No to się nabanowali. Donald Trump na ratunek TikTokowi

To sukces TikToka i Donalda Trumpa. Prezydent pokazał, że jest przede wszystkim biznesmenem i nawet na zamkniętej sprawie potrafi zrobić interes. TikTok jest wart miliardy dolarów, ale sama wycena to nie wszystko. To sposób na dotarcie do milionów wyborców, którzy zobaczyli, że Republikanie nie są wcale tacy źli. To zaprocentuje za 4 lata, ale nie uprzedzajmy faktów.