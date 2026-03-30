Jest nowy król smartfonowej fotografii. To Vivo X300 Ultra

Dotychczas w Polsce mogliśmy kupić dwa sztandarowe tegoroczne modele Vivo: X300 oraz X300 Pro. Teraz przyszedł czas na ostatniego przedstawiciela z tej serii:Vivo X300 Ultra. Urządzenie przewyższa pozostałe warianty specyfikacją i możliwościami fotograficznymi. Apple, Samsung i inni producenci smartfonów z Chin otrzymali potężną konkurencję.

Vivo X300 Ultra to fotograficzna bestia

Vivo z dopiskiem Ultra jednak dotychczas były zarezerwowane tylko na rynek w Chinach. X300 Ultra jest pierwszym odejściem od tej reguły. To oczywiście sztandarowy model z najwyższej półki cenowej. Specyfikacja robi wrażenie:

ekran: płaski 6,82 cala, LTPO AMOLED, 120 Hz, rozdzielczość 1440 × 3168, jasność 4500 nitów, szkło Armor Glass;

procesor: Snapdragon 8 Gen 5 Elite;

pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB - 1 TB na pliki i aplikacje;

akumulator: 6600 mAh, ładowanie przewodowe 100 W, bezprzewodowe 40 W;

system: Android 16 z Origins OS 6, 5 lat aktualizacji systemu i 7 lat bezpieczeństwa;

masa: 232 g, grubość: 8,49 mm;

wodoszczelność: IP68, IP69.

W modelu X300 Ultra producent zastosował procesor Snapdragon, gdzie w niższych wersjach X300 i X300 Pro był dostępny czip MediaTek Dimensity 9500. Najpotężniejszy wariant został wyposażony również w największą baterię. Prawdziwym wyróżnikiem tego urządzenia jest jednak system fotograficzny, który składa się z czterech modułów:

aparat główny 200 Mpix, czujnik Sony LYT-901, rozmiar 1/1,12”, ekwiwalent ogniskowej 35 mm;

teleobiektyw 200 Mpix o 3,7-krotnym zbliżeniu optycznym (ekwiwalent ogniskowej 85 mm), rozmiar 1/1,14” i trzystopniowej stabilizacji OIS klasy gimbal, powłoka ZEISS T redukująca refleksy;

aparat ultraszeroki 50 Mpix, czujnik 1/1,28”, ekwiwalent ogniskowej 14 mm i pole widzenia 116˚;

aparat vivo Color-Sensing Camera z sensorem multispektralnym o rozdzielczości 5 Mpix z obsługą 12 kanałów kolorów i ulepszonym czujnikiem migotania.

Takie połączenie ma zapewnić najlepsze zdjęcia, naturalność i spójność kolorów z różnych obiektywów nawet w momencie fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych.

Co z nagrywaniem? Producent podkreśla, że Vivo X300 Ultra nagrywa w rozdzielczości 4K przy 120 kl./s w 10-bitowej głębi kolorów, obsługuje również Log Video oraz Dolby Vision Video na wszystkich aparatach z tyłu. Aby skorzystać z pełni możliwości urządzenia, stworzono tryb Pro Video.

Vivo X300 Ultra będzie mocnym konkurentem dla najlepszych modeli

Vivo X300 Ultra to odpowiedź na smartfony takie jak iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra czy Xiaomi 17 Ultra. Urządzenie stanie się mocnym konkurentem fotograficznym. Obsłuży również telekonwerter zwiększający przybliżenie do ekwiwalentu ogniskowej 400 mm.

Smartfon ma trafić do Polski 16 kwietnia, ale cena obecnie nie jest znana. Wiemy, że obecnie można zapisać się na powiadomienie i otrzymać kod rabatowy 500 zł na zakup urządzenia. Oczekujemy, że będzie drogo. To jednak cena najlepszej specyfikacji.

Albert Żurek 30.03.2026 18:04

