Zaraz założysz okulary Samsunga. Coś mi mówi, że to będzie hit

Samsung znowu to zrobił: przed chwilą na polskich półkach wylądował Galaxy Ring, gadżet rodem z filmów science-fiction. Mierzy wszystko – od temperatury ciała po jakość snu, a dodatkowo umożliwia sterowanie gestami. Tymczasem Apple dalej kombinuje z zegarkiem, który niby ma EKG, ale w sumie to i tak trzeba iść do lekarza. No i gdzie ten samochód od Apple, co miał zrewolucjonizować motoryzację? Samsung już dawno produkuje samochody (no dobra, może nie sam, ale jednak).