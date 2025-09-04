Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje

Ładowanie...

W ofercie marki Roborock mamy masę odkurzaczy autonomicznych z różnych półek cenowych. Na początku roku dołączył do niej Roborock Qrevo Curv, a teraz przyszła kolej na jego jeszcze bardziej wypasionego następcę, którym jest Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Zaprezentowano go 4 września o godz. 11:11 z okazji 11. urodzin marki na targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro wciągnie wszystko.

Roboty sprzątające Roborocka od zawsze cechują się wysoką wydajnością sprzątania, a w przypadku Qrevo Curv 2 Pro najpewniej również nie będziemy na to narzekać za sprawą silnika HyperForce zapewniającego moc ssania na poziomie aż 25 tys. Pa. We wciąganiu brudu z trudno dostępnych miejsc pomaga też wysuwana szczotka boczna FlexiArm. Przydaje się zwłaszcza do sprzątania w narożnikach.

W sprzątaniu w narożnikach pomagają wysuwana szczotka boczna oraz wysuwany mop

Roborock wpadł przy tym na pomysł, jak rozwiązać problem z plączącymi się włosami, które potrafią blokować wiele robotów sprzątających - co jako posiadacz dwóch kocurów z długim futrem bardzo doceniam. W modelu Qrevo Curv 2 Pro zamontowano szczotkę DuoDivide, która ma za zadanie rozplątywać nawet takie o długości 40 cm. Trafiają wprost do pojemnika i nie trzeba ich usuwać ręcznie.

Robot sprzątający do dywanów z grubym włosiem.

Skoro o włosach już mowa, to warto poruszyć kwestię dywanów. Tak jak większość odkurzaczy automatycznych radzi sobie dobrze z usuwaniem brudu z podłóg, tak dla wielu modeli problemem są właśnie one - zwłaszcza te grubsze. W przypadku Roborock Qrevo Curv 2 Pro mają one nie być problemem. Tego robota wyposażono w podwozie o regulowanej wysokości oraz obracające się w wielu kierunkach kółka.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro sprawnie pokonuje progi i radzi sobie z grubymi dywanami

Dzięki systemowi o nazwie AdaptiLift ten model dopasowuje swoją wysokość do typu sprzątanej powierzchni. Roborock Qrevo Curv 2 Pro potrafi unieść się przy tym na tyle wysoko, żeby odkurzać dywany o grubości do 3 cm, a na takich z długim włosie usuwa podobno o 30 proc. więcej zanieczyszczeń od swojego poprzednika. Nie mogę się doczekać, aż sprawdzę to osobiście podczas testów.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro nie tylko odkurza, ale i mopuje.

Odkurzanie podłóg i dywanów to tylko jedna z funkcji porządnego robota sprzątającego z wyższej półki. Tego typu urządzenie nie tylko usuwają zabrudzenia stałe, ale również myją sprzątane powierzchnie. W modelu Roborock Qrevo Curv 2 Pro zamontowano nie jeden, a dwa obrotowe mopy. Również i one są wysuwane, co pozwala dotrzeć do tych trudniej dostępnych powierzchni.

1 / 2 Mopowanie jest niemniej istotne od odkurzania

Te dociskane są z siła 12 N i obracają się z prędkością 200 obr./min., co pozwoli usunąć nawet te najbardziej uporczywe plamy. W moim przypadku jest to zaś niezwykle istotne - moje koty często zabierają karmę z miski, by skonsumować ją kawałek dalej. Lubię mieć świadomość, że nie ja będę potem sprzątał resztki, tylko właśnie jeżdżący wedle harmonogramu robot.

Co przy tym istotne, mopy w Roborock Qrevo Curv 2 Pro są odczepiane. Odkurzacz może samodzielnie zostawić je w stacji dokującej, gdy w planach ma jedynie odkurzanie lub gdy przyszła pora na to, by odkurzyć dywan. Chociaż urządzenie podnosi mopy, by nie moczyć dywanu, to ich brak eliminuje całkowicie ryzyko, iż coś na niego skapnie. A jeśli już przy tej bazie robota jesteśmy…

1 / 4 Roborock Qrevo Curv 2 Pro chowa się niemal cały w stacji dokującej

Co potrafi stacja dokująca w modelu Roborock Qrevo Curv 2 Pro?

