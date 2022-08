Opał jest tak drogi, że wróciły biedaszyby. Polacy na własną rękę wydobywają węgiel

W rozmowie z Polsat News służby potwierdziły, że odnotowano już pierwsze przypadki nielegalnego wydobycia węgla. Z nieoficjalnych ustaleń reporterki Katarzyny Janke wynika, że 50-kilogramowy worek węgla gorszej jakości kosztuje 25 zł. Za nieco lepszy trzeba dołożyć 5 zł. Oznacza to, że za tonę płaci się od 500 do 600 zł.



To o połowę mniej niż we wtorki i czwartki, kiedy przez internet można kupić tonę węgla w cenie poniżej 1000 zł za tonę. Problem w tym, że wcale nie jest to takie łatwe. Biedaszyby kuszą więc oszczędnościami, a dla tych, którzy kopią – potencjalnym szybkim zyskiem.