Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość

Sztuczna inteligencja jest już wszędzie. Wyszła z dedykowanych usług, takich jak ChatGPT, przejęła wyszukiwarkę Google, a Chrome obsługuje wbudowanego czatbota Gemini. Coraz więcej przeglądarek podąża tą drogą - wystarczy spojrzeć na Operę, Edge’a czy nowe twory na rynku, takie jak ChatGPT Atlas i Perplexity Comet. Mozilla postanowiła jednak pójść pod prąd.

Mozilla Firefox jednocześnie wspiera i walczy z trendem AI w przeglądarkach

Twórcy Firefoxa nie przespali momentu, w którym konkurencja zaczęła masowo wdrażać funkcje bazujące na sztucznej inteligencji. Mozilla postanowiła pójść za tłumem i również dodała szereg opcji bazujących na AI: asystenta w wersji na komputery, automatyczne grupowanie kart AI czy funkcję podsumowania strony na telefonach z iOS.

Użytkownicy Firefoxa to zazwyczaj sceptycy nowych rozwiązań, którzy ponad wszystko stawiają na bezpieczeństwo i ochronę swoich danych. Wielu osobom funkcje AI najwyraźniej się nie spodobały. Mozilla na szczęście nie działa jak inni producenci, którzy nieugięcie starają się zmusić użytkowników do korzystania z ich nowych usług. Dlatego w nadchodzącej aktualizacji doda przycisk, dzięki któremu będzie można dezaktywować funkcje AI.

Rozwiązanie pojawi się 24 lutego w ramach Firefox 148. Po aktualizacji użytkownik w ustawieniach znajdzie całą nową sekcję elementów sterujących AI. Dzięki niej będzie można zablokować wszystkie funkcje sztucznej inteligencji w przeglądarce. Korzystający ma możliwość zarządzania poszczególnymi opcjami - te, które uzna za zbędne lub niechciane można łatwo wyłączyć.

Po premierze narzędzia w przeglądarce będzie można zarządzać opcjami takimi jak:

tłumaczenie bazującym na sztucznej inteligencji,

automatyczny tekst alternatywny dla zdjęć dodawanych w plikach w formacie PDF;

podgląd linków ukazujący co się znajduje na stronie przed jej otworzeniem;

czatbot sztucznej inteligencji dostępny na pasku bocznym.

Duża część tych narzędzi w Firefoxie bazuje na lokalnych modelach działających bezpośrednio na urządzeniu, jednak pozostałe wykorzystują chmurę. Osoby, które niekoniecznie chcą lub potrzebują korzystać np. z czatbota na pasku bocznym, będą mogły go teraz łatwo wyłączyć. Przełącznik Blokuj ulepszenia AI sprawi, że przeglądarka nie tylko ukryje narzędzia AI, ale też wyłączy okienka i powiadomienia o istniejących i nadchodzących funkcjach.

Wybór stanowi lepsze podejściem niż bezmyślne zmuszanie do używania AI

Ci, którzy wciąż chcą korzystać z funkcji AI mogą robić to, jak dotychczas. Oznacza to, że użytkownicy dostaną większy wybór za sprawą opcji personalizacji.

Wierzymy, że wybór jest ważniejszy niż kiedykolwiek, ponieważ sztuczna inteligencja staje się częścią doświadczeń użytkowników przeglądających strony internetowe. Zależy nam na tym, aby dać ludziom kontrolę, niezależnie od ich stosunku do sztucznej inteligencji - pisze Mozilla.

Albert Żurek 03.02.2026 19:20

