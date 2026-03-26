5291 mAh to nowa średnia. Baterie w telefonach rosną najszybciej od lat

Jeszcze do niedawna standardem były smartfony z akumulatorami litowo-jonowymi o pojemnościach typu 4000 - 5000 mAh. Takie wartości pozwalały na ok. jeden pełny dzień pracy urządzeń bez potrzeby sięgania po zasilacz sieciowy. Od niedawna do telefonów trafiają ogniwa węglowo-krzemowe charakteryzujące się wyższą gęstością energetyczną o większych pojemnościach. Dzięki nim średnia pojemność akumulatora jest naprawdę wysoka.

Baterie w telefonach stały się ogromne. Najlepsza zmiana od lat

Trend akumulatorów węglowo-krzemowych rozpoczął Honor. Z czasem inne firmy z Chin podłapały, że to przyszłość telefonów i wszyscy więksi gracze, tacy jak Xiaomi, Oppo, OnePlus, vivo, realme i inni, implementują w swoich modelach ogromne akumulatory. Efektem tego jest to, że średnia pojemność baterii znacząco wzrosła.

Według firmy Counterpoint Reaserch średnia pojemność baterii w smartfonach w styczniu 2026 r. wynosiła aż 5291 mAh. Jeśli porównamy ten wynik z poprzednim rokiem możemy mówić o wzroście na poziomie 400 mAh - na początku 2025 r. przeciętny akumulator miał ok. 4900 mAh. Jest to największy roczny wzrost od 2021 r. Średnia pojemność baterii jest wyższa niż baterie w sztandarowych smartfonach Apple (17 Pro Max - ok. 4832 mAh) i Samsunga (Galaxy S26 Ultra - 5000 mAh).

Wyższa średnia to oczywiście zasługa telefonów z akumulatorami o pojemnościach 6000 mAh, 7000 mAh i wyższych. To one zawyżają wyniki względem smartfonów pozbawionych akumulatorów węglowo krzemowych z bateriami o pojemnościach typu 4000-4500 mAh. Takie wartości znajdziemy m.in. w iPhonie 17 (Pro) czy Galaxy S26.

Jakie są najpopularniejsze modele z dużymi akumulatorami? Niekwestionowanym liderem jest Xiaomi Redmi 15C 4G z ogniwem o pojemności 6000 mAh. Drugie miejsce zajął Honor X70 5G (8100 mAh), a podium zamknął Oppo A5X również wyposażony w 6000 mAh.

Chiny napędzają zwiększanie baterii w smartfonach

Tak naprawdę wszystkie 10 najlepiej sprzedających się modeli z dużymi bateriami pochodzą z Chin od producentów takich jak Xiaomi, Honor, Oppo, vivo czy Huawei. Wiele z nich - bo aż 6 na 10 - jest sprzedawana wyłącznie na rynku w Chinach. Trudno zatem nie zauważyć, że to właśnie Państwo Środka napędza zmiany w świecie telefonów i to dzięki nim średnia pojemność baterii w smartfonie to niemal 5300 mAh.

Chińscy producenci przewyższają konkurencję z innych państw o 1000 mAh. Oczekujemy, że w przyszłości kluczowe marki takie jak Samsung i Apple również wprowadzają do swoich modeli jednostki węglowo-krzemowe. Samsung ma już pracować nad takimi ogniwami.

Albert Żurek 26.03.2026 20:44

