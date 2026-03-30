Samsung polubił telefony Apple'a. Największa zmiana od lat

Samsung ostatnio udostępnił wsparcie AirDrop w smartfonach Galaxy. Początkowo z funkcji skorzystają tylko posiadacze serii Galaxy S26, ale z czasem każdy posiadacz Samsunga będzie mógł przesyłać zdjęcia.

Albert Żurek
Seria Galaxy S26 usunęła wieloletnie ograniczenie, które towarzyszyło smartfonom z Androidem - brak obsługi łatwego przesyłania zdjęć z i do iPhone’ów. Oficjalne metody pozwalały korzystać z AirDropa wyłącznie między posiadaczami smartfonów Apple. Wraz z aktualizacją S26 dodano jednak obsługę AirDrop przez Quick Share. Teraz wiemy, że funkcja trafi także do innych modeli.

Samsungi będą współpracować z iPhone’ami. AirDrop dla Galaxy 

Dotychczas nie byliśmy pewni, czy Samsung udostępni przesyłanie plików między iPhone’ami dla innych modeli niż seria Galaxy S26. Oczekiwaliśmy, że w tym celu będzie potrzebna aktualizacja oprogramowania smartfonów. Teraz mamy rozwinięcie tej sytuacji.

Sprawdzony informator z serwisu X, Tarun Vats, przekazał, że Samsung wprowadza aktualizację dla aplikacji Quick Share oraz Quick Share Connectivity. Ta jest dostępna dla starszych urządzeń, które tak jak Galaxy S26 powoli otrzymują kluczowe ulepszenie: wygodna wymiana plików ze sprzętami marki Apple. 

Pierwsi użytkownicy smartfonów takich jak Galaxy S24, S23, S24 czy Z Fold 7 mogą zainstalować wymagane uaktualnienie. Obecnie nie dotyczy to każdego posiadacza Galaxy. Interesujący jest też fakt, że do obsługi AirDropa w Quick Share wymaga, aby zajrzeć do ustawień funkcji opracowanej przez Samsunga i Google’a. Domyślnie obsługa sprzętów Apple jest wyłączona i należy ją ręcznie aktywować.

Mimo że obecnie wielu korzystających jest w stanie pobrać aktualizację i aktywować przełącznik, wielu z nich jeszcze nie może faktycznie przesłać niczego na pobliskiego iPhone’a. Smartfony - również Apple’a - nie wykrywają smartfonów Samsunga z wywołaną nową funkcją. Ci, którzy nie mieli opcji zainstalowania nowej wersji, musieli wykonać uaktualnienie Google Play oraz usług Google Play.

Czytaj też:

Samsung musi uruchomić tę funkcję na własny sposób

Do obsługi AirDropa na smartfonach Galaxy wymaga się działania systemu operacyjnego One UI 8.5 bazującego na Androidzie 16 lub nowszego. Sęk w tym, że S26 jest jedynym ogólnodostępnym smartfonem działającym na oficjalnej wersji najnowszej nakładki systemowej koreańskiego producenta. 

Następnymi modelami będą tańsze Galaxy A57 oraz A37, która trafią na półki sklepowe 10 kwietnia. Z obecnych informacji wynika, że Samsung udostępni obsługę AirDropa w Quick Share dla starszych modeli za pomocą przełącznika po stronie serwera. Mimo wszystko mamy potwierdzenie, że nowość w Quick Share trafi do wszystkich w miarę nowych smartfonów Galaxy. Na to właśnie czekaliśmy.

30.03.2026 17:17
Najnowsze
15:32
Koniec tanich paczek z Chin. Dopłacisz do każdej rzeczy
Aktualizacja: 2026-03-30T15:32:06+02:00
15:03
Kupon do Żabki dostaniesz za darmo. Tak to ogarniesz
Aktualizacja: 2026-03-30T15:03:09+02:00
14:58
6 miesięcy internetu i telewizji bez płacenia. Jest nowy sposób
Aktualizacja: 2026-03-30T14:58:45+02:00
13:49
Polskie wojsko dostało kosmiczne oczy. Wróg się nie ukryje
Aktualizacja: 2026-03-30T13:49:09+02:00
13:22
Awaria światłowodu. Co robić w takiej sytuacji?
Aktualizacja: 2026-03-30T13:22:25+02:00
13:05
Te słuchawki kosztują tyle, co kilka kaw. Od tygodni korzystam tylko z nich
Aktualizacja: 2026-03-30T13:05:41+02:00
12:22
Buchnęli w Polsce 12 ton batonów. Najbardziej absurdalny skok roku
Aktualizacja: 2026-03-30T12:22:23+02:00
12:01
Zenbook A14 i Zenbook A16 nadadzą kierunek laptopom. To MacBooki świata Windows
Aktualizacja: 2026-03-30T12:01:10+02:00
10:56
F-35 i Patrioty bledną przy tym. W Polsce powstaje gigantyczna fabryka rakiet
Aktualizacja: 2026-03-30T10:56:34+02:00
10:19
Nowy system opłat za śmieci upadł. Przez kombinatorów
Aktualizacja: 2026-03-30T10:19:10+02:00
9:54
To koniec internetu jaki znamy. "Ludzie przestali się liczyć"
Aktualizacja: 2026-03-30T09:54:04+02:00
9:16
Nowy rekordzista kaucji. Skosił kilkaset złotych za jednym podejściem
Aktualizacja: 2026-03-30T09:16:03+02:00
8:59
Chroń swoje dane osobowe prostym podejściem. Postaw na sprawdzone rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-03-30T08:59:44+02:00
8:45
Jest nadzieja na niższe ceny RAM-u. Są tacy, którzy zapłakali
Aktualizacja: 2026-03-30T08:45:55+02:00
8:11
Siri będzie miała wymienny mózg. Twój iPhone wreszcie zacznie myśleć
Aktualizacja: 2026-03-30T08:11:33+02:00
7:00
Polska szkoła oszalała. "Zdjęcia dziecka albo wyższe czesne"
Aktualizacja: 2026-03-30T07:00:00+02:00
6:30
System kaucyjny łamie świętą zasadę recyklingu. Zakaz zgniatania butelek to absurd
Aktualizacja: 2026-03-30T06:30:18+02:00
6:15
Największa zmiana w historii iPhone’a. Apple zmieni wszystko
Aktualizacja: 2026-03-30T06:15:14+02:00
6:11
PlayStation 6 za 5000 złotych. Lepiej już zacznij zbierać
Aktualizacja: 2026-03-30T06:11:29+02:00
6:10
Godzina do przodu to pikuś. Z czasem mamy inny problem
Aktualizacja: 2026-03-30T06:10:20+02:00
