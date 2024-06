Jaki obiektyw do telefonu? Zdjęcia smartfonem staną się nieziemskie

Na rynku jest zatrzęsienie obiektywów makro, ale można pójść krok (a nawet kilka kroków) dalej. Chętnych do podziwiania mikroświata nie brakuje, a ten obiektyw wam to umożliwi. Apexel APL-MS002BK pozwala na powiększenie do 200 razy, a kosztuje tylko ok. 140 zł.