Chrome na Androidzie z nowością. Dziwaczny brak
Chrome na Androidzie otrzymuje funkcję, dzięki której najważniejsze strony internetowe będziesz miał zawsze pod ręką. Koniec z przypadkowym wyłączaniem ważnych kart w przeglądarce.
Do programowania dodano opcję przypiętych kart. Nowość jest wdrażana dla większej grupy użytkowników Chrome’a w najnowszej wersji 144. Mamy 2026 r., a dopiero teraz dostajemy tak podstawową funkcję.
Google Chrome z przypinaniem kart. Wersja na Androida przoduje
Możliwość przypinania kart w przeglądarce Google została zapowiedziana już w grudniu minionego roku. Musieliśmy trochę poczekać, ale już jest. Każdy posiadacz smartfonu z Androidem może skorzystać - Google udostępnia ją dla użytkowników na całym świecie. Jak działa w praktyce?
To stosunkowo proste rozwiązanie. Aby przypiąć kartę, należy:
- udać się do widoku siatki kart w Chrome,
- wybrać stronę, która ma zostać przypięta i ją przytrzymać,
- w menu kontekstowym kliknąć Przypnij kartę.
Przypięcie przynosi kilka zabezpieczeń. Przede wszystkim takie strony są przenoszone na górną część ekranu, dzięki czemu pozostają na widoku. W przypiętych kartach przeglądarka zastępuje ikonę krzyżyka służącego do wyłączania stron pinezką. Tym sposobem mamy pewność, że przypadkiem nie wyłączymy strony klikając “x” lub wykonując gest przesunięcia karty w bok.
Jeśli mamy uruchomioną większą liczbę kart - osiem lub więcej i zjedziemy na sam dół ekranu, zobaczymy też karuzelę przypiętych stron internetowych. To podobne rozwiązanie do paska zakładek dostępnego w komputerowej wersji przeglądarki Chrome.
Przypięte strony w dalszym ciągu możemy zamknąć, przytrzymując i wybierając opcję Zamknij kartę. Odpięcie karty odbywa się w podobny sposób. Należy, wyświetlić menu kontekstowe i wybrać Odepnij kartę.
Nowość jest wdrażana w Google Chrome w wersji 144. Jeśli jeszcze nie widzisz tej opcji, zaleca się wykonanie aktualizacji oprogramowania. Ewentualnie można wejść w chrome://flags i aktywować flagę Android pinned tabs.