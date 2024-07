Opera chce, by było jak za czasów Windowsa 7. I ma rację

Pojęcie gatekeeper w kontekście prawa Unii Europejskiej odnosi się do dużych firm technologicznych, które działają niczym strażnicy dostępu na rynku cyfrowym. Są to podmioty, które ze względu na swoją pozycję i wpływ mogą kontrolować dostęp do rynków lub danych, co może prowadzić do nieuczciwej konkurencji i ograniczeń dla mniejszych firm oraz konsumentów. W odpowiedzi na te wyzwania, UE wdrożyła Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA), który ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i innowacyjności poprzez regulowanie działań tych dominujących graczy.