"To które stare gry mamy teraz uratować?" Xbox znowu robi to, co słuszne

Wiceprezes Xboxa ds. „next gen”, Jason Ronald, odpowiedział niedawno na X (dawniej Twitter) użytkownikowi pytającemu gdzie można zgłaszać życzenia dotyczące wstecznej kompatybilności. Zamiast wymijającej korpomowy Ronald wrzucił konkretny link: XboxGamePreservation.com - fanowską stronę, na której społeczność głosuje, jakie klasyki chciałaby zobaczyć ponownie na współczesnych Xboxach.

To nie jest oficjalny serwis Microsoftu, tylko oddolna inicjatywa, na którą Xbox teraz zwraca uwagę graczy. To ciekawy sygnał: ktoś po stronie zielonych faktycznie patrzy na to, co tam klikamy. A przynajmniej chce, żebyśmy wierzyli, że patrzy.

W tle jest jeszcze jedna deklaracja. Na GDC 2026 Ronald zapowiedział, że z okazji 25‑lecia marki Xbox program wstecznej kompatybilności zostanie „wskrzeszony” w jakiejś formie. Mówił o „ikonicznych grach z przeszłości, które będzie można ograć w zupełnie nowych sposobach” i o tym, że Xbox jest „zobowiązany do utrzymania gier z czterech generacji konsol grywalnymi przez lata".

Brzmi pięknie. Ale jeśli kochasz prezerwację gier, to wiesz, że diabeł siedzi w szczegółach - i w licencjach.

Xbox ma tu realne zasługi. I to nie są puste slogany

Zanim przejdziemy do marudzenia trzeba oddać Xboxowi, co xboxowe. To jedyna duża konsolowa platforma, która od lat konsekwentnie traktuje wsteczną kompatybilność jako element strategii, a nie jednorazowy marketingowy strzał. Program ruszył na poważnie w 2015 r., kiedy Xbox One dostał emulację wybranych gier z Xboxa 360. Na starcie były 104 tytuły - m.in. seria Gears of War, pierwsze Mass Effect, Borderlands, Mirror’s Edge czy Assassin’s Creed II. Później dołączyły gry z pierwszego Xboxa, a lista rosła przez kolejne lata.

Dziś mówimy o setkach pozycji: setkach gier z Xboxa 360 i dziesiątkach z pierwszego Xboxa, które działają na Xbox One, Series X i Series S - często lepiej niż kiedykolwiek, z wyższą rozdzielczością, stabilniejszym frameratem, czasem nawet z automatycznym HDR‑em.

Program zgodności wstecznej to jedna z najlepszych cech platformy Xbox

To jest właśnie ta różnica między „wsteczną kompatybilnością” a „future compatibility”. Xbox nie tylko odpala stare płyty, ale też próbuje je technicznie podciągnąć, żeby nie wyglądały jak artefakty z czasów kineskopów (swoją drogą, niektóre gry wyglądają znacznie lepiej na CRT niż na OLED/LCD, ale to osobna historia na inny czas). Dla kogoś, kto wierzy, że gry są formą sztuki, to ma znaczenie: łatwiej przekonać kogoś do sprawdzenia klasyka, jeśli nie musi się przebijać przez 480p i 20 fps.

Problem: zbyt wiele gier już dziś jest martwych

I tu dochodzimy do sedna. Nawet jeśli Xbox robi więcej niż konkurencja, to w skali całej historii gier to wciąż tylko wycinek. Ogromna liczba tytułów - także z ery Xboxa 360 - jest dziś praktycznie niegrywalna w formie, w jakiej powstały.

Czasem to kwestia sprzętu: stare konsole się psują, części zamiennych brak. Czasem - i to coraz częściej - problemem są usługi online, które zniknęły. Serwery wyłączone, DRM nie działa, logowanie do nieistniejącej już usługi jest wymagane do odpalenia kampanii single player. W efekcie gra, która miała być „na zawsze” staje się ładną ikonką w bibliotece.

