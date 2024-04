Wymarzona praca dla młodych dorosłych. TikTok będzie płacił za oglądanie filmów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis The Information, twórcy najpopularniejszego serwisu społecznościowego świata przygotowują się do uruchomienia nowej aplikacji na terenie wybranych państw Europy. Aplikacja będzie aplikacją do zbierania nagród w zamian za oglądanie filmików, rekomendowanie znajomych by ci dołączyli do serwisu oraz za "inne czynności".