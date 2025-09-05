Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok

Ładowanie...

Organizowane co roku targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie to okazja do tego, by przyjrzeć się z bliska najróżniejszym produktom. Z jednej strony są to nowoczesne sprzęty, które lada moment trafią na sklepowe półki, a z drugiej - prototypy i produkty koncepcyjne, które nie są przeznaczone do sprzedaży, ale pokazują kierunek, w którym zamierza podążać dana marka.

W tym roku w przypadku Roborocka, który chwali się pierwszym miejscem wśród producentów robotów sprzątających w takich krajach jak Dania, Finlandia, Niemcy, Korea Południowa i Norwegia, nie zabrakło ani jednych, ani drugich. Firma zaprezentowała trzy nowe automatyczne kosiarki, wypasioną wersję pionowego odkurzacza, robota sprzątającego z tej wyższej półki oraz nowoczesne pralki.

Freda Liao - wywiad Spider’s Web

O nowych urządzeniach porozmawialiśmy na miejscu w Berlinie z europejską szefową marketingu tejże firmy, Fredą Liao. Podpytaliśmy ją również o to, czym na tle innych europejskich nacji wyróżniają się Polacy oraz kiedy możemy spodziewać się tych najciekawszych produktów, w tym przede wszystkim z kategorii, które w Polsce nie były do tej pory dostępne.

Piotr Grabiec, Spider’s Web: Jak postrzegacie Polskę i jak nasz rynek wypada na tle innych krajów europejskich? Czym się wyróżniamy?

Freda Liao, Head of Marketing Europe w Roborock: Polska jest częścią Europy, więc jest tu wiele podobieństw. To, co się wyróżnia, to chyba to, które półki cenowe cieszą się powodzeniem. W waszym kraju największą popularnością cieszy się średnia półka, jak również segment premium. Jednocześnie polski rynek ma też wysokie wymagania co do jakości, niezawodności, a to jest akurat naszą mocną stroną. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co dotychczas udało się osiągnąć oraz pewni, że wprowadzimy więcej jeszcze lepszych produktów na polskim rynku.

A który ze sprzętów cieszy się w takim u nas największym powodzeniem i jest takim bestsellerem?

Nasz flagowy model - Roborock Saros 10R, który sprzedaje się bardzo dobrze w całej Europie, a nawet poza nią. Ma moduł skanujący otoczenie w trójwymiarze i szczupłą obudowę, co docenili zarówno użytkownicy, jak i przedstawiciele mediów na całym świecie. W Polsce również sprzedaje się świetnie i jesteśmy wręcz zaskoczeni polskim rynkiem - a jednocześnie zadowoleni, że modele z półki premium są rozpoznawane przez polską publiczność.

No właśnie, macie różne linie produktów, a wśród nich modele z różnych półek cenowych. Jakbyś w takim razie skategoryzowała poszczególne serie Qrevo i Saros, jaka jest grupa docelowa poszczególnych modeli?

Dobre pytanie! Roborock Saros to linia z segmentu premium. Modele te kierowane są do ludzi, którzy mają duże wymagania co do użytych technologii i oczekują najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Średnią półką reprezentuje właśnie linia Qrevo, która idealnie równoważy cenę i zastosowane technologie. Mamy też roboty z segmentu entry-level z serii Q, QV i QR, które oferują te najbardziej niezbędne rozwiązania przy zachowaniu bardzo korzystnej ceny.

A co z kolorami waszych sprzętów? Widziałem dziś na ekspozycji kilka modeli Qrevo pomalowanych bardzo fantazyjnie…

Cieszę się, że to zauważyłeś! Faktycznie współpracowaliśmy z artystami przy nowym modelu Qrevo Curv 2 Pro, który ma elegancką stację dokującą w białym kolorze, aby przyozdobili ją w wybrany przez siebie sposób.

A czy będzie można kupić te odkurzacze w takim malowaniu, czy trzeba pomalować je sobie samemu?

