Samsung polubił telefony Apple'a. Największa zmiana od lat

Seria Galaxy S26 usunęła wieloletnie ograniczenie, które towarzyszyło smartfonom z Androidem - brak obsługi łatwego przesyłania zdjęć z i do iPhone’ów. Oficjalne metody pozwalały korzystać z AirDropa wyłącznie między posiadaczami smartfonów Apple. Wraz z aktualizacją S26 dodano jednak obsługę AirDrop przez Quick Share. Teraz wiemy, że funkcja trafi także do innych modeli.

Samsungi będą współpracować z iPhone’ami. AirDrop dla Galaxy

Dotychczas nie byliśmy pewni, czy Samsung udostępni przesyłanie plików między iPhone’ami dla innych modeli niż seria Galaxy S26. Oczekiwaliśmy, że w tym celu będzie potrzebna aktualizacja oprogramowania smartfonów. Teraz mamy rozwinięcie tej sytuacji.

Sprawdzony informator z serwisu X, Tarun Vats, przekazał, że Samsung wprowadza aktualizację dla aplikacji Quick Share oraz Quick Share Connectivity. Ta jest dostępna dla starszych urządzeń, które tak jak Galaxy S26 powoli otrzymują kluczowe ulepszenie: wygodna wymiana plików ze sprzętami marki Apple.

Pierwsi użytkownicy smartfonów takich jak Galaxy S24, S23, S24 czy Z Fold 7 mogą zainstalować wymagane uaktualnienie. Obecnie nie dotyczy to każdego posiadacza Galaxy. Interesujący jest też fakt, że do obsługi AirDropa w Quick Share wymaga, aby zajrzeć do ustawień funkcji opracowanej przez Samsunga i Google’a. Domyślnie obsługa sprzętów Apple jest wyłączona i należy ją ręcznie aktywować.

Mimo że obecnie wielu korzystających jest w stanie pobrać aktualizację i aktywować przełącznik, wielu z nich jeszcze nie może faktycznie przesłać niczego na pobliskiego iPhone’a. Smartfony - również Apple’a - nie wykrywają smartfonów Samsunga z wywołaną nową funkcją. Ci, którzy nie mieli opcji zainstalowania nowej wersji, musieli wykonać uaktualnienie Google Play oraz usług Google Play.

Czytaj też:

Samsung musi uruchomić tę funkcję na własny sposób

Do obsługi AirDropa na smartfonach Galaxy wymaga się działania systemu operacyjnego One UI 8.5 bazującego na Androidzie 16 lub nowszego. Sęk w tym, że S26 jest jedynym ogólnodostępnym smartfonem działającym na oficjalnej wersji najnowszej nakładki systemowej koreańskiego producenta.

Następnymi modelami będą tańsze Galaxy A57 oraz A37, która trafią na półki sklepowe 10 kwietnia. Z obecnych informacji wynika, że Samsung udostępni obsługę AirDropa w Quick Share dla starszych modeli za pomocą przełącznika po stronie serwera. Mimo wszystko mamy potwierdzenie, że nowość w Quick Share trafi do wszystkich w miarę nowych smartfonów Galaxy. Na to właśnie czekaliśmy.

Albert Żurek 30.03.2026 17:17

