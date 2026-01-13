REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polski satelita przesyła pierwsze zdjęcia. "To przełomowa chwila"

Satelity polskiej wojskowej konstelacji PIAST są na orbicie, działają i przesłały na Ziemię pierwsze zdjęcia. Dobrych wiadomości jest jednak znacznie więcej. Jest nawet film.

Bogdan Stech
Satelity polskiej wojskowej konstelacji PIAST są na orbicie, działają i przesłały na Ziemię pierwsze zdjęcia. Dobrych wiadomości jest jednak znacznie więcej. Jest nawet film.
REKLAMA

Polska branża kosmiczna właśnie przeskoczyła kolejny, niezwykle istotny płot w wyścigu o technologiczną suwerenność, a prawdziwym bohaterem ostatnich dni jest satelita PIAST-M. Creotech Instruments S.A., czyli firma będąca mózgiem i integratorem całego przedsięwzięcia, ogłosiła sukces, na który czekali wszyscy entuzjaści polskiej technologii.

Satelita ten pomyślnie zakończył fazę tzw. commissioningu, czyli niezwykle stresujący proces uruchamiania i testowania wszystkich systemów pokładowych. Dla PIAST-M był to drugi kluczowy krok, zaraz po fazie LEOP, czyli pierwszych chwilach po oddzieleniu się od rakiety.

REKLAMA

Egzamin na orbicie zdany z wyróżnieniem

Co tak naprawdę działo się nad naszymi głowami przez ostatnie tygodnie? Inżynierowie z Creotech przeprowadzili prawdziwy maraton testów platformy HyperSat, na której bazuje satelita. Sprawdzono absolutnie wszystko: od stabilności zasilania z paneli słonecznych, przez systemy kontroli termicznej chroniące elektronikę przed ekstremalnymi wahaniami temperatur, aż po komputer pokładowy.

Ten ostatni udowodnił, że potrafi pracować autonomicznie, zbierać precyzyjne dane telemetryczne, a w razie potrzeby przyjąć zdalną aktualizację oprogramowania, co w warunkach kosmicznych jest polisą ubezpieczeniową na przyszłość.

Okolice Obserwatorium Astrogeodynamicznego w Borówcu Centrum Badań Kosmicznych PAN (k. Poznania). Fot. Wojskowa Akademia Techniczna

Imponująco wypadły testy łączności. Satelita PIAST-M porozumiewa się z Ziemią w dwóch pasmach: S-band oraz X-band. To drugie pozwala na przesyłanie danych z prędkością od 3 do nawet 50 Mbit/s.

To prędkości, które jeszcze kilka lat temu uznawaliśmy za standard w domowych łączach internetowych, a tutaj mówimy o przesyłaniu danych z obiektu pędzącego tysiące kilometrów na godzinę kilkaset kilometrów nad naszymi głowami. Dzięki temu strumień informacji i zdjęć może płynąć na Ziemię sprawnie i bez zakłóceń.

AI w służbie polskiego wywiadu

Wielu z nas zastanawia się, co tak naprawdę widzą polskie satelity? Do tej pory PIAST-M przesłał już kilkadziesiąt zdjęć testowych, które są dowodem na to, że serce misji, teleskop optyczny, działa poprawnie.

Pierwsze ze zdjęć pokazuje miasto Houston w USA, a w szczególności obszar stadionu Astrodome. Wykonane zostało 10 grudnia, a więc zaledwie cztery dni po pierwszym zdjęciu, które zaprezentowaliśmy. Dwa pozostałe zdjęcia to już Polska, obszar Martwej Wisły w Gdańsku oraz okolice Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu Centrum Badań Kosmicznych PAN (k. Poznania). Oba zdjęcia Polski wykonane zostały 19 grudnia w trakcie tego samego przelotu satelity nad naszym krajem, w odstępie poniżej 1 minuty. Satelita musiał więc najpierw śledzić teleskopem okolice Gdańska, a następnie szybko obrócił się i rozpoczął śledzenie okolic Poznania – wyjaśnia serwisowi PAP Nauka kierownik projektu gen. bryg. rez. dr inż. Adam Sowa.

