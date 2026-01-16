REKLAMA
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość

PKO Bank Polski od teraz sprzedaje karty SIM. Lecz nie takie, z których skorzystasz w kraju. Ale i tak są ci potrzebne. 

Albert Żurek
PKO Bank Polski
Popularny bank obecnie nie ma w planach zastąpienia twojego operatora. Zamiast tego będzie konkurować z dostawcami elektronicznych kart eSIM takich jak Revolut czy Saily. Przyda ci się podczas wyjazdu za granicę.

Karta eSIM w ofercie Banku Millenium. Na liście popularne kierunki

Podróżując za granicę do krajów Unii Europejskiej nie musimy martwić się o internet w telefonie. Dzięki zasadzie roam like at home obowiązującej w państwach członkowskich możemy liczyć na to, że operatorzy domyślnie w abonamentach i pakietach na kartę oprócz gigabajtów w Polsce dają też dane do wykorzystania w roamingu UE.

Natomiast jeśli jedziemy do Wielkiej Brytanii, Albanii, Turcji i w inne kierunku roaming UE nie zadziała i mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza to kupno pakietu u naszego operatora - o ile taki jest dostępny. Drugim rozwiązaniem jest też zakup lokalnej karty. Ostatnio spopularyzowała się trzecia metoda: jednorazowa karta eSIM dedykowana określonemu kierunkowi. 

Tym właśnie jest nowa usługa w PKO. Bank w dedykowanej sekcji dotyczącej podróży dostępnej w zakładce Oferta udostępnia klientom możliwość zakupu elektronicznej karty eSIM. Bank wykorzystuje usługi operatora Autopay. 

W ofercie kart eSIM mamy do dyspozycji opcje dla wielu popularnych kierunków turystycznych. Pakiety są ograniczone liczbą gigabajtów oraz czasem - w przypadku 1 GB mamy ważność 7 dni, a dla wyższych 30 dni:

  • Wielka Brytania: 1 GB - 11 zł, 3 GB - 23,50 zł, 5 GB- 37 zł;
  • Albania: 1 GB - 19 zł, 3 GB  - 48 zł, 5 GB  - 78 zł;
  • Szwajcaria: 1 GB - 11 zł, 3 GB - 24 zł, 5 GB - 37 zł;
  • Turcja: 1  GB - 9,50 zł, 3 GB - 22 zł, 5 GB - 29 zł;
  • Stany Zjednoczone: 1 GB - 13 zł, 3 GB - 31 zł, 5 GB - 48 zł.

Oprócz tego mamy też inne kraje: Tunezję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy nawet Polskę oraz pakiety regionalne. W te wchodzą całe kontynenty takie jak:

  • Afryka,
  • Ameryka Północna, 
  • Ameryka Środkowa i Południowa,
  • Azja i Pacyfik.
Te oczywiście są droższe, ponieważ obejmują roaming w większej liczbie krajów. PKO zapewnia też globalne pakiety obejmujące wybrane państwa z całego świata. Karty eSIM mają jedno zasadnicze ograniczenie. Nie skorzystamy z nich na wszystkich urządzeniach, a jedynie na telefonach obsługujące elektroniczne karty SIM. Aktywacja rozwiązania jest jednak szybka i prosta - po zakupie dostajemy dane do uruchomienia pakietu. PKO daje 6 miesięcy od dnia kupna na włączenie karty eSIM.

Albert Żurek
16.01.2026 12:01
Tagi: Bankowość elektronicznaeSIMPKO BPSIM
