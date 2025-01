Test Roborock Qrevo Curv: król autonomicznych robotów. Konkurencja została w tyle

Skoro robot posiada dwa wysuwane ramiona, musi być precyzyjny co do milimetra. Inaczej grozi to zepsuciem ruchomych elementów albo porysowaniem mebli. No i właśnie co do milimetra jest precyzyjny Roborock Qrevo Curv. Uwielbiam patrzeć, jak maszyna wysuwa boczny talerz mopujący, który idealnie wchodzi w przestrzeń między robotem oraz nogą stołu. Albo jak boczna szczotka na ramieniu dosłownie wyciąga kłębki kurzu spod drzwi do sypialni. Precyzja i delikatność.