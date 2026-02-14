Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft pod lupą. Ma drugiego Internet Explorera

Urząd antymonopolowy bada, czy producent Windowsa wymusza na OEM‑ach wyłączność Edge’a. Tym razem ten nie dominuje na rynku - to jednak niewiele zmienia w świetle prawa.

Maciej Gajewski
Edge Internet Explorer monopol
REKLAMA

Historia lubi się powtarzać - a w branży technologicznej wręcz uwielbia zataczać pełne koło. Gdy w latach 90. Microsoft wpakował się w największy w dotychczasowej historii IT proces antymonopolowy za wciskanie Internet Explorera wszystkim i wszędzie to wielu obserwatorów zakładało, że firma już nigdy nie powtórzy podobnego błędu. A tymczasem mamy powtórkę z rozrywki. Déjà vu.

Brazylijski urząd antymonopolowy CADE prowadzi właśnie szeroko zakrojone postępowanie wobec Microsoftu i aż dziesięciu największych producentów komputerów. Powód? Zarzuty, że firma z Redmond miała wykorzystywać program partnerski Jumpstart do wymuszania na OEM‑ach wyłącznego preinstalowania przeglądarki Edge na nowych komputerach z Windowsem. Brzmi bardzo znajomo.

REKLAMA

Czytaj też:

Jumpstart brzmi dobrze dla partnerów. To jednak niezupełnie program charytatywny, co piętnuje Opera

CADE wysłał do producentów - w tym do firm Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, Samsung czy LG - szczegółowe zapytania dotyczące ich udziału w programie Jumpstart. Regulator chce wiedzieć m.in. ile komputerów sprzedali w latach 2020-2025, ile z nich objęto programem Jumpstart, jakie oprogramowanie mogli a jakiego nie mogli preinstalować, jakie kary lub zachęty finansowe wiązały się z nieprzestrzeganiem zasad programu i czy umowy były negocjowalne, czy raczej przedstawiane jako take it or leave it

Innymi słowy Brazylijski regulator bada, czy Microsoft nie wykorzystywał swojej pozycji, by ograniczać OEM‑om możliwość instalowania konkurencyjnych przeglądarek - co mogłoby stanowić klasyczny przykład praktyk wykluczających.

Microsoft Edge

Cała sprawa zaczęła się od skargi norweskiej Opery, która twierdzi, że Microsoft daje Edge’owi nieuczciwą przewagę - zarówno poprzez umowy z producentami sprzętu, jak i projekt samego Windowsa, który ma stosować mechanizmy utrudniające użytkownikom zmianę domyślnej przeglądarki. 

To nie pierwszy raz, gdy Opera idzie na zwarcie z gigantem z Redmond. W 2024 r. firma pozwała Komisję Europejską za to, że Edge został wyłączony spod regulacji DMA. Teraz jednak sprawa ma potencjał, by odbić się globalnym echem - bo jeśli CADE uzna zarzuty za zasadne to może to pociągnąć za sobą konsekwencje również poza Brazylią.

Ćwierćwiecze to najwyraźniej zbyt długi czas dla pamięci Big Techa

Przecież to przeglądarka Microsoftu była bohaterką pierwszego wielkiego procesu antymonopolowego w historii branży. W latach 90. firma była oskarżana o zmuszanie producentów komputerów do rezygnacji z Netscape’a i promowania Internet Explorera jako jedynej słusznej opcji. Sprawa zakończyła się głośnym wyrokiem i latami nadzoru regulacyjnego.

Dziś sytuacja jest inna - rynek przeglądarek jest bardziej zróżnicowany, a użytkownicy mają większą świadomość i łatwiejszy dostęp do alternatyw. Ale logika zarzutów jest zaskakująco podobna: jeśli Microsoft wykorzystuje swoją dominującą pozycję systemu Windows, by promować własną przeglądarkę kosztem konkurencji, regulatorzy mogą uznać to za powrót do starych, niechlubnych praktyk.

Przeciętny użytkownik może wzruszyć ramionami - przecież i tak mogę pobrać Chrome’a czy Firefoksa - sprawa ma znaczenie systemowe. Preinstalacja i domyślność to potężne narzędzia wpływu. Jeśli nowy komputer uruchamia się z Edge’em, a system aktywnie zniechęca do zmiany to konkurencja ma utrudniony start. A to przekłada się na mniejszą innowacyjność, wolniejszy rozwój i mniejszą presję na poprawę jakości usług.

