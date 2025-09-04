/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje

Roborock zaprezentował właśnie swojego nowego robota sprzątającego z tej wyższej półki. Co wyróżnia Qrevo Curv 2 Pro na tle pozostałych produktów z tej kategorii i jakie są jego mocne strony? Sprawdziliśmy to na żywo.

Piotr Grabiec
roborock qrevo curv 2 pro 1
REKLAMA

W ofercie marki Roborock mamy masę odkurzaczy autonomicznych z różnych półek cenowych. Na początku roku dołączył do niej Roborock Qrevo Curv, a teraz przyszła kolej na jego jeszcze bardziej wypasionego następcę, którym jest Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Zaprezentowano go 4 września o godz. 11:11 z okazji 11. urodzin marki na targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie.

REKLAMA

Roborock Qrevo Curv 2 Pro wciągnie wszystko.

Roboty sprzątające Roborocka od zawsze cechują się wysoką wydajnością sprzątania, a w przypadku Qrevo Curv 2 Pro najpewniej również nie będziemy na to narzekać za sprawą silnika HyperForce zapewniającego moc ssania na poziomie aż 25 tys. Pa. We wciąganiu brudu z trudno dostępnych miejsc pomaga też wysuwana szczotka boczna FlexiArm. Przydaje się zwłaszcza do sprzątania w narożnikach.

roborock qrevo curv 2 pro 5
W sprzątaniu w narożnikach pomagają wysuwana szczotka boczna oraz wysuwany mop

Roborock wpadł przy tym na pomysł, jak rozwiązać problem z plączącymi się włosami, które potrafią blokować wiele robotów sprzątających - co jako posiadacz dwóch kocurów z długim futrem bardzo doceniam. W modelu Qrevo Curv 2 Pro zamontowano szczotkę DuoDivide, która ma za zadanie rozplątywać nawet takie o długości 40 cm. Trafiają wprost do pojemnika i nie trzeba ich usuwać ręcznie.

Robot sprzątający do dywanów z grubym włosiem.

Skoro o włosach już mowa, to warto poruszyć kwestię dywanów. Tak jak większość odkurzaczy automatycznych radzi sobie dobrze z usuwaniem brudu z podłóg, tak dla wielu modeli problemem są właśnie one - zwłaszcza te grubsze. W przypadku Roborock Qrevo Curv 2 Pro mają one nie być problemem. Tego robota wyposażono w podwozie o regulowanej wysokości oraz obracające się w wielu kierunkach kółka.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro sprawnie pokonuje progi i radzi sobie z grubymi dywanami

Dzięki systemowi o nazwie AdaptiLift ten model dopasowuje swoją wysokość do typu sprzątanej powierzchni. Roborock Qrevo Curv 2 Pro potrafi unieść się przy tym na tyle wysoko, żeby odkurzać dywany o grubości do 3 cm, a na takich z długim włosie usuwa podobno o 30 proc. więcej zanieczyszczeń od swojego poprzednika. Nie mogę się doczekać, aż sprawdzę to osobiście podczas testów.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro nie tylko odkurza, ale i mopuje.

Odkurzanie podłóg i dywanów to tylko jedna z funkcji porządnego robota sprzątającego z wyższej półki. Tego typu urządzenie nie tylko usuwają zabrudzenia stałe, ale również myją sprzątane powierzchnie. W modelu Roborock Qrevo Curv 2 Pro zamontowano nie jeden, a dwa obrotowe mopy. Również i one są wysuwane, co pozwala dotrzeć do tych trudniej dostępnych powierzchni.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-qrevo-curv-2-pro-40.jpeg
1/2
photophoto
Mopowanie jest niemniej istotne od odkurzania

Te dociskane są z siła 12 N i obracają się z prędkością 200 obr./min., co pozwoli usunąć nawet te najbardziej uporczywe plamy. W moim przypadku jest to zaś niezwykle istotne - moje koty często zabierają karmę z miski, by skonsumować ją kawałek dalej. Lubię mieć świadomość, że nie ja będę potem sprzątał resztki, tylko właśnie jeżdżący wedle harmonogramu robot.

Co przy tym istotne, mopy w Roborock Qrevo Curv 2 Pro są odczepiane. Odkurzacz może samodzielnie zostawić je w stacji dokującej, gdy w planach ma jedynie odkurzanie lub gdy przyszła pora na to, by odkurzyć dywan. Chociaż urządzenie podnosi mopy, by nie moczyć dywanu, to ich brak eliminuje całkowicie ryzyko, iż coś na niego skapnie. A jeśli już przy tej bazie robota jesteśmy…

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-qrevo-curv-2-pro-32.jpeg
1/4
photophotophotophoto
Roborock Qrevo Curv 2 Pro chowa się niemal cały w stacji dokującej

Co potrafi stacja dokująca w modelu Roborock Qrevo Curv 2 Pro?

Ta ma dość spore wymiary, ale nic dziwnego, gdyż ma ogromne możliwości. Dock 3.0 ma opływowy kształt, a w środku mieszczą się zarówno worek na kurz i inne nieczystości, jak i pojemniki na wodę czystą i brudną. Stacją potrafi przy tym myć mopy w wodzie o temperaturze 100 stopni Celsjusza, aby usuwać z nich nieczystości i nie dopuszczać do powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Funkcja mycia mopa w robocie sprzątającym to z kolei z mojej perspektywy konieczność. W modelach, w których nakładkę trzeba było co parę dni wymieniać, bo zaczynała brzydko pachnieć, szybko rezygnowałem z funkcji mycia podłogi i używałem ich wyłącznie do odkurzania. W przypadku Roborock Qrevo Curv 2 Pro będzie można bez problemu korzystać z obu funkcji.

Nowy robot marki Roborock może pracować samodzielnie przez kilka tygodni

Oprócz tego mopy są suszone gorącym powietrzem, aby nie rozwijała się na nich pleśń, a tacka na nie również jest automatycznie czyszczona. Dzięki temu urządzenie może pracować tygodniami, zanim zajdzie konieczność wyczyszczenia jakiegoś z elementów ręcznie lub usunięcia worka na nieczystości. I tak daleko idącą automatyzację pracy niezwykle doceniam.

Sam robot jest przy tym niezwykle kompaktowy jak na tę kategorię.

Mamy tu doczynienia z jednym z najszczuplejszych urządzeń tego typu w ofercie marki, gdyż Qrevo Curv 2 Pro mierzy jedynie 7,98 cm wysokości. Dzięki temu urządzenie potrafi wjechać pod naprawdę nisko zawieszone meble. Roborock nie zrezygnował jednak w modelu Qrevo Curv 2 Pro z systemu nawigacji opartego o LiDAR. Ten nazywa się Retract Sense i chowa się, gdy potrzeba, w obudowie.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/roborock-qrevo-curv-2-pro-3b.jpeg
1/2
photophoto
Roborock Qrevo Curv 2 Pro poradzi sobie z meblami o naprawdę niskim prześwicie

Moduł nawigacyjny, który używa również kamer RGB, służy do skanowania pomieszczenia w 360 stopniach i do wykrywania przeszkód z pomocą sztucznej inteligencji. AI rozpoznaje już ponad 200 typów przeszkód, na jakie zwykle tego typu urządzenia trafiają w domach i w mieszkaniach swoich użytkowników - od leżących luzem kabli aż po, hm, niespodzianki zostawione nam przez zwierzaki.

Robotowi można przy tym wydawać komendy głosowo po wypowiedzeniu frazy Hello Rocky, ale z doświadczenia wiem, że na co dzień nie ma takiej potrzeby. W aplikacji Roborock możemy zautomatyzować pracę robota wedle harmonogramu, a do tego urządzenia tej marki, w tym nowy Qrevo Curv 2 Pro, są zgodne ze standardem Matter i można automatyzować ich pracę z użyciem np. Apple Home.

Czytaj też inne nasze teksty poświęcone marce Roborock:

REKLAMA

W apce Roborocka można przy tym wybrać tryb pracy SmartPlan 3.0.

Dzięki temu nie będziemy musieli sobie zaprzątać głowy tym, kiedy robot powinien odkurzać, a kiedy mopować - zajmie się wszystkim sam w zależności od tego, jakiego typu pomieszczenie akurat sprząta. Do tego jeśli tylko wykryje zwierzaka, to wstrzyma działanie szczotki głównej, aby go nie straszyć. Może też wyruszyć na poszukiwanie naszego pupila i robić mu zdjęcia.

Premiera robota sprzątającego Roborock Qrevo Curv 2 Pro odbędzie się już w tym miesiącu, a obecnie czekamy na informację o jego polskiej cenie.

REKLAMA
Piotr Grabiec
04.09.2025 12:04
Tagi: IFAOdkurzaczerobot odkurzającyRobot sprzątajacy
Najnowsze
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
10:41
Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już
Aktualizacja: 2025-09-03T10:41:33+02:00
10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Aktualizacja: 2025-09-03T10:13:35+02:00
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA