Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace

To już oficjalne. Wojewoda pomorski dał zielone światło do rozpoczęcia pierwszych prac przygotowawczych pod budowę elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo. Dokument pozwala na działania, które nie mają jeszcze nic wspólnego z laniem betonowych fundamentów, ale są absolutnie niezbędne, by w przyszłości taki fundament mógł w ogóle powstać.

Zgoda wydana przez wojewodę dotyczy około 330 ha terenu, który w najbliższych miesiącach zostanie ogrodzony, wytyczony geodezyjnie i przygotowany pod kolejne etapy inwestycji. Jeszcze tej jesieni rozpocznie się usuwanie roślinności, od krzewów, przez drzewa oraz zbieranie warstwy humusu, czyli wierzchniej gleby.

Wszystko po to, by wyrównać teren i stworzyć zaplecze budowy. Prace wycinkowe zgodnie z planem zakończą się do wiosny 2026 r.

To prace, które nie robią jeszcze wielkiego wrażenia w skali medialnych obrazków, ale dla inwestycji tej rangi mają znaczenie fundamentalne. Zanim ruszy budowa reaktorów, teren musi być czysty, sprawdzony i gotowy. Do tego dochodzi jeszcze coś, o czym rzadko się mówi, czyli równoległe badania archeologiczne i sprawdzanie terenu pod kątem niewybuchów.

Natura też miała głos

Decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych to nie tylko kolejny papier w urzędzie. To sygnał, że Polska naprawdę wchodzi na atomową ścieżkę.

Nie bez znaczenia pozostaje także wątek środowiskowy. Zanim wbito pierwszą łopatę, przez ostatnie półtora roku prowadzono zakrojone na szeroką skalę badania i monitoring przyrodniczy. Celem było m.in. przeniesienie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz sprawdzenie, jak inwestycja wpłynie na lokalny ekosystem.

Dzięki temu, przynajmniej w teorii, budowa ma przebiegać w sposób maksymalnie bezpieczny dla otoczenia. A że mówimy o terenach nadmorskich, w pobliżu lasów i plaż, trudno się dziwić, że kwestia ochrony przyrody była jednym z najbardziej gorących tematów.

Start za 10 lat

Docelowo elektrownia „Lubiatowo-Kopalino” ma osiągnąć moc 3750 MWe, co pozwoliłoby zasilić kilka milionów gospodarstw domowych i znacząco ograniczyć zależność Polski od paliw kopalnych. To także potężna dawka stabilnej, bezemisyjnej energii, która w przeciwieństwie do fotowoltaiki czy wiatru nie zależy od pogody.

I tu warto się na chwilę zatrzymać. Bo choć informacja o rozpoczęciu prac przygotowawczych brzmi spektakularnie, droga do momentu, gdy z gniazdek w Polsce popłynie energia z atomu, jest jeszcze długa. Harmonogram zakłada, że pierwsza energia elektryczna z elektrowni w Choczewie pojawi się w sieci dopiero w drugiej połowie lat 30. Mówimy więc o perspektywie około 10 lat.

Atom w Polsce staje się faktem

Po dekadach rozmów, analiz i politycznych przepychanek, Polska jest dziś o krok bliżej do tego, by dołączyć do grona państw, które korzystają z energii jądrowej. Elektrownia w Choczewie to projekt, który jeśli zostanie zrealizowany zgodnie z planem zmieni polską energetykę na całe pokolenia.

Prace przygotowawcze ruszają jesienią i potrwają do wiosny 2026 r. Potem przyjdzie czas na kolejne pozwolenia i faktyczną budowę. Droga jest jeszcze długa, ale atom w Polsce przestał być tylko politycznym hasłem. Teraz widać już pierwsze, całkiem realne działania w terenie.

Bogdan Stech 31.08.2025 15:30

