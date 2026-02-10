Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe

SpaceX konstruuje własny akcelerator cząstek. Gigantyczny cyklotron na Florydzie pozwoli inżynierom bombardować czipy cząstkami pędzącymi niemal tak szybko jak światło. Wszystko po to, by bezpiecznie dotrzeć na Księżyc i Marsa.

Bogdan Stech
SpaceX konstruuje własny akcelerator cząstek. Gigantyczny cyklotron na Florydzie pozwoli inżynierom bombardować czipy cząstkami pędzącymi niemal tak szybko jak światło. Wszystko po to, by bezpiecznie dotrzeć na Księżyc i Marsa.
REKLAMA

Słońce potrafi zachwycić, malując na niebie spektakularne zorze polarne, ale dla inżynierów w SpaceX nasza gwiazda jest przede wszystkim bezlitosnym niszczycielem elektroniki. Firma Elona Muska ma dość polegania na zewnętrznych laboratoriach i bierze sprawy we własne ręce.

Na Florydzie powstaje prywatny cyklotron, który pozwoli testować odporność satelitów Starlink i statków Starship w warunkach, które dla zwykłej elektroniki oznaczałyby natychmiastową śmierć.

REKLAMA

Kiedy na Ziemi podziwiamy tańczące na niebie światła będące efektem burz słonecznych, na orbicie trwa walka o przetrwanie. Strumienie naładowanych cząstek uderzają w poszycie satelitów, siejąc spustoszenie w ich delikatnych układach scalonych.

Kosmiczna pogoda to jeden z głównych powodów awarii i skróconej żywotności sprzętu na orbicie. SpaceX, znane z tego, że woli wszystko produkować samemu, postanowiło, że nie będzie dłużej czekać w kolejce do państwowych instytutów badawczych. Gigant buduje własne działo protonowe.

Cyklotron w służbie Starlinka

Informację o tej nietypowej inwestycji potwierdził Michael Nicolls, wiceprezes SpaceX ds. Starlinka. W opublikowanym w zeszłym tygodniu wpisie ogłosił, że firma poszukuje "elitarnych inżynierów" do obsługi nowego obiektu na Florydzie. Sercem placówki ma być cyklotron o energii 230 megaelektronowoltów (MeV). Wiem, że brzmi to jak z misja z Cyberpunka 2077, ale w praktyce oznacza to maszynę zdolną do rozpędzania pojedynczych protonów do prędkości bliskich prędkości światła.

Zasada działania jest prosta, choć inżynieryjnie skomplikowana: potężne pole magnetyczne zakrzywia tor lotu cząstek, zmuszając je do poruszania się po spirali i nabierania ogromnej energii. Tak rozpędzone protony uderzają w testowane materiały - procesory, płytki drukowane czy całe moduły awioniki.

Dzięki temu inżynierowie SpaceX mogą na Ziemi symulować piekło, jakie panuje w pasach radiacyjnych Van Allena czy w głębokiej przestrzeni kosmicznej. Cel jest jasny: sprawdzić, co się stanie z chipem, zanim ten poleci w kosmos i stanie się drogim elektrośmieciem.

Więcej na Spider's Web:

Słońce niszczy satelity, SpaceX chce temu zapobiec

Decyzja o budowie własnego akceleratora to nie kaprys Elona Muska, albo jego inzynierów. Flota satelitów Starlink wielokrotnie musiała mierzyć się z gniewem Słońca. W przeszłości zdarzały się sytuacje, w których gwałtowne burze geomagnetyczne powodowały zwiększenie gęstości atmosfery na niskiej orbicie, co w połączeniu z uszkodzeniami elektroniki prowadziło do przedwczesnej deorbitacji i spłonięcia dziesiątek satelitów tuż po ich wystrzeleniu.

Oferty pracy, które pojawiły się w sieci pozwalają nam określić skalę projektu. Poszukiwani są specjaliści do zespołu ds. efektów promieniowania, którzy będą katować elektronikę przeznaczoną nie tylko dla Starlinków, ale dla całej floty pojazdów Muska. Mowa tu o kapsułach Dragon, rakietach Falcon, a przede wszystkim o systemie Starship oraz lądowniku księżycowym Human Landing System.

To właśnie te pojazdy mają w przyszłości zabrać ludzi tam, gdzie ochrona ziemskiej magnetosfery już nie sięga.

Poligon doświadczalny dla misji na Marsa

O ile na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) elektronika jest jeszcze częściowo chroniona, to wyprawa na Księżyc, nie mówiąc już o Marsie oznacza wystawienie sprzętu na pełną ekspozycję promieniowania kosmicznego. Astronauci na powierzchni Księżyca są narażeni na dawki promieniowania ponad dwukrotnie wyższe niż ci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Aby elektronika sterująca podtrzymywaniem życia czy nawigacją nie zawiodła w krytycznym momencie, musi być pancerna.

Cyklotron SpaceX o mocy 230 MeV będzie potężnym narzędziem, choć warto zaznaczyć, że nie najpotężniejszym na świecie. Ten tytuł (w kategorii mocy wiązki cyklotronów) dzierży szwajcarski Instytut Paula Scherrera z maszyną 590 MeV.

REKLAMA

Jednak dla potrzeb testowania elektroniki użytkowej, maszyna SpaceX jest aż nadto wystarczająca. Kluczowa jest tu dostępność. Zamiast wysyłać podzespoły do Szwajcarii czy laboratoriów NASA i czekać miesiącami na wyniki, inżynierowie SpaceX będą mogli przeprowadzić test, wprowadzić poprawki i ponowić próbę w ciągu kilku dni.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
10.02.2026 11:54
Tagi: akcelerator cząstekElon MuskKsiężycpromieniowanie kosmiczneSpaceX
Najnowsze
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
15:50
VPN już ci nie pomoże. Nie obejrzysz meczu
Aktualizacja: 2026-02-09T15:50:38+01:00
15:13
Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:51+01:00
14:47
W kasach samoobsługowych wydajemy więcej. "Brak kontaktu z drugim człowiekiem"
Aktualizacja: 2026-02-09T14:47:50+01:00
13:57
Przyjdziesz dla kawy, zostaniesz dla pianki. Philips 8000 LatteGo Pro rządzi w mojej kuchni
Aktualizacja: 2026-02-09T13:57:26+01:00
12:37
Pancerna pięść Warszawy rośnie w siłę. Bestie z USA już w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-09T12:37:17+01:00
11:37
PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety
Aktualizacja: 2026-02-09T11:37:20+01:00
11:32
Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-09T11:32:36+01:00
10:36
Kometa 3I/Atlas dosłownie eksplodowała. Cegiełkami życia
Aktualizacja: 2026-02-09T10:36:13+01:00
9:19
InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie
Aktualizacja: 2026-02-09T09:19:26+01:00
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
7:48
PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła
Aktualizacja: 2026-02-09T07:48:03+01:00
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA