share z AirDropem będzie dostępna dla smartfonów z Androidem innych firm. Samsung najwyraźniej jest drugi w kolejce.

Smartfony Samsunga obsłużą AirDropa - przekazuje producent

Na niedawnej konferencji prasowej w Japonii dyrektor operacyjny mobilnego działu Samsunga Choi Won-jun miał ujawnić, że firma wdroży obsługę AirDropa dla najnowszych smartfonów z serii Galaxy S26. Rozwiązanie ma być udostępnianie stopniowo za sprawą aktualizacji oprogramowania.

Informacja pochodzi z raportu z Korei Południowej. W doniesieniu brakuje jednak szczegółów dotyczących terminów czy dostępności na konkretnych rynkach. Pozostajemy zatem bez konkretów - wypowierdź ograniczyła się jedynie do zapowiedzi. Tak naprawdę już wcześniej, gdy Google potwierdził, że nowa funkcja zmierza na inne telefony z Androidem byliśmy pewni, że Samsung prędzej czy później wdroży obsługę AirDropa.

Możecie nie wiedzieć, ale Quick Share jest technologią bezprzewodowego przesyłania plików na pobliskie urządzenia, stworzoną przez Samsunga. Google miał własne rozwiązanie nazwane Nearby Share, lecz kilka lat temu giganci podjęli współpracę w tym zakresie i od tego czasu wspólnie rozwijają narzędzie. Google pod wieloma względami mocno współpracuje z koreańskim producentem i pozwala udostępniać swoje funkcje w pierwszej kolejności na telefonach Galaxy.

Tym razem Google wdrożył obsługę AirDropa w telefonach Pixel jako pierwszy. To jednak nie przeszkadza, aby Samsung zaoferował identyczne rozwiązanie w swoich smartfonach. Nowe doniesienie obejmuje informację na temat serii Galaxy S26, natomiast powinniśmy spodziewać się, żetrai także do innych smartfonów Galaxy - starszych Galaxy S, Z oraz tańszej serii Galaxy A.

Wdrożenie obsługi AirDropa nie wymaga żadnego konkretnego sprzętu. Bazuje w pełni na aktualizacjach oprogramowania. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie ku udostępnieniu rozwiązania dla innych modeli Galaxy.

O ile udostępnienie wsparcia AirDropa w Quick Share na telefonach Google nie jest zbyt znaczącym krokiem - Pixele mimo wszystko nie cieszą się aż tak dużą popularnością - o tyle wdrożenie tego do Samsunga jest wyczekiwaną przez wielu decyzją. Samsung to niewątpliwy lider na rynku telefonów z Androidem, który bezpośrednio konkuruje z Apple'em. Mnóstwo osób korzysta z urządzeń Galaxy i dzięki obsłudze AirDropa będzie łatwiej przesyłać dane między tymi dwoma platformami.

Aktualizacji dla serii Galaxy S26 wprowadzającą tę nowość powinniśmy oczekiwać jeszcze w tym roku. Nie bez powodu dyrektor Samsunga się tym chwalił.

Albert Żurek 20.03.2026 13:25

