Europa buduje radarowego potwora. Pokazali, jak rozkłada się gigant

ROSE-L to jedna z 6 misji rozszerzających Copernicusa, czyli europejski system obserwacji Ziemi. ESA podkreśla, że satelita ma uzupełniać obecne zdolności programu i domykać luki, których nie wypełniają dzisiejsze platformy. Chodzi przede wszystkim o lepsze monitorowanie geozagrożeń i ruchów powierzchni, dokładniejsze mapowanie lasów, wsparcie dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, lepszy nadzór morski oraz obserwacje Arktyki, lodu morskiego, lodowców i czap lodowych.

ROSE-L nie ma być tylko kolejnym satelitą od widowiskowych zdjęć. Jego radar ma pracować niezależnie od pogody i pory dnia, co oznacza, że będzie widział teren także nocą i przez chmury. Dane z tej misji mają służyć m.in. do monitorowania wilgotności gleby, upraw, lasów, zagrożeń naturalnych i tych wywołanych przez człowieka. To właśnie dlatego wokół tej platformy jest tyle napięcia. To sprzęt, który ma pracować wtedy, gdy klasyczna optyka po prostu ślepnie.

Wielkość jak dwupokojowe mieszkanie

Najbardziej widowiskowym elementem całej konstrukcji jest antena SAR, czyli radar z syntetyczną aperturą. Ma ona aż 40 mkw. powierzchni, czyli mniej więcej tyle, co dwupokojowe mieszkanie w bloku. Nie da się więc wsadzić jej do rakiety w gotowej postaci. Właśnie dlatego inżynierowie zaprojektowali ją jako 5 osobnych paneli o wymiarach 3,6 x 2,2 m. Środkowy jest przymocowany do satelity, a 4 pozostałe tworzą 2 składane skrzydła, które podczas startu są złożone, a po wejściu na orbitę muszą otworzyć się do idealnie płaskiej konfiguracji.

To właśnie ta skala robi największe wrażenie. ESA już wcześniej opisywała ROSE-L jako misję z największą anteną swojego typu, a Airbus podawał w materiałach, że mówimy o konstrukcji rzędu 11 × 3,6 m. W języku technicznym to imponujący element orbitalnej inżynierii. W normalnym języku – Europa buduje wielki radarowy płat, który po starcie ma się rozłożyć w kosmosie bez najmniejszego błędu.

Po starcie nie będzie drugiej próby

Tu zaczyna się prawdziwa stawka tego testu. Rozłożenie anteny na orbicie będzie operacją jednorazową i nieodwracalną, wykonywaną krótko po oddzieleniu satelity od rakiety. Jeśli coś nie zadziała, nie będzie drugiego podejścia ani serwisanta, który poprawi zawias czy mechanizm zwalniający. Dlatego właśnie trzeba to było przetestować na Ziemi tak dokładnie, jak tylko się da.

Problem polega na tym, że testowanie takiej konstrukcji na Ziemi samo w sobie jest koszmarem dla inżynierów. Jedno skrzydło anteny jest cienkie, delikatne, ma powierzchnię porównywaną przez ESA do 4 stołów do ping-ponga i waży około 240 kg. A przecież w kosmosie będzie działało w nieważkości. Trzeba więc było zbudować specjalne urządzenie, które sztucznie oszuka grawitację i pozwoli sprawdzić rozkładanie tak, jakby struktura naprawdę była już na orbicie.

Test przebiegał spokojnie, ale był piekielnie trudny

Do tego celu powstało specjalne urządzenie testowe o wysokości 8,2 m i masie 7 ton. ESA opisuje je jako system zaprojektowany do symulowania zerowej grawitacji dla jednego skrzydła anteny. To właśnie dzięki niemu zespół w zakładach Airbus Defence and Space we Friedrichshafen mógł sprawdzić, czy cała mechanika rozkładania działa płynnie, bez tarcia i bez niekontrolowanych ruchów.

Sam wynik testu był bardzo dobry. W nieco ponad 2 minuty wewnętrzny panel skrzydła osiągnął końcową pozycję blokady, a po 8 minutach i 30 sekundach zewnętrzny panel zakończył obrót, zostawiając całe skrzydło w końcowej, płaskiej konfiguracji. Co ważne, cały proces był całkowicie pasywny: zamiast silników użyto mechanizmów napędzanych sprężynami. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić masę i złożoność systemu, bo nie wymaga dodatkowej elektroniki sterującej.

Po co Europie akurat radar L-band?

ROSE-L będzie pracować w paśmie L, czyli na dłuższej fali niż obecne radary Sentinel-1 działające w paśmie C. To jedna z głównych przewag tej misji. Dłuższa fala lepiej czuje strukturę roślinności, śniegu i częściowo także tego, co dzieje się pod powierzchnią niższej pokrywy roślinnej. Oznacza to lepsze dane dla lasów, wilgotności gleby, rolnictwa, ruchów gruntu i wielu zastosowań, w których sam radar C-band nie wystarcza.

Właśnie dlatego ESA od początku sprzedaje ROSE-L nie jako konkurenta dla Sentinel-1, tylko jako jego uzupełnienie. W materiałach programu wprost mowa o synergii między tymi misjami. Sentinel-1 daje szybki, bardzo użyteczny radarowy ogląd Ziemi, a ROSE-L ma dołożyć nowy typ informacji tam, gdzie dłuższa fala wnosi dodatkową wartość. To szczególnie ważne przy monitorowaniu lasów, deformacji powierzchni, zagrożeń geologicznych i środowiska polarnego.

Kiedy to wszystko poleci w próżnię?

Oficjalne materiały ESA dotyczące kontraktu dla misji od dawna wskazują 2028 r. jako planowany termin startu pierwszego egzemplarza. W starszych prezentacjach projektowych pojawia się też scenariusz z pierwszym satelitą około 2028 r. i drugim później, co dobrze pokazuje, że mówimy o dużym, wieloletnim programie, a nie o jednorazowym demonstratorze. Sama misja ma działać przez 7,5 roku i dostarczać ciągłych obserwacji lądów, oceanów i lodu.

To oznacza, że obecny test był jednym z ważniejszych momentów dojrzewania całego projektu. Udane pierwsze rozłożenie potwierdza poprawność projektu mechanicznego i daje zespołom mocny argument, by przejść dalej do produkcji sprzętu lotnego i kolejnych przygotowań do wdrożenia orbitalnego.

Marcin Kusz 12.04.2026 08:30