REKLAMA

Temat dopiero się rozkręca, a echo tej sprawy może być głośniejsze, niż Microsoft by sobie życzył. Edge potrzebuje rozgłosu, zwłaszcza że to całkiem udana przeglądarka. Zdecydowanie nie takiego.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
14.02.2026 16:40
Tagi: MicrosoftMicrosoft EdgeOperaPrzeglądarki internetowe
Najnowsze
16:30
Imperium Muska się sypie. "Mniej cenzury, więcej kontrowersji"
Aktualizacja: 2026-02-14T16:30:00+01:00
16:20
Milioner oferuje nieśmiertelność. Abonament zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-02-14T16:20:00+01:00
16:10
Bezos wrzuca żółwia, Musk reaguje. Zmiana układu sił
Aktualizacja: 2026-02-14T16:10:00+01:00
16:00
Microsoft ostrzega. Nie ufaj Copilotowi i reszcie
Aktualizacja: 2026-02-14T16:00:00+01:00
10:25
Wodorowy pociąg coraz bliżej. Umowa na miliony
Aktualizacja: 2026-02-14T10:25:31+01:00
10:24
Lewitacja jest jednak możliwa. Kryształy czasu to udowadniają
Aktualizacja: 2026-02-14T10:24:56+01:00
10:24
Surowa zima to ostrzeżenie. Tego nie można zlekceważyć
Aktualizacja: 2026-02-14T10:24:25+01:00
9:20
W jądrze Ziemi jest więcej wodoru niż w oceanach. Przecierali oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2026-02-14T09:20:00+01:00
9:10
Mam spory problem z GPS w iPhonie. Też to widzicie?
Aktualizacja: 2026-02-14T09:10:00+01:00
9:00
PKP IC sprzedaje iluzję wyboru. Dlaczego, strzałka w aplikacji niczego nie gwarantuje?
Aktualizacja: 2026-02-14T09:00:00+01:00
8:20
O krok od potwierdzenia życia na Marsie. "Nie mamy innego wytłumaczenia"
Aktualizacja: 2026-02-14T08:20:00+01:00
8:10
Obietnica szybkiej pracy to wielkie kłamstwo. Boty nas załatwiły
Aktualizacja: 2026-02-14T08:10:00+01:00
8:00
Boty tworzą nowe religie. Niepokojący eksperyment
Aktualizacja: 2026-02-14T08:00:00+01:00
7:20
Internet ucieka w kosmos. Nie uwierzysz, co planują giganci
Aktualizacja: 2026-02-14T07:20:00+01:00
7:11
Zrobili z ChatGPT adwokata. Pytali go, jak kłamać w sądzie
Aktualizacja: 2026-02-14T07:11:00+01:00
7:00
Roślinny ser przestanie smakować jak plastelina. Polacy mają na to sposób
Aktualizacja: 2026-02-14T07:00:00+01:00
21:12
Ukraińcy wykiwali rosyjskich dowódców. "Metoda na Starlinka"
Aktualizacja: 2026-02-13T21:12:13+01:00
20:06
YouTube trafia na sprzęt Apple'a. Wystarczyły dwa lata
Aktualizacja: 2026-02-13T20:06:35+01:00
19:21
Coś jest na opak w tym układzie planetarnym. Wyjaśnienie zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T19:21:55+01:00
18:46
Zainstalował Windowsa na tosterze. Nie narzekaj na swojego laptopa
Aktualizacja: 2026-02-13T18:46:48+01:00
18:15
Chrome na Androidzie z nowością. Dziwaczny brak
Aktualizacja: 2026-02-13T18:15:28+01:00
18:10
Szef Instagrama przemówił. 16 godzin przewijania jest ok
Aktualizacja: 2026-02-13T18:10:56+01:00
18:03
Niemcy pytają o polskie Pioruny. Szykuje się gruby ruch
Aktualizacja: 2026-02-13T18:03:53+01:00
18:02
iPhone 17e z datą premiery. Została jedna zagadka
Aktualizacja: 2026-02-13T18:02:41+01:00
17:41
Sonda leciała w stronę Ziemi. NASA musiała zareagować
Aktualizacja: 2026-02-13T17:41:35+01:00
17:39
Windows 11 z potężną zmianą. Tylko bezpieczne aplikacje
Aktualizacja: 2026-02-13T17:39:06+01:00
16:47
Bali się problemów z automatami. Dziwne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-13T16:47:36+01:00
16:29
Konstelacje satelitów puchną na potęgę. Szykuje się kataklizm
Aktualizacja: 2026-02-13T16:29:50+01:00
16:15
Największy rozwód w historii IT. ChatGPT w opałach
Aktualizacja: 2026-02-13T16:15:45+01:00
15:31
Xiaomi 18 wygląda znajomo. Trudno tego nie zauważyć
Aktualizacja: 2026-02-13T15:31:30+01:00
15:00
Szef Microsoftu chce mnie zwolnić z pracy. Mam ponoć 1,5 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T15:00:37+01:00
14:54
Dronostrada to nowy polski wynalazek. Chcą nim podbić świat
Aktualizacja: 2026-02-13T14:54:57+01:00
14:42
One UI 9 istnieje. Działa na tajemniczym Galaxy
Aktualizacja: 2026-02-13T14:42:06+01:00
13:36
Na naszych oczach powstała czarna dziura. "Gwiazda była i jej nie ma"
Aktualizacja: 2026-02-13T13:36:34+01:00
13:08
Kolory Galaxy S26 zachwycają. Już nie tylko nudna czerń
Aktualizacja: 2026-02-13T13:08:03+01:00
12:57
Koniec z niszczeniem dobrych rzeczy. Unia wprowadza ważny zakaz
Aktualizacja: 2026-02-13T12:57:20+01:00
11:59
Kometa 41P/TGK dosłownie zatrzymała się w miejscu. I zmieniła kierunek
Aktualizacja: 2026-02-13T11:59:30+01:00
11:43
VPN to dopiero początek. Surfshark One zrobi prawdziwy porządek w sieci
Aktualizacja: 2026-02-13T11:43:00+01:00
11:38
Lotnisko obiecało ciszę nocną. Mieszkańcy: "To ściema"
Aktualizacja: 2026-02-13T11:38:58+01:00
10:48
Najtańszy, ale nie najgorszy. Samsung zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-13T10:48:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA