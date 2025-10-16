Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły

Ładowanie...

Lubiatowo – Kopalino w województwie pomorskim jest miejscem, gdzie powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. Premier dodał, że choć na przestrzeni lat pojawiały się wątpliwości dotyczące lokalizacji, to trzeba było postawić na już wskazany teren, aby nie zmarnować lat przygotowań.

- Historia polskiej energetyki jądrowej to są już dekady. My wreszcie możemy powiedzieć: naprawdę to zrobimy, a nie będziemy o tym bez końca gadać – deklaruje Donald Tusk.

REKLAMA

Według zapowiedzi premiera prąd wytwarzany przez pierwszą polską elektrownię jądrową to "będzie prąd, który mógłby wystarczyć dla 12 mln gospodarstw domowych". Zdaniem szefa rządu to najlepiej pokazuje skalę przedsięwzięcia i jego znaczenie dla energetycznego bezpieczeństwa Polski.

Tworzenie energii to jedno, korzyść muszą osiągnąć też ci, którzy mieszkać będą w pobliżu elektrowni. Takie sąsiedztwo u niektórych budzi strach – kwestia bezpieczeństwa odegrała dużą rolę przy planach budowy elektrowni przez PRL, szczególnie po wydarzeniach z Czarnobyla – ale Donald Tusk jest przekonany, że korzyści będzie więcej.

- Zdecydowaliśmy się na wielkie inwestycje w drogi, kolej, aby w trakcie budowy mieszkańcy i ci, którzy będą budowali, odczuli korzyści – powiedział Tusk.

I faktycznie – przy okazji budowy elektrowni jądrowej do niektórych pomorskich miejscowości po latach przerwy wróci kolej.

W kulminacyjnym momencie w budowę elektrowni zaangażowanych ma być prawie 50 tys. osób

Wśród nich znajdą się pracownicy wielu polskich firm, jak zapewnia Tusk.

- To będzie Mostostal Kielce, Kraków, Siedlce, Ferrum z Katowic, Famak z Kluczborka, Elektromontaż-Północ z Gdyni. Sześć dużych firm. Jak zauważyliście, cała mapa Polski została tym objęta. To będą także setki małych firm, setki polskich przedsiębiorców – wyliczał premier.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe szacuje, że start prac budowlanych (tzw. pierwszego betonu jądrowego) nastąpi w 2028 r., a budowa zakończy się w 2035 r. Rozpoczęcie eksploatacji pierwszego bloku elektrowni jądrowej przewidziane jest na 2036 r.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Zdjęcie główne: gov.pl

REKLAMA

Adam Bednarek 16.10.2025 10:55

Ładowanie...