DLSS 5 wywołał burzę. Roblox właśnie postanowił wejść w sam jej środek
Największy, najbardziej popularny produkt gamingowy świata poważnie rozważa wdrożenie generatywnego generowania grafiki. Idzie nieco inną drogą niż chciałaby Nvidia. I znaczna część graczy.
Branża zawrzała, kiedy Nvidia pokazała DLSS 5. Twórcy gier obawiali się, że AI zacznie nie tylko rekonstruować obraz, ale wręcz zmieniać wizualny styl ich produkcji. Wskazywali, że DLSS 5 potrafi modyfikować oświetlenie, cienie i materiały w sposób, który wykracza poza pierwotną wizję artystyczną - i to wszystko na podstawie jedynie dwuwymiarowych danych, takich jak kolor i wektory ruchu. To właśnie ta ingerencja w „intencję twórcy” stała się głównym zarzewiem sporu.
Roblox z pewnością był tego świadomy, ale i tak ewidentnie wierzy, że podejście Nvidii ma sens. Sama gra (niektórzy wolą „platforma”) kojarzy się raczej z kanciastymi ludzikami niż z technologicznymi eksperymentami, ale i tak ogłasza projekt Roblox Reality - rozwiązanie, które nie tylko realizuje obawy krytyków DLSS 5, ale wręcz idzie o kilka kroków dalej. Zamiast delikatnie poprawiać obraz Roblox chce generować fotorealistyczne detale, których w grze nigdy nie było. I robić to w multiplayerze, w czasie rzeczywistym, dla milionów graczy.
Roblox Reality to hybryda silnika i modelu wideo
Roblox Reality to hybrydowa architektura, w której klasyczny silnik Robloxa odpowiada za logikę, fizykę, kolizje i synchronizację świata, a nowy Video World Model - nazwany Super Upsamplerem - generuje fotorealistyczne wideo na podstawie surowych danych 3D. Silnik pozostaje „źródłem prawdy”, a model wideo tworzy warstwę wizualną, która ma wyglądać jak realistyczny film.
To właśnie dostęp do pełnych danych przestrzennych odróżnia Reality od implementacji Nvidii w formie DLSS 5. Nvidia wciąż operuje na 2D, podczas gdy Roblox pobiera geometrię, materiały i kontekst sceny prosto z silnika. Dzięki temu może generować nie tylko ostrzejszy obraz, ale też dodatkowe elementy: pył, trawę, odbicia, drobne ruchy otoczenia, a nawet zachowania wody. W praktyce oznacza to, że dwaj gracze stojący obok siebie mogą widzieć różne chmury czy inne źdźbła trawy - bo te elementy nie są częścią symulacji, lecz dekoracją generowaną lokalnie przez AI.
Chmura zamiast GPU. Roblox chce generować 2K/60 dla każdego gracza
Najbardziej ambitny element projektu to sposób jego działania. DLSS 5, mimo kontrowersji, działa lokalnie - finalnie ma obsługiwać pojedyncze GPU, choć w laboratoriach Nvidii wymagał dwóch RTX 5090. Roblox Reality działa niemal w całości w chmurze, na serwerach z GPU klasy H200/B200, a następnie streamuje wygenerowane wideo do gracza. Celem jest 2K przy 60 Hz dla każdego użytkownika.
To oznacza gigantyczne wyzwanie infrastrukturalne. Roblox ma ponad 45 mln jednoczesnych graczy, a każdy z nich musiałby otrzymać własny strumień wideo generowany przez AI. Firma przyznaje, że obecny prototyp nie działa jeszcze w czasie rzeczywistym - to wciąż eksperyment, a nie produkt. Pierwsza wersja ma pojawić się pod koniec roku lub na początku przyszłego.
Dlaczego Roblox w ogóle to robi? Bo fotorealizm jest drogi. Produkcja realistycznych gier wymaga ogromnych zespołów, budżetów i czasu. Reality ma to zmienić: twórca buduje tylko „szkielet” gry - geometrię, logikę, podstawowe materiały - a resztę dopisuje model wideo. To ma obniżyć próg wejścia i umożliwić tworzenie gier wyglądających jak produkcje AAA bez budżetu AAA.
Roblox Reality jest jednocześnie fascynujące i niepokojące
Fascynujące, bo może otworzyć drogę do fotorealizmu dla milionów twórców. Niepokojące, bo wprowadza wizję gier, w których część świata jest generowana „na żywo” i nie jest wspólna dla wszystkich graczy. Roblox nie ukrywa ograniczeń: modele wideo nie radzą sobie z logiką, pamięcią długoterminową ani precyzyjną kontrolą. Dlatego Reality jest hybrydą, a nie próbą zastąpienia silnika.
Jeśli Reality zadziała to Roblox może stać się pierwszą platformą, która masowo wprowadzi fotorealizm generowany przez AI. Jeśli nie - skończy jako ciekawostka, która była zbyt ambitna, by ją udźwignąć. Na razie mamy tylko wizję, prototyp i obietnicę. Widać jednak, że DLSS 5 otworzył puszkę Pandory - a gigant w formie Robloxa właśnie postanowił zajrzeć do środka i sprawdzić, co jeszcze da się z niej wyciągnąć.