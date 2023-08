Zdjęcie na PDF - jak zmienić? Oto prosta instrukcja

Twórcy formatu PDF - firma Adobe to również twórcy znanego na całym świecie pakietu Adobe, w skład którego wchodzą programy do m.in. obróbki obrazu, dźwięku, wektorów czy wideo. Choć znane z dość nieprzystępnej ceny, Adobe udostępnia narzędzie do zamiany zdjęć na PDF całkowicie za darmo. Wystarczy wejść na stronę adobe.com/acrobat/online/jpg-to-pdf, kliknąć "Select a file", wybrać pliki, zalogować się do Adobe za pomocą konta Google, Facebook lub Apple i gotowe - przekonwertowane zdjęcie do formatu PDF można dowolnie pobierać lub udostępniać.