W tym kontekście każdy ruch w stronę prezerwacji - nawet tak niepozorny jak oficjalne wskazanie fanowskiej strony z głosowaniem - jest ważny. To sygnał, że ktoś w Microsoftcie rozumie, że nie chodzi tylko o to by sprzedać jeszcze raz te same hity, ale też o to, by nie wymazać całych fragmentów historii medium.

Głosowanie fanów: szansa czy listek figowy?

Pytanie, które warto sobie zadać: na ile takie głosowanie faktycznie coś zmienia? Z jednej strony, to świetny sposób na zebranie twardych danych. Jeśli dziesiątki tysięcy osób głosują na konkretne tytuły to jest to argument w rozmowach z wydawcami: „spójrzcie, jest realny popyt, warto odkurzyć tę licencję”. Dla zespołu od wstecznej kompatybilności to też priorytetyzacja – wiadomo od czego zacząć, gdy zasoby są ograniczone.

Z drugiej strony, nie oszukujmy się: największą barierą nie jest brak wiedzy o tym czego chcą gracze, tylko prawniczy i biznesowy bałagan. Licencje na muzykę, prawa do marek, wygasłe umowy z aktorami, middleware, którego nikt już nie serwisuje - to wszystko sprawia, że część gier jest zakładnikiem papierologii. Nawet jeśli cała społeczność krzyczy „dajcie nam to!” to ktoś po drugiej stronie musi jeszcze podpisać umowę. Dlatego patrzę na XboxGamePreservation.com z umiarkowanym optymizmem.

25‑lecie Xboxa: idealny moment, żeby zrobić coś odważnego

Można wzruszyć ramionami: „po co mi stare gry, skoro mam Game Passa i co miesiąc nowe premiery?”. Tyle że historia gier to nie jest tylko ciekawostka dla retro‑nerdów z piwnicy. Wiele mechanik, pomysłów i rozwiązań, które dziś traktujemy jako oczywiste, narodziło się w tytułach sprzed 10, 20 lat. Bez możliwości zagrania w nie dyskusja o rozwoju medium staje się abstrakcyjna - opieramy się na wspomnieniach, filmikach na YouTube i nostalgii, a nie na realnym doświadczeniu.

Poza tym część tych gier po prostu wciąż jest świetna. Dobrze zrobiony system walki, sprytny level design czy mocna historia nie starzeją się tak szybko jak tekstury. Wiele osób dopiero dziś ma czas, pieniądze albo chęć, żeby nadrobić klasyki, które przegapiło. Wsteczna kompatybilność to dla nich jedyna sensowna droga.

Po trzecie, w świecie, w którym coraz więcej gier jest usługą, prezerwacja staje się kwestią zasad. Jeśli akceptujemy, że tytuł może zniknąć z dnia na dzień bo ktoś wyłączył serwer albo wygasła licencja, to godzimy się na to, że gry są mniej trwałe niż filmy, książki czy muzyka. A to medium, które ma już ponad pół wieku historii.

Xbox robi dużo. Ale mógłby zrobić jeszcze więcej

Wracając do punktu wyjścia: ruch z podpromowaniem XboxGamePreservation.com i zapowiedzią powrotu programu wstecznej kompatybilności to dobry sygnał. Pokazuje, że temat nie został zamknięty w 2021 r., kiedy Microsoft ogłosił „ostatnią falę” 69 nowych tytułów dodanych do listy kompatybilnych gier z okazji 20‑lecia marki.

Jednocześnie trudno nie mieć wrażenia, że potencjał jest większy. Skoro Xbox i tak buduje emulatory, utrzymuje infrastrukturę i ma zespół ds. prezerwacji, to aż się prosi, żeby otwarcie komunikować, które gry są realnie brane pod uwagę, a które blokują licencje. I żeby mocniej powiązać głosowanie fanów z konkretnymi decyzjami (np. cykliczne „fale” gier wybrane na podstawie wyników). W dłuższej perspektywie - przydałoby się wynieść część tego wysiłku na PC, gdzie żywotność platformy jest znacznie dłuższa niż jakiejkolwiek konsoli. Ale to już, póki co, tylko marzenia.

Maciej Gajewski 03.05.2026 16:20

