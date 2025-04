Ten robot "kradnie" funkcje modeli premium, trzymając dobrą cenę – test Roborock Qrevo 5AE

Qrevo 5AE jest modelem z aż dwoma zbiornikami na nieczystości. Pierwszy to szczelny i pojemny worek w stacji dokującej, wymieniany raz na półtora miesiąca. Drugi to wyjmowana kasetka z filtrem wewnątrz robota. Jeśli chcemy, możemy wybrać w aplikacji, by brud po zakończonym cyklu pozostawał w tej kasetce, bez zasysania go do worka stacji. To kapitalne uzupełnienie trybu nocnego, sprawiające, że ten naprawdę ma sens.