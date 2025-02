Apple odpuszcza, nie będzie iOkularów. Zuckerberg ma rację - Apple to wciąż tylko Steve Jobs

Plan niestety się nie powiódł. Jak wynika z informacji Gurmana inżynierowie Apple’a nie byli w stanie ujarzmić opracowanej przez siebie technologii wymiany danych między urządzeniem a iPhonem na tyle, by starczyło mocy obliczeniowej. Próbowano potem eksperymentować z komputerami Mac, by to one były zdalną centralną jednostką obliczeniową ale i tu nie zdołano osiągnąć stosownej wydajności. W bieżącym tygodniu zarząd Apple’a miał podjąć decyzję o skasowaniu projektu i zakończeniu prac. Apple oddaje pole Mecie na rynku inteligentnych okularów. Plany firmy na przyszłość Vision Pro pozostają niejasne.