Trzeba pomalować samemu! <śmiech>. Zainspirowałeś mnie jednak, możliwe że w przyszłości pojawią się np. zestawy farb dedykowanych dla naszych produktów lub specjalne naklejki, które pozwolą na personalizację ich wyglądu.

Zmieńmy trochę temat pozostając przy robotach, ale skupmy się teraz na tych automatycznych kosiarkach. Kiedy zobaczymy je w Polsce? W tym roku?

Kosiarki robotyczne zadebiutowały podczas tych targów, po raz pierwszy pokazaliśmy właśnie tutaj ten produkt. Będziemy go rozwijać i szykujemy się na wprowadzenie go na rynek w przyszłym roku.

A czy myślisz, że polski rynek jest na taki produkt już gotowy? Samojezdne odkurzacze się u nas przyjęły, ale to jednak sprzęt cięższego kalibru, poza mainstreamem.

Analizujemy i badamy ten temat. Takie targi jak IFA [podczas których przeprowadzona została ta rozmowa] to okazja, żeby zbierać feedback od mediów, klientów, dystrybutorów. Aktywnie zbieramy informacje. A kiedy czas będzie odpowiedni, wprowadzimy produkt na rynek.

No i właśnie, rynek. Jaki jest plan Roborocka na dalszą ekspansję w Polsce?

W Polsce będziemy kontynuować rozbudowę lokalnej sieci sprzedaży i nie tylko, bo chcemy też rozwijać się marketingowo oraz zapewniać jeszcze lepszy serwis posprzedażowy. Chcemy też wprowadzić jeszcze więcej produktów do oferty - a co najważniejsze, aktywnie słuchamy naszych użytkowników, żeby zrozumieć ich potrzeby, dopasować do nich nasze produkty oraz sposób interakcji z użytkownikami. Polska jest obecnie najważniejszym z naszego punktu widzenia krajem w Europie, więc mamy bardzo wysokie ambicje, które chcemy realizować z użytkownikami oraz partnerami.

A spośród wszystkich zaprezentowanych dziś urządzeń, które jest twoim ulubionym - i dlaczego?

Moim ulubionym jest właśnie ta automatyczna kosiarka, bo to nowa linia produktowa. To naprawdę imponujący sprzęt, który może pokonywać nachylenie do 80 stopni oraz progi i inne przeszkody o wysokości do 6 cm, a to jest niesamowite. Robot został wyposażony w aktywny i dynamiczny system zawieszenia i napęd na wszystkie koła, który radzi sobie z nierównościami w naszym ogrodzie. Pracowaliśmy nad tym produktem długo, jest jak nasze nowe dziecko i jesteśmy bardzo podekscytowani wprowadzeniem go na rynek.

A czy używasz jej już sama?

Chciałabym spróbować! Niestety nie mam ogrodu w domu.

Który produkt Roborocka, z którego korzystasz na co dzień, jest w takim razie tym najważniejszym z twojej perspektywy?

Lubię robota sprzątającego, bo ten pomógł mi uwolnić ręce. Mam dziecko, córkę w wieku dwóch lat, a ona lubi się z nim bawić. Dużą zaletą jest, że robot aktywnie omija biegające dziecko czy zwierzęta, które stają na jego drodze. To jest naprawdę smart. Pomaga mi ze sprzątaniem, więc po pracy mogę spędzić czas z rodziną. Z tego powodu to właśnie autonomiczny odkurzacz jest tym najbardziej przydatnym i pomocnym sprzętem, który realnie wpływa na jakość życia i ilość czasu wolnego.

Na koniec chciałem zapytać o jeszcze jeden produkt, czyli tę koncepcyjną pralkę. Dlaczego nie trafia ona już, teraz, do sprzedaży?

Widzę, że ten sprzęt ci się spodobał! <śmiech> Jak na razie to pomysł, który analizujemy, a ten koncepcyjny produkt powstał po to, aby zebrać informację zwrotną na jego temat - czy jest to coś, czego konsumenci faktycznie oczekują. Feedback przekażę potem do naszego działu R&D i na jego podstawie podejmiemy dalsze decyzje co do tego sprzętu.

05.09.2025