Houston w USA. Fot. Wojskowa Akademia Techniczna

Trzeba jednak pamiętać, że to, co obecnie otrzymują inżynierowie, to surowy materiał wykonany jeszcze przed pełną kalibracją i optymalizacją systemów. Zdjęcia te mają obecnie niższą rozdzielczość niż ta, którą docelowo będziemy oglądać. I tutaj do gry wchodzi nowoczesna technologia, która kojarzy nam się z najnowszymi smartfonami, czyli sztuczna inteligencja.

Finalna jakość obrazu z konstelacji PIAST nie będzie zależała wyłącznie od szkieł teleskopu. Creotech oraz partnerzy projektu planują wykorzystać zaawansowane algorytmy AI w procesie postprocesingu. Sztuczna inteligencja będzie analizować surowe klatki, usuwać szumy i poprawiać parametry obrazu tak, aby wycisnąć z nich maksimum szczegółów.

To cyfrowa ciemnia przyszłości, która pozwoli polskim satelitom konkurować z największymi graczami na rynku obserwacji Ziemi.

Gdańsk, rejon Martwej Wisły. Fot. Wojskowa Akademia Techniczna

Sukces PIAST-M to dopiero początek większej układanki. Obecnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem bliźniaczych jednostek: PIAST-S1 oraz PIAST-S2. Creotech Instruments zapowiada, że o postępach będzie informować na bieżąco, ale plan jest jasny. Na przełomie stycznia i lutego 2026 r. cała trójka ma zakończyć swoje testy i wejść w fazę operacji nominalnych.

Wtedy też satelity zaczną realizować swoje główne zadania.

Więcej na Spider's Web:

Tak leci polski satelita

Jeśli spodobały Wam się pierwsze zdjęcia z polskich satelitów, to mamy dla Was jeszcze jedną multimedialną niespodziankę.

W bardzo trudnym okresie bezpośrednio po oddzieleniu się satelitów od rakiety nośnej Falcon 9 zespół projektu PIAST wspierało informacyjnie Centrum Operacji Satelitarnych ARGUS (Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych) oraz firma Sybilla Technologies - donosi PAP.

I to właśnie firma Sybilla Technologies zaprezentowała nagranie z śledzenia satelity PIAST za pomocą optycznej sieci SST Sybilla Technologies. Firma ta zarządza jedną z największych na świecie siecią czujników optycznych do śledzenia i obserwacji przestrzeni kosmicznej. Nagranie zobaczyć możecie w tym miejscu.

To już nie jest ładunek

To jednak nie koniec wiadomości dotyczących konstelacji PIAST. Choć informacja o nadaniu numerów w amerykańskim systemie może brzmieć jak czysta biurokracja, w rzeczywistości to moment, w którym polskie satelity oficjalnie przestały być jedynie ładunkiem, a stały się pełnoprawnymi mieszkańcami orbity.

Satelity PIAST-S1, PIAST-S2 oraz PIAST-M otrzymały swoje unikalne identyfikatory NORAD ID, co oznacza, że są teraz śledzone i katalogowane przez globalne systemy nadzoru przestrzeni kosmicznej jako aktywne, polskie obiekty. To historyczna chwila dla projektu Polish ImAging SaTellites, który udowadnia, że ambitne plany o własnej konstelacji obserwacyjnej właśnie stają się rzeczywistością.

Konstelacja satelitów PIAST

Polska konstelacja satelitów obserwacyjnych PIAST (Polish ImAging SaTellites) została wystrzelona w kosmos 28 listopada 2025 r. na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 w ramach misji Transporter-15, wynosząc na orbitę trzy satelity: PIAST-M, PIAST-S1 i PIAST-S2.

Projekt PIAST stanowi część programu rozbudowy krajowych zdolności kosmicznych. Jego celem jest stworzenie kompletnego, autonomicznego systemu pozyskiwania danych satelitarnych w oparciu o polskie technologie, co ma wzmacniać zdolności strategiczne państwa. Realizowany jest przez Wojskową Akademię Techniczną, która pełni rolę lidera całego przedsięwzięcia, w konsorcjum z Creotech Instruments, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Scanway S.A. oraz PCO S.A.

