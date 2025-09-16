#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Dzikie wysypiska znikną z mapy Polski. 300 mln zł na walkę z ekologicznymi bombami

Rząd uruchomił nową pulę środków na walkę z nielegalnymi składowiskami. 300 mln zł ma pomóc w usunięciu odpadów z 15 najbardziej zagrożonych miejsc w Polsce. Dofinansowanie może pokryć nawet całość kosztów.

Marcin Kusz
Ruszył nabór na usuwanie nielegalnych odpadów
REKLAMA

Wystartował nowy nabór wniosków w ramach programu Usuwanie nielegalnie nagromadzonych odpadów. To reakcja na problem dzikich składowisk, które latami zatruwały środowisko i zagrażały mieszkańcom. Dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrane lokalizacje w całym kraju mają wreszcie szansę na oczyszczenie.

Budżet tegorocznego naboru to aż 300 mln zł. Nabór potrwa do 28 listopada 2025 r., a program ma być realizowany etapami aż do 2035 r. W sumie państwo chce przeznaczyć na ten cel pół mld zł.

REKLAMA

15 lokalizacji do likwidacji

Pomoc skierowana jest do konkretnych lokalizacji wskazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na liście znalazły się m.in. Głogów, Częstochowa, Knurów, Gliwice, Miechów, Kleszczów (Rogowiec), a także kilka mniejszych gmin i miejscowości w różnych częściach kraju. Każda z nich zmaga się z zalegającymi tonami nielegalnych odpadów, często toksycznych, grożących pożarem lub skażeniem wód gruntowych.

Władze samorządowe, które są ustawowo zobowiązane do usunięcia tych odpadów, mogą od teraz liczyć na spore wsparcie. Dofinansowanie może pokryć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych w formie bezzwrotnej dotacji.

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Choć mowa o odpadach, gra toczy się o znacznie więcej niż tylko o samą estetykę krajobrazu. Dzikie wysypiska to bomba z opóźnionym zapłonem. Mogą zatruwać glebę, powietrze, wodę, a także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W wielu miejscach to właśnie bliskość osiedli mieszkalnych lub ujęć wody pitnej skłoniła rząd do działania.

Usunięcie takich bomb ekologicznych nie tylko ograniczy ryzyko pożarów czy wybuchów, ale również zapobiegnie długofalowym, nieodwracalnym skutkom dla środowiska. Program ma też znaczenie prewencyjne – sygnalizuje, że nielegalne gromadzenie odpadów nie będzie już przeczekiwane.

Na czym polega program?

Inicjatywa skierowana jest do podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów ustawy o odpadach do likwidacji nielegalnych składowisk. To przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, które dotąd zmagały się z problemem bez wystarczających środków.

Wnioski można składać w trybie naboru prowadzonego przez NFOŚiGW do 28 listopada 2025 r. Oceniane będą m.in. stopień zagrożenia, kompletność dokumentacji oraz gotowość do szybkiej realizacji inwestycji. Program ma charakter etapowy – kolejne lokalizacje będą sukcesywnie obejmowane wsparciem w następnych latach.

Zanieczyszczone miejsca mają szansę zniknąć z mapy

Choć oczywiście 15 lokalizacji to tylko kropla w morzu potrzeb, to program może być pewnego rodzaju przełomem. Przede wszystkim dlatego, że finansowanie sięga pełnych kosztów usunięcia i zagospodarowania odpadów, a nie tylko ich transportu. To szczególnie ważne w przypadku niebezpiecznych substancji, których unieszkodliwienie wymaga specjalistycznych procedur.

Zobacz także:

REKLAMA

Rząd już teraz zapowiada, że w kolejnych latach program może zostać rozszerzony. W międzyczasie lokalne społeczności wreszcie mogą liczyć na konkretną pomoc, a nie tylko na jałowe deklaracje.

REKLAMA
Marcin Kusz
16.09.2025 19:03
Tagi: Ochrona środowiskarządśmieci
Najnowsze
18:22
Więcej wojsk NATO w Polsce. To reakcja na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-09-16T18:22:14+02:00
17:42
Bateria ci pada po zainstalowaniu iOS 26? To normalne - mówi Apple
Aktualizacja: 2025-09-16T17:42:03+02:00
17:12
Polska odpala Patrioty. Historyczny moment, który zmienia naszą obronę powietrzną
Aktualizacja: 2025-09-16T17:12:56+02:00
16:35
Samsung na wynos z Żabki. To nie żart, tylko nowa usługa
Aktualizacja: 2025-09-16T16:35:56+02:00
15:56
Hałda jak wulkan była utrapieniem. Teraz mieszkańcy wreszcie odetchną
Aktualizacja: 2025-09-16T15:56:45+02:00
15:31
Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba
Aktualizacja: 2025-09-16T15:31:55+02:00
14:51
Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje
Aktualizacja: 2025-09-16T14:51:00+02:00
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
11:03
Wielka zmiana w polskim wojsku. Nadciągają Borsuki, załogi już ćwiczą
Aktualizacja: 2025-09-16T11:03:07+02:00
10:28
Oto nowy król automatów paczkowych w Polsce. Potrzebny był sojusz, żeby pokonać lidera
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:52+02:00
10:16
Po co marnować tyle miejsca? Xiaomi ma pomysł na wielką wyspę aparatów
Aktualizacja: 2025-09-16T10:16:48+02:00
9:21
Pokazali, jakiej kaucji za butelki i puszki chcą Polacy. Oto cena porządku
Aktualizacja: 2025-09-16T09:21:48+02:00
8:46
Panasonic Z95B - powrót króla OLED-ów czy płonna nadzieja?
Aktualizacja: 2025-09-16T08:46:19+02:00
8:01
Znany producent zmienia numerację telefonów. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-16T08:01:53+02:00
7:30
Smycz do iPhone'a za 319 zł rwie się jak papier toaletowy. Nie kupuj jej
Aktualizacja: 2025-09-16T07:30:43+02:00
7:00
Fizycy przywołali kwantowego demona. Przez 67 lat był hipotezą
Aktualizacja: 2025-09-16T07:00:00+02:00
6:34
To nie góra. To fala. Dawne tsunami wymykają się dzisiejszej wyobraźni
Aktualizacja: 2025-09-16T06:34:00+02:00
6:23
Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz
Aktualizacja: 2025-09-16T06:23:00+02:00
6:12
Zrobili wyspę ze starego szkła. Coś zaczęło na niej rosnąć
Aktualizacja: 2025-09-16T06:12:00+02:00
6:01
Samsung Galaxy kontra Chiny. Dopłacamy za technologie czy za marketing?
Aktualizacja: 2025-09-16T06:01:00+02:00
20:46
iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-09-15T20:46:40+02:00
20:18
iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji
Aktualizacja: 2025-09-15T20:18:55+02:00
19:20
iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?
Aktualizacja: 2025-09-15T19:20:26+02:00
18:40
Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę
Aktualizacja: 2025-09-15T18:40:35+02:00
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA