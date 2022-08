To wiedza powszechna, że Chińska Republika Ludowa to współcześnie największy konsument węgla na świecie. Mało kto wie jednak, iż Chiny to także globalny pionier, jeśli chodzi o wydobycie tego surowca. Chińczycy fedrują węgiel co najmniej 6000 lat. Pozyskiwali go przy powierzchni już 3500 lat przez naszą erą. Na 1000 lat przed narodzinami Chrystusa działały głębinowe kopalnie w prowincji Fushan.