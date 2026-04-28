Trzymam smartfon z sześcioma aparatami za 7399 zł. Już jest w Polsce

OPPO kontynuuje współpracę ze szwedzką marką Hasselblad. Partnerstwo to mocno okrzepło z biegiem czasu, a wcześniejsze modele z serii Find pokazały, że wspólne dostrajanie optyki i profili kolorystycznych przynosi wymierne korzyści. Producent udowodnił dojrzałość swojego oprogramowania, zbierając dobre opinie za jakość fotografii.

Teraz do polskiej oferty dołącza OPPO Find X9 Ultra. Model ten stanowi pokaz obecnych możliwości technologicznych obu firm i celuje w najbardziej wymagających użytkowników.

Ceny, przedsprzedaż i rabaty na akcesoria

Sprzęt wyceniono w Polsce na 7399 złotych za wariant wyposażony w 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Użytkownicy mają do wyboru dwie opcje kolorystyczne wykończone materiałami przypominającymi skórę: czarną Tundra Umber z brandingiem Hasselblad oraz pomarańczową Canyon Orange. Przedsprzedaż potrwa od 29 kwietnia do 13 maja 2026 r.

Na prezentacji dla prasy przedstawiciele wspominali, że jeśli nie chcesz wydawać 66000 zł na najświeższego Hasselblada, to możesz skusić się na X9 Ultra. I kurczę, coś w tym jest. Bo na pierwszy rzut oka, fotki z nowego flagowca nie należą do ligi "innych" flagowców typu iPhone 17 Pro.

W tym okresie producent przygotował konkretne opcje obniżenia ceny zakupu:

zwrot 400 złotych w ramach cashbacku przy płatności za pomocą systemu BLIK,

dodatkowe 100 złotych zniżki przy wykorzystaniu kodów rabatowych od twórców w oficjalnym polskim sklepie internetowym.

Łącznie pozwala to zaoszczędzić 500 złotych. Klienci otrzymują w gratisie również dodatkowy rok gwarancji oraz trzy miesiące dostępu do usługi Google AI Pro.

Ofertę uzupełniają akcesoria, takie jak zestaw Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit wyceniony na 1999 złotych, zawierający między innymi telekonwerter. W sklepie online dostępne są pakiety, dzięki którym obiektyw dobierzesz o 500 złotych taniej, a firmową ładowarkę o mocy 100 W dokupisz z rabatem w wysokości 100 złotych.

Sześć aparatów i pierwsze wrażenia z obsługi

Za możliwości fotograficzne odpowiada bardzo rozbudowany zestaw modułów. Na pleckach umieszczono dwa główne aparaty z matrycami 200 MP, z czego jeden pełni rolę teleobiektywu. Oba posiadają dwuosiową optyczną stabilizację obrazu.

Konfigurację wspierają kolejne sensory:

aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 MP,

ultra teleobiektyw 50 MP zapewniający dziesięciokrotne zbliżenie optyczne,

sensor monochromatyczny 3,2 MP,

przednia kamera o rozdzielczości 50 MP.

Smartfon pozwala na rejestrowanie wideo w 8K przy wsparciu mocnej stabilizacji. Miałem okazję pobawić się tym sprzętem przez kilkanaście minut i na ten moment zapowiada się on na jeden z najciekawszych telefonów do zdjęć na rynku.

Nawet tak krótki kontakt pozwolił wyłapać konkretne zalety. Matowe, skóropodobne wykończenie obudowy sprawia, że urządzenie pewnie leży w dłoni podczas fotografowania. Aplikacja aparatu działa bez odczuwalnych opóźnień nawet przy 200 MP, a przeskakiwanie między główną matrycą a dziesięciokrotnym zoomem optycznym przebiega imponująco płynnie.

Jasny ekran AMOLED ułatwia kadrowanie ujęć, pozostając czytelnym nawet w mocniejszym świetle. Podwójna stabilizacja optyczna skutecznie redukuje drgania rąk, co ma kluczowe znaczenie przy korzystaniu z ultra teleobiektywu. Nawet przy maksymalnym przybliżeniu obraz pozostaje wysoce czytelny i stabilny.

Różnicę robi pełna współpraca ze szwedzką marką, która dostarczyła precyzyjne profile kolorystyczne. Tryb Hasselblad świetnie odwzorowuje kolory, pozwalając cykać 200-megapikselowe fotki na obiektywnie 1x i 3x.

Pod względem klarowności, pracy w trudnych warunkach oświetleniowych i odwzorowania detali urządzenie deklasuje wielu popularnych rywali o mniej fotograficznym zacięciu. Dwie potężne matryce 200 MP doskonale radzą z trudniejszymi warunkami, wyciągając mnóstwo szczegółów z cieni bez agresywnego odszumiania. Wydaje mi się - a raczej jestem pewny - że Samsung Galaxy S26 Ultra czy iPhone 17 Pro będą gigantyczne mieć trudności z dotrzymaniem mu kroku.

Flagowa wydajność i potężne ogniwo

Wewnątrz obudowy pracuje układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez szybką pamięć masową UFS 4.1. Na froncie zamontowano 6,82-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus 2.

Panel obsługuje adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz, które w niektórych grach rośnie do 144 Hz. Typowa jasność wynosi 800 nitów, a w dedykowanym trybie osiąga 1800 nitów.

Za czas pracy odpowiada duże ogniwo o pojemności 7050 mAh. Bateria obsługuje szybkie ładowanie przewodowe w standardzie SUPERVOOC o mocy do 100 W oraz bezprzewodowe do 50 W. Urządzenie działa pod kontrolą systemu ColorOS 16.0 i oferuje nowoczesne zaplecze komunikacyjne, w tym Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 oraz NFC. Mimo zastosowania tak pojemnego akumulatora, grubość obudowy zamyka się w 9,1 mm, a waga telefonu wynosi 236 gramów.

Oliwier Nytko 28.04.2026 23:59