Projekt PIAST jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szafir, zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
REKLAMA
Bogdan Stech
13.01.2026 16:31
Tagi: konstelacje satelitówOrbitasatelity obserwacyjneWojsko
Najnowsze
16:07
Apple łączy 6 apek w jeden pakiet. Policzyliśmy, czy się opłaca
Aktualizacja: 2026-01-13T16:07:19+01:00
15:25
Samsung napędzi nie swoje telefony. To dobrze czy źle?
Aktualizacja: 2026-01-13T15:25:42+01:00
14:55
Lotniska szykują się na zawieruchę. Ważna prośba do podróżnych
Aktualizacja: 2026-01-13T14:55:12+01:00
13:55
Aktywował Windowsa kluczem z plików Epsteina. Chore, ale zadziałało
Aktualizacja: 2026-01-13T13:55:53+01:00
13:32
Atak na polską energetykę. Takiej próby jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-13T13:32:32+01:00
12:48
Plaga znikających wózków. Sklepy odpowiadają magnetyczną barierą
Aktualizacja: 2026-01-13T12:48:30+01:00
11:58
Mars to cichy reżyser ziemskiego klimatu. "Bez niego mieszkalibyśmy na drzewach"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:58:28+01:00
11:26
Obiecali głosowanie online milionom Polaków. Polegli w głosowaniu dla 800 członków
Aktualizacja: 2026-01-13T11:26:57+01:00
11:09
Spigen ma nowe etui dla iPhone'a. Aż chce się przesiąść z Androida
Aktualizacja: 2026-01-13T11:09:01+01:00
10:16
Mieści się w plecaku i niszczy mózgi. Amerykanie kupili tajemniczą broń
Aktualizacja: 2026-01-13T10:16:30+01:00
9:31
Nowe przystanki PKP Intercity są dziwne. Wysiądziesz, ale nie wsiądziesz
Aktualizacja: 2026-01-13T09:31:52+01:00
8:44
Odkurzacze pokonują progi i schody. Nowa gama robotów wjeżdża tam, gdzie inni nie mogą
Aktualizacja: 2026-01-13T08:44:33+01:00
7:56
Galaxy S26 później niż zwykle. Portfel schowasz aż do wiosny
Aktualizacja: 2026-01-13T07:56:34+01:00
7:29
Lepiej zaktualizuj iPhone'a. Bo możesz mieć kłopoty
Aktualizacja: 2026-01-13T07:29:00+01:00
7:05
Darmowy czy płatny VPN? Jedno kliknięcie dzieli cię od bezpieczniejszego internetu
Aktualizacja: 2026-01-13T07:05:15+01:00
6:42
Będzie nas grzać kopanie bitcoina. To nie żart, to europejski patent
Aktualizacja: 2026-01-13T06:42:25+01:00
6:34
Laptop ze Snapdragonem nie jest już luksusem. Polaka stać na X2 Plus
Aktualizacja: 2026-01-13T06:34:00+01:00
6:23
Polska buduje Legion Medyczny. To rezerwa, gdy wszystko pójdzie źle
Aktualizacja: 2026-01-13T06:23:00+01:00
6:12
Martwa gwiazda ma tajemniczy silnik. Według nauki nie powinien istnieć
Aktualizacja: 2026-01-13T06:12:00+01:00
6:01
Czarny rynek broni rośnie przy Polsce. "Najbardziej dochodowy towar"
Aktualizacja: 2026-01-13T06:01:00+01:00
21:10
Ukrainka na polskim lotnisku napisała "bomba" na czole. I było bombowo
Aktualizacja: 2026-01-12T21:10:08+01:00
20:38
Android 17 ukryje wiadomości od kochanki. Na iPhonie to klasyka
Aktualizacja: 2026-01-12T20:38:13+01:00
20:19
Apple jest królem smartfonów. Musisz się z tym pogodzić, ma to w Exelu
Aktualizacja: 2026-01-12T20:19:06+01:00
19:45
UOKiK łapie dwa znane sklepy online na kręceniu rabatów. Tak manipulują
Aktualizacja: 2026-01-12T19:45:33+01:00
19:32
Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki
Aktualizacja: 2026-01-12T19:32:29+01:00
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
16:08
Honor Magic 8 Pro - test. Uderzenie we flagowce
Aktualizacja: 2026-01-12T16:08:15+01:00
15:33
Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę
Aktualizacja: 2026-01-12T15:33:11+01:00
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA