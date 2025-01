Przetestowałem okulary, które pozwalają lepiej słyszeć. Tak, słyszeć

Chociaż mamy tutaj do czynienia ze smart-okularami, to pod względem designu nie odbiegają one od klasycznych oprawek. W ofercie firmy jest kilka modeli różniących się nieco kształtem i kolorem. Mają wbudowany w zauszniki akumulator, ale nie jest on zbyt duży, gdyż ten gadżet nie wyświetla przed naszymi oczami treści. Wyposażono go za to w głośniczki i mikrofony kierunkowe.