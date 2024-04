TikTok chce płacić ludziom, żeby uzależnili się od aplikacji. Unia Europejska mówi: chyba was pogięło

Dwa tygodnie temu świat mediów społecznościowych zelektryzowała informacja o wydaniu aplikacji TikTok Lite w Europie. Aplikacja przetestowana już wcześniej w Japonii i Korei umożliwia użytkownikom zarabianie na oglądaniu filmów innych użytkowników. ByteDance ma w tym swój interes, bowiem TikTok w Europie nie jest aż tak popularny jak choćby w Azji czy Stanach Zjednoczonych.



Jakkolwiek dobry by to plan nie był, przykuł on uwagę Unii Europejskiej. Bowiem strategia może łamać przepisy zawarte w ustawie o usługach cyfrowych (DSA).