Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób

Ładowanie...

Zaaferowany siadasz do komputera, bo masz do wykonania pilną pracę. Próbujesz wpisać kod PIN albo hasło i… okazuje się, że jest nieprawidłowe. No tak! Wczoraj zmieniałeś dane dostępu do systemu. Zaraz... jak to szło?

REKLAMA

Błędne hasło i/lub kod PIN oraz zablokowany komputer to częsty problem.

Taka sytuacja może zdarzyć się każdemu - może oprócz osób obdarzonych pamięcią eidetyczną. Niezależnie, czy chodzi o PIN lub hasło dostępu do systemu Windows, usług Google'a, czy służbowej poczty e-mail. W przypadku usług, do których mamy dostęp za pomocą przeglądarki lub w aplikacjach, można po prostu zapisać hasło, by nie musieć go pamiętać, choćby w samej przeglądarce, za pomocą mechanizmu Google Smart Lock, w apce Hasła na iPhonie lub dowolnym innym menedżerze haseł.

W przypadku hasła do Windows nie ma możliwości zapisania go na urządzeniu, z którego korzystamy - możemy je co najwyżej zapisać na karteczce. Oczywiście można ustawić kod PIN do logowania do systemu Windows, ale ten też zdarza nam się zapomnieć. Można też skorzystać z logowania biometrycznego (za pomocą Windows Hello), ale nie każdy ma taką możliwość, bo wymagany jest albo czytnik linii papilarnych, albo kamerka zgodna z tą technologią (zwykle z obsługą podczerwieni). Zresztą jeśli tego nie zrobiliśmy za wczasu, to w odblokowania komputera nam wiedza o tym nie pomoże.

Zobacz także:

Jak odblokować komputer z Windows nie znając hasła?

Nowe wersje systemu Windows w zasadzie wymuszają na nas podawania dodatkowych adresów e-mail, dzięki którym możemy odzyskać (lub ustawić nowe) hasło w razie jego zapomnienia. Inna opcja to skorzystanie z aplikacji Microsoft Authenticator na smartfonie. Ta apka tworzy kopię zapasową w chmurze poświadczeń konta i powiązanych ustawień aplikacji - ale, co najważniejsze, w tym celu potrzeba ustawić osobiste konto Microsoft jako konta odzyskiwania.

Z tego też powodu nie ma większego sensu korzystania z aplikacji firm trzecich, które np. usuwają hasło do Windows (bądź próbują to zrobić). Jeśli masz konto Microsoft (a praktycznie rzecz biorąc, obecnie musisz je mieć), to z całą pewnością masz możliwość odzyskania hasła, nawet jeśli zapomniałeś o takiej opcji - Microsoft pomyślał za użytkownika i przewidział taką ewentualność. Oczywiście bywają sytuacje, gdy chcemy odblokować obcy komputer, nie znając hasła, ale nie tego dotyczy ten poradnik.

Ekran logowania - w tym przypadku z kodem PIN zamiast hasła

Jeśli już z irytacją patrzymy na ekran logowania Windows i nie pamiętamy hasła lub kodu pin, to po prostu klikamy na opcję Nie pamiętam mojego hasła / numeru PIN (w zależności od tego, co mieliśmy ustawione).

Hasło możemy odzyskać w polu logowania

Po kliknięciu w pole Nie pamiętam mojego numeru PIN (jak to było w moim przypadku) otwiera się okienko, w którym możemy podać hasło, jeśli je pamiętamy. Jeśli go również nie znamy lub pinu ustawionego nie mieliśmy, pojawi się okno, w którym hasło możemy zresetować.

Jeśli korzystamy z uwierzytelniania dwuskładnikowego, pojawi się to okno

W przypadku osób, które korzystają z zabezpieczenia 2FA, w pierwszej kolejności Microsoft zaproponuje wpisanie kodu z naszego menedżera haseł. W moim przypadku to Hasła od Apple’a, ale niektórzy używają w tym celu np. Google Authenticatora. Jeśli go nie używamy lub nie chcemy używać, możemy Użyć innej opcji weryfikacji.

Inne opcje weryfikacji podczas odzyskiwania hasła do konta Microsoft i komputera z systemem Windows

W tym przypadku zaproponowana metoda to wysłanie wiadomości na adres e-mail. Uwaga! To pomocniczy adres, a nie ten, na który założę konto Microsoft (którym może być, w zależności od konfiguracji, konto w wybranej przez nas domenie).

1 / 2 Odzyskiwania hasła do systemu Windows poprzez dodatkowy adres e-mail

Aby otrzymać kod potwierdzający na dodatkowy adres e-mail, należy go najpierw wpisać. Microsoft pokazuje nam jedynie domenę, w jakiej takowy został zarejestrowany. Po wpisaniu go ręcznie należy kliknąć guzik Pobierz kod.

1 / 3 Jeśli korzystamy z 2FA, to musimy ponownie potwierdzić tożsamość

Warto jednak wiedzieć, że to wcale nie musi być koniec procedury. Jeśli korzystamy z uwierzytelniania dwuskładnikowego, to trzeba wybrać dodatkową metodą weryfikacji. Może to być albo kod z aplikacji uwierzytelniającej, albo kod z wiadomości wysłanej na nasz numer telefonu. Trzeba jedynie podać jego cztery ostatnie cyfry, zanim zostanie wysłany.

Po przejściu tych wszystkich kroków pojawi się formularz zmiany hasła.

Uważajcie jednak - zbyt wiele prób odzyskania dostępu do konta, jeśli przerwiecie je w połowie, może zablokować otrzymywanie kolejnych kodów na 24 godziny.

Procedura może być przy tym nieco łatwiejsza, jeśli skorzystaliśmy wcześniej z aplikacji Microsoft Authenticator i skojarzyliśmy ją z kontem Microsoft. W tym przypadku alternatywną opcją logowania się może być wysłanie powiadomienia do tejże apki. Po kliknięciu w opcję Zatwierdź i potwierdzeniu tego samego numeru, który widzimy na ekranie, logowanie się potwierdzi.

Czytaj też:

REKLAMA

Najlepszy sposób na odblokowanie komputera z Windows

Najbardziej oczywistym sposobem ochrony w przypadku zapomnienia hasła do Windows jest wykorzystanie aplikacji Microsoft Authenticator. W razie potrzeby wysyła ona po prostu powiadomienie na twój smartfon i jedyne co musisz zrobić, to potwierdzić, że to właśnie ty próbujesz się zalogować. Zdecydowanie warto to sobie skonfigurować, jak już odzyskamy dostęp do komputera z użyciem innej metody, czyli poprzez np. osobną skrzynkę e-mail.

A czy to rozwiązanie idealne? Tak, ale pod warunkiem, że... nie zgubimy, albo nie stracimy dostępu do swojego smartfona. Z tego powodu dobrym pomysłem jest skonfigurowanie osobno innych kanałów do odblokowywania konta, choćby poprzez dodatkowe adresy e-mail, na które możemy zalogować się z innego urządzenia. Trzeba jedynie pamiętać, by odpowiednio zabezpieczyć te skrzynki, bo żeby cyberprzestępcy nie użyli ich do przejęcia naszego konta Microsoft.

REKLAMA

Piotr Grabiec 06.08.2025 07:39

Ładowanie...