Ta ma dość spore wymiary, ale nic dziwnego, gdyż ma ogromne możliwości. Dock 3.0 ma opływowy kształt, a w środku mieszczą się zarówno worek na kurz i inne nieczystości, jak i pojemniki na wodę czystą i brudną. Stacją potrafi przy tym myć mopy w wodzie o temperaturze 100 stopni Celsjusza, aby usuwać z nich nieczystości i nie dopuszczać do powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Funkcja mycia mopa w robocie sprzątającym to z kolei z mojej perspektywy konieczność. W modelach, w których nakładkę trzeba było co parę dni wymieniać, bo zaczynała brzydko pachnieć, szybko rezygnowałem z funkcji mycia podłogi i używałem ich wyłącznie do odkurzania. W przypadku Roborock Qrevo Curv 2 Pro będzie można bez problemu korzystać z obu funkcji.

Nowy robot marki Roborock może pracować samodzielnie przez kilka tygodni

Oprócz tego mopy są suszone gorącym powietrzem, aby nie rozwijała się na nich pleśń, a tacka na nie również jest automatycznie czyszczona. Dzięki temu urządzenie może pracować tygodniami, zanim zajdzie konieczność wyczyszczenia jakiegoś z elementów ręcznie lub usunięcia worka na nieczystości. I tak daleko idącą automatyzację pracy niezwykle doceniam.

Sam robot jest przy tym niezwykle kompaktowy jak na tę kategorię.

Mamy tu doczynienia z jednym z najszczuplejszych urządzeń tego typu w ofercie marki, gdyż Qrevo Curv 2 Pro mierzy jedynie 7,98 cm wysokości. Dzięki temu urządzenie potrafi wjechać pod naprawdę nisko zawieszone meble. Roborock nie zrezygnował jednak w modelu Qrevo Curv 2 Pro z systemu nawigacji opartego o LiDAR. Ten nazywa się Retract Sense i chowa się, gdy potrzeba, w obudowie.

1 / 2 Roborock Qrevo Curv 2 Pro poradzi sobie z meblami o naprawdę niskim prześwicie

Moduł nawigacyjny, który używa również kamer RGB, służy do skanowania pomieszczenia w 360 stopniach i do wykrywania przeszkód z pomocą sztucznej inteligencji. AI rozpoznaje już ponad 200 typów przeszkód, na jakie zwykle tego typu urządzenia trafiają w domach i w mieszkaniach swoich użytkowników - od leżących luzem kabli aż po, hm, niespodzianki zostawione nam przez zwierzaki.

Robotowi można przy tym wydawać komendy głosowo po wypowiedzeniu frazy Hello Rocky, ale z doświadczenia wiem, że na co dzień nie ma takiej potrzeby. W aplikacji Roborock możemy zautomatyzować pracę robota wedle harmonogramu, a do tego urządzenia tej marki, w tym nowy Qrevo Curv 2 Pro, są zgodne ze standardem Matter i można automatyzować ich pracę z użyciem np. Apple Home.

W apce Roborocka można przy tym wybrać tryb pracy SmartPlan 3.0.

Dzięki temu nie będziemy musieli sobie zaprzątać głowy tym, kiedy robot powinien odkurzać, a kiedy mopować - zajmie się wszystkim sam w zależności od tego, jakiego typu pomieszczenie akurat sprząta. Do tego jeśli tylko wykryje zwierzaka, to wstrzyma działanie szczotki głównej, aby go nie straszyć. Może też wyruszyć na poszukiwanie naszego pupila i robić mu zdjęcia.

Premiera robota sprzątającego Roborock Qrevo Curv 2 Pro odbędzie się już w tym miesiącu, a obecnie czekamy na informację o jego polskiej cenie.

Piotr Grabiec 04.09.2025 12:04

