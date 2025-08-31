/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace

Czekaliśmy na to od lat, a w zasadzie od dekad. Wygląda na to, że polski atom przestaje być mrzonką i staje się faktem. Wojewoda pomorski wydał właśnie kluczowe pozwolenie, które otwiera drogę do pierwszych, namacalnych prac na placu budowy.

Bogdan Stech
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
REKLAMA

To już oficjalne. Wojewoda pomorski dał zielone światło do rozpoczęcia pierwszych prac przygotowawczych pod budowę elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo. Dokument pozwala na działania, które nie mają jeszcze nic wspólnego z laniem betonowych fundamentów, ale są absolutnie niezbędne, by w przyszłości taki fundament mógł w ogóle powstać.

Zgoda wydana przez wojewodę dotyczy około 330 ha terenu, który w najbliższych miesiącach zostanie ogrodzony, wytyczony geodezyjnie i przygotowany pod kolejne etapy inwestycji. Jeszcze tej jesieni rozpocznie się usuwanie roślinności, od krzewów, przez drzewa oraz zbieranie warstwy humusu, czyli wierzchniej gleby.

REKLAMA

Wszystko po to, by wyrównać teren i stworzyć zaplecze budowy. Prace wycinkowe zgodnie z planem zakończą się do wiosny 2026 r.

To prace, które nie robią jeszcze wielkiego wrażenia w skali medialnych obrazków, ale dla inwestycji tej rangi mają znaczenie fundamentalne. Zanim ruszy budowa reaktorów, teren musi być czysty, sprawdzony i gotowy. Do tego dochodzi jeszcze coś, o czym rzadko się mówi, czyli równoległe badania archeologiczne i sprawdzanie terenu pod kątem niewybuchów.

Natura też miała głos

Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych to nie tylko kolejny papier w urzędzie. To sygnał, że Polska naprawdę wchodzi na atomową ścieżkę.

Nie bez znaczenia pozostaje także wątek środowiskowy. Zanim wbito pierwszą łopatę, przez ostatnie półtora roku prowadzono zakrojone na szeroką skalę badania i monitoring przyrodniczy. Celem było m.in. przeniesienie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz sprawdzenie, jak inwestycja wpłynie na lokalny ekosystem.

Dzięki temu, przynajmniej w teorii, budowa ma przebiegać w sposób maksymalnie bezpieczny dla otoczenia. A że mówimy o terenach nadmorskich, w pobliżu lasów i plaż, trudno się dziwić, że kwestia ochrony przyrody była jednym z najbardziej gorących tematów.

Więcej na Spider's Web:

Start za 10 lat

Docelowo elektrownia „Lubiatowo-Kopalino” ma osiągnąć moc 3750 MWe, co pozwoliłoby zasilić kilka milionów gospodarstw domowych i znacząco ograniczyć zależność Polski od paliw kopalnych. To także potężna dawka stabilnej, bezemisyjnej energii, która w przeciwieństwie do fotowoltaiki czy wiatru nie zależy od pogody.

I tu warto się na chwilę zatrzymać. Bo choć informacja o rozpoczęciu prac przygotowawczych brzmi spektakularnie, droga do momentu, gdy z gniazdek w Polsce popłynie energia z atomu, jest jeszcze długa. Harmonogram zakłada, że pierwsza energia elektryczna z elektrowni w Choczewie pojawi się w sieci dopiero w drugiej połowie lat 30. Mówimy więc o perspektywie około 10 lat.

REKLAMA

Atom w Polsce staje się faktem

Po dekadach rozmów, analiz i politycznych przepychanek, Polska jest dziś o krok bliżej do tego, by dołączyć do grona państw, które korzystają z energii jądrowej. Elektrownia w Choczewie to projekt, który jeśli zostanie zrealizowany zgodnie z planem zmieni polską energetykę na całe pokolenia.

Prace przygotowawcze ruszają jesienią i potrwają do wiosny 2026 r. Potem przyjdzie czas na kolejne pozwolenia i faktyczną budowę. Droga jest jeszcze długa, ale atom w Polsce przestał być tylko politycznym hasłem. Teraz widać już pierwsze, całkiem realne działania w terenie.

REKLAMA
Bogdan Stech
31.08.2025 15:30
Tagi: Elektrownia atomowaEnergetyka
Najnowsze
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA