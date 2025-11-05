  1. SPIDER'S WEB
Tegoroczny Black Friday startuje wcześniej – roboty Roborock nawet 49 proc. taniej

Black Friday startuje wcześniej z Roborock! Przez cały listopad klienci mogą skorzystać z wyjątkowych promocji na roboty sprzątające – z rabatami sięgającymi nawet 49 proc. To okazja, by zadbać o czystość domu i zyskać więcej czasu na spotkania z bliskimi czy odpoczynek.

Dlaczego Black Friday z Roborock trwa cały miesiąc?

W tym roku Roborock zmienia zasady zakupowego szaleństwa. Zamiast jednego dnia promocji, marka oferuje cały miesiąc wyjątkowych okazji, od 3 listopada do 1 grudnia 2025 roku. Klienci mają czas, by spokojnie dopasować urządzenie do swoich potrzeb i domu. Promocją objęte są zarówno flagowe modele, jak i urządzenia oferujące świetny stosunek ceny do możliwości, dostępne w sklepach partnerskich i w e-sklepie Roborock [1].

Od robotów po odkurzacze myjące – sprzęt Roborock w wyjątkowych cenach

Wśród promowanych modeli nie brakuje robotów, które wyróżniają się najnowszą technologią i wysoką wydajnością. Roborock Saros 10R to ultrasmukły robot o wysokości zaledwie 7,98 centymetra, który bez trudu wjeżdża pod meble i sprząta trudno dostępne miejsca. Dzięki zaawansowanemu systemowi nawigacji StarSight™ 2.0, wykorzystującemu czujniki LiDAR i kamerę RGB wspieraną sztuczną inteligencją, Saros 10R precyzyjnie mapuje przestrzeń i omija aż 108 rodzajów przeszkód. W promocji model dostępny jest za 3 899 zł zamiast standardowych 4 399 zł.

Dla osób poszukujących urządzenia typu All-in-One idealnym wyborem będzie Roborock Qrevo 5AE. Łączy on moc ssania 12 000 Pa z precyzyjnym mopowaniem i pełną automatyzacją obsługi. Podwójny system szczotek DuoDivide skutecznie usuwa kurz, sierść i włosy, a technologia FlexiArm pozwala docierać nawet w narożniki i wzdłuż krawędzi. Wielofunkcyjna stacja dokująca automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, myje i suszy mopy ciepłym powietrzem. Teraz Qrevo 5AE można kupić za 1 899 zł, co oznacza aż 32 proc. rabatu w stosunku do ceny standardowej 2 799 zł.

Również miłośnicy pionowych odkurzaczy znajdą coś dla siebie. Roborock F25 Ace to inteligentny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, wyposażony w technologię JawScrapers™, wałki czyszczące i skrobaczkę, które skutecznie zbierają włosy i drobne zanieczyszczenia. Inteligentne wykrywanie zabrudzeń i napęd wspomagający ruch sprawiają, że sprzątanie jest szybkie i wygodne. Model dostępny jest w promocji za 1 599 zł, zamiast standardowych 1 899 zł.

Roborock Saros 10R

Szeroki wybór urządzeń w atrakcyjnych cenach

Promocją objęte zostały również inne popularne modele Roborock, w tym Qrevo Edge 5V1, Saros 10, Qrevo EdgeT oraz Q10 VF, oferując klientom szeroki wybór urządzeń dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów. Dzięki temu każdy może znaleźć robot sprzątający najlepiej odpowiadający wymaganiom swojego domu.

Jak skorzystać z promocji?

Wszystkie produkty objęte promocją dostępne są w sklepach partnerskich i w e-sklepie Roborock. Akcja potrwa aż do 1 grudnia 2025 roku, dając czas na spokojne zakupy i wybór urządzenia najlepiej dopasowanego do potrzeb klienta. To idealny moment, aby wprowadzić do domu inteligentne sprzątanie – bez pośpiechu i w wyjątkowej cenie.

Sprawdź ofertę i kup teraz w promocyjnej cenie → kliknij tutaj

[1] Daty oraz ceny mogą różnić się w zależności od sklepu partnerskiego. Więcej o produktach objętych promocją można dowiedzieć się w e-sklepie Roborock lub u wybranych sprzedawców. 


05.11.2025 13:08
Tagi: Black FridayRoborockrobot odkurzającyRoboty
