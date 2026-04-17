Stworzyliśmy potężny system. Wynalazek wesprze nową misję

Udział Scanway w amerykańskiej misji Titan to coś znacznie więcej, niż tylko dostarczenie kolejnej kosmicznej kamery. Polska firma buduje system obrazowania, który ma wywrócić do góry nogami dotychczasową filozofię działania na orbicie. Klasyczny satelita to w gruncie rzeczy jedynie pasywne oko – bezrefleksyjnie robi zdjęcia i zrzuca na Ziemię gigabajty surowych danych, co potężnie obciąża kosmiczne łącza. Titan to zwiastun nowej ery. Satelita nie tylko patrzy, ale też zaczyna część rzeczy analizować od razu po ich zarejestrowaniu.

Tu nie chodzi o samą kamerę, tylko o zmianę całej logiki działania satelitów

Prawdziwa rewolucja tej misji wcale nie kryje się w szkle i metalu samego instrumentu optycznego, ale w tym, co dzieje się z uchwyconym obrazem ułamki sekund później. Misja Titan to awangarda zupełnie nowej generacji kosmicznych systemów. Superostre widzenie z orbity zostaje tu na sztywno spięte z potężnym przetwarzaniem pokładowym.

Maszyna nie czeka więc na kontakt z bazą – analizuje sytuację w locie. W twardych, rynkowych i operacyjnych realiach oznacza to drastyczne zniwelowanie opóźnień, odciążenie wiecznie zapchanych kosmicznych łącz i, co najważniejsze, zdolność do błyskawicznej reakcji na to, co satelita właśnie namierzył w swoim obiektywie.

To bardzo duża zmiana, bo tradycyjny model obserwacji Ziemi ma naturalne ograniczenia. Satelita zbiera ogromne ilości surowych danych, ale później trzeba je przesłać na dół, a łącze nie jest nieskończone. W wielu zastosowaniach największym problemem nie jest już samo zrobienie obrazu, lecz decyzja, co z nim zrobić, zanim system zapcha się nadmiarem informacji. Właśnie dlatego tak mocno rośnie znaczenie koncepcji znanej jako edge AI, czyli sztucznej inteligencji działającej blisko źródła danych, tutaj bezpośrednio na orbicie.

Czym dokładniej ma być Titan?

Titan to misja demonstracyjną dla orbitalnego przetwarzania danych nowej generacji. Start ma odbyć się w drugiej połowie 2026 r. w formule rideshare ze SpaceX, czyli jako lot współdzielony z innymi ładunkami, a nie jako indywidualna misja zarezerwowana tylko dla tego satelity. Sam statek ma korzystać z platformy EnduroSat FRAME, którą firma opisuje jako modułowa platforma satelitarna dla wymagających ładunków, przeznaczony do misji potrzebujących większej mocy, większej elastyczności i bardziej rozbudowanej architektury niż klasyczne małe satelity.

Platforma FRAME powstała dla ładunków, które nie lecą w kosmos po to, by jedynie tam przetrwać, ale by od pierwszej sekundy podjąć ciężką pracę: zaawansowaną analitykę, błyskawiczną komunikację i skomplikowane operacje obliczeniowe. Satelita bezpowrotnie przestaje więc być tylko biernym dostawczakiem dla instrumentów optycznych. Ewoluuje w pełnoprawne, latające centrum danych, które dysponuje własnymi oczami, potężnym procesorem i co najważniejsze kompetencją do podejmowania samodzielnych decyzji, bez bezradnego czekania na autoryzację z ziemskiej kontroli lotów.

Pamiętajmy, że Kosmos brutalnie weryfikuje marketing

Misja Titan to fascynujący demonstrator, ale jeszcze nie gotowa rewolucja. Nie jest to ostateczny dowód na to, że już jutro ziemską orbitę zaleją w pełni autonomiczne orbitalne superkomputery. Na razie to przede wszystkim arcytrudny, inżynieryjny sprawdzian. Titan ma udowodnić, że tę śmiałą wizję w ogóle da się sensownie spiąć w rygorystycznej praktyce: od zasilania, przez platformę, aż po instrument i algorytmy. Między pojedynczym, efektownym pokazem a masowym wdrożeniem do strategicznych konstelacji jest wciąż przepaść, którą trzeba dopiero zasypać.

System musi udowodnić, że nie zawiesi się pod uderzeniem kosmicznego promieniowania, wyrobi się w drastycznie okrojonym budżecie energetycznym i przetrwa lata bez absolutnie żadnej szansy na wezwanie serwisu. I właśnie po to powstają misje takie jak Titan. Mają bezlitośnie oddzielić twardy, inżynieryjny przełom od obiecujących, ale wciąż tylko papierowych wizji.

Gdzie w tym wszystkim nasz wkład?

Rola Scanwaya polega przede wszystkim na dostarczeniu systemu optycznego przystosowanego do warunków kosmicznych i zintegrowanego z architekturą obliczeniową Aethero. To istotne, bo w takim układzie kamera musi być zszyta z elektroniką, oprogramowaniem i logiką misji tak, aby obraz od razu stawał się wejściem do dalszej analizy. Polski komponent ma być zatem jednym z ważniejszych zmysłów całego systemu.

Jest to więc doskonały dowód na to, jak błyskawicznie dojrzewa i emancypuje się polski sektor kosmiczny. Jeszcze kilka lat temu rola naszych firm w takich przedsięwzięciach sprowadzała się głównie do dostarczania pojedynczych elementów. W wielkich, europejskich programach zazwyczaj nie odkrywaliśmy pierwszych skrzypiec, zadowalając się przypisaną nam z góry rolą skromnych podwykonawców.

Przeczytaj także:

Dziś zdecydowanie to się zmienia. Mamy tu sytuację, w której polska spółka dostarcza serce i oczy dla misji dyktującej warunki na froncie absolutnie najgorętszego trendu w globalnej branży: fuzji zaawansowanych sensorów, potężnej mocy obliczeniowej i sztucznej inteligencji, pracujących bezpośrednio na orbicie.

Marcin Kusz 17.04.2026 17